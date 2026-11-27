Le Black Friday, c'est aujourd'hui, vendredi 27 novembre, et il faut bien l'admettre : la PS5 est la grande absente de l'opération, alors même que GTA 6, sorti le 19 novembre, vient de signer le plus grand lancement de l'histoire de PlayStation.
Si vous avez déjà la console, ou si vous avez fini par la trouver au prix fort, le Black Friday reste une belle occasion de l'équiper, avec une manette supplémentaire, un SSD pour faire de la place au jeu de Rockstar, un casque ou des écouteurs pour profiter de l'ambiance de Vice City, sans oublier le PS VR2 et un volant pour les amateurs de pilotage. Nous avons retenu sept offres, en commençant par le jeu lui-même, et vous pouvez suivre la disponibilité de la console dans notre article consacré aux offres PS5, ainsi que toutes les autres offres du jour dans notre direct Black Friday mis à jour en continu.
Les meilleures offres accessoires PS5 du Black Friday :
- GTA VI sur PS5 à 79,99 € chez Cdiscount
- Manette DualSense à 54,99 € au lieu de 74,99 € (-27 %)
- SSD Samsung 9100 Pro 1 To à 194,98 € au lieu de 214,99 € (-9 %)
- PlayStation Pulse Explore à 139,99 € au lieu de 169,99 € (-18 %)
- Casque GXTrust Forta PS5 à 28,49 € au lieu de 49,99 € (-43 %)
- Casque PlayStation VR2 à 349 € au lieu de 449 € (-22 %)
- Volant Logitech G29 à 159,97 € au lieu de 206,90 € (-23 %)
GTA VI : le monument de Rockstar à 79,99 € chez Cdiscount
Sorti le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, GTA VI est évidemment la première raison de s'équiper cette année. Le jeu de Rockstar n'est pas en promotion pour le Black Friday, mais Cdiscount le propose à 79,99 € dans sa version PS5, qui prend la forme d'une boîte contenant un code de téléchargement d'après la fiche produit. La livraison n'étant annoncée qu'à partir du 19 décembre, mieux vaut passer par le PlayStation Store si vous voulez arpenter Vice City dès ce week-end. Sachez enfin que le jeu tourne à 30 images par seconde sur toutes les consoles, y compris la PS5 Pro, un choix que Rockstar a justifié au moment de la sortie.
✅ Le produit en bref :
- Sorti le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series
- Version boîte avec code de téléchargement d'après la fiche
- Livraison à partir du 19 décembre chez Cdiscount
Manette DualSense : la deuxième manette qui change les longues sessions
Avec son retour haptique, ses gâchettes adaptatives et son micro intégré, la DualSense reste la meilleure façon de profiter des sensations prévues par les développeurs sur PS5, comme le soulignait déjà notre test de la DualSense. Une deuxième manette devient vite indispensable, ne serait-ce que pour en garder une en charge pendant les longues soirées passées à Vice City. Le modèle bicolore d'origine passe à 54,99 € au lieu d'un prix conseillé de 74,99 €, soit 27 % de remise, avec une livraison le 1er décembre pour les membres Prime.
✅ Le produit en bref :
- Retour haptique et gâchettes adaptatives
- Micro intégré et batterie rechargeable
- Compatible PS5 et PC
Samsung 9100 Pro 1 To : de la place pour GTA VI, à une condition
Avec un jeu qui réclame jusqu'à 212 Go sur PS5, le stockage interne de la console se remplit très vite, et l'ajout d'un SSD M.2 devient presque incontournable pour garder GTA VI installé à côté de vos autres jeux. Le Samsung 9100 Pro, passé entre les mains de la rédaction dans notre test du Samsung 9100 Pro, atteint jusqu'à 14 800 Mo/s en lecture sur PC, mais la PS5 se limite au PCIe 4.0 et n'exploitera donc pas tout son potentiel. Amazon le propose à 194,98 € contre 214,99 € auparavant, soit 9 % de moins, dans une version sans dissipateur, alors que Sony recommande d'en ajouter un pour l'installer dans la console, d'où l'intérêt de choisir la variante avec dissipateur proposée sur la même fiche si vous n'en avez pas déjà un.
✅ Le produit en bref :
- 1 To supplémentaire pour vos jeux PS5
- Jusqu'à 14 800 Mo/s, bridé au PCIe 4.0 sur PS5
- Dissipateur à prévoir pour l'installer dans la console
Pulse Explore : les écouteurs officiels PlayStation pour plonger dans Vice City
Pensés pour la PS5, les écouteurs sans fil Pulse Explore se connectent à la console grâce à la technologie PlayStation Link, qui promet une latence très faible, et peuvent aussi se jumeler en Bluetooth à un smartphone, un PC ou un Mac. Leurs transducteurs magnétiques planaires visent un rendu détaillé, et notre test des Pulse Explore fait le point sur leurs qualités comme sur leurs limites. Ils passent à 139,99 € au lieu d'un prix conseillé de 169,99 €, soit 18 % de remise, mais la livraison n'est annoncée que pour le 4 décembre.
✅ Le produit en bref :
- Connexion PlayStation Link à faible latence
- Bluetooth pour le smartphone, le PC ou le Mac
- 10 heures d'autonomie annoncées
GXTrust Forta : le casque sous licence PlayStation à moins de 30 €
Pour équiper un deuxième joueur ou simplement disposer d'un casque filaire fiable, le Forta de GXTrust bénéficie de la licence officielle PlayStation et adopte un coloris blanc assorti à la console. Il s'appuie sur des haut-parleurs de 50 mm, un arceau réglable et un micro détachable, avec un câble de 1,2 m. Amazon le propose à 28,49 € au lieu d'un prix conseillé de 49,99 €, soit 43 % de remise, et c'est actuellement la meilleure vente de sa catégorie sur le site.
✅ Le produit en bref :
- Licence officielle PlayStation
- Haut-parleurs de 50 mm et arceau réglable
- Micro détachable pour les parties en ligne
PS VR2 : la réalité virtuelle PlayStation descend à 349 €
GTA VI ne se joue pas en réalité virtuelle, mais le PS VR2 reste le meilleur moyen de prolonger l'expérience PS5 avec des jeux pensés pour la VR, grâce à son affichage 4K HDR, au suivi du regard et aux manettes PS VR2 Sense dotées du retour haptique. Notre test du PlayStation VR2 se demandait s'il s'agissait de la VR premium la plus accessible, et son prix actuel apporte un début de réponse, puisque Amazon le vend à 349 € contre 449 € auparavant, soit 22 % de moins, avec une livraison dès demain pour les membres Prime.
✅ Le produit en bref :
- Affichage 4K HDR et suivi du regard
- Manettes PS VR2 Sense avec retour haptique
- Livraison dès demain pour les membres Prime
Logitech G29 : le volant à retour de force qui a fait ses preuves
Les amateurs de pilotage trouveront dans le Logitech G29 un volant à retour de force éprouvé, compatible avec la PS5, la PS4, le PC et le Mac, avec une rotation de 900 degrés et un pédalier à trois pédales. Ce modèle, que nous avions passé en revue dans notre test du Logitech G29, reste la meilleure vente de sa catégorie sur Amazon, où il passe à 159,97 € contre 206,90 € auparavant, soit 23 % de moins, avec une livraison annoncée le 3 décembre pour les membres Prime.
✅ Le produit en bref :
- Retour de force et rotation à 900 degrés
- Pédalier à trois pédales inclus
- Compatible PS5, PS4, PC et Mac
Combien d'espace faut-il prévoir pour GTA VI sur PS5 ?
Avec un jeu qui peut occuper plus de 200 Go, une PS5 d'origine, dont l'espace réellement disponible tourne autour de 667 Go, ne peut accueillir que deux ou trois gros jeux en plus de GTA VI, et la PS5 Slim de 1 To laisse à peine plus de marge. Les mises à jour et les contenus additionnels à venir ne feront qu'aggraver la situation.
La console accepte heureusement un SSD M.2 supplémentaire, à condition qu'il soit compatible PCIe 4.0, qu'il atteigne au moins 5 500 Mo/s en lecture et qu'il soit équipé d'un dissipateur, ce que précise Sony dans ses recommandations. Notre comparatif des meilleurs SSD pour console recense les modèles qui remplissent ces conditions.
Manette, audio ou stockage : par quoi commencer pour jouer à GTA VI ?
Si votre console arrive à saturation, le stockage reste la priorité, car aucun accessoire ne remplace la possibilité de garder vos jeux installés sans devoir en supprimer à chaque nouvelle sortie. Une seconde manette vient ensuite, surtout si vous jouez longtemps ou à plusieurs, puisqu'elle permet d'alterner pendant que l'autre recharge.
L'audio fait enfin une vraie différence dans un monde ouvert aussi riche que Vice City, entre les radios, les dialogues et l'ambiance sonore des rues, et un casque, même d'entrée de gamme, apporte une immersion que les haut-parleurs d'un téléviseur peinent à offrir.
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Le Black Friday se déroule aujourd'hui, vendredi 27 novembre, et la plupart des marchands prolongent leurs offres jusqu'au Cyber Monday, lundi 30 novembre. Les délais de livraison varient fortement d'un produit à l'autre, du lendemain pour le PS VR2 jusqu'à la mi-décembre pour GTA VI chez Cdiscount, ce qui mérite d'être vérifié si vous comptez offrir ces accessoires à Noël.
Pour ne rien manquer, retrouvez toutes les meilleures offres sur notre page dédiée au Black Friday, mise à jour au fil des baisses de prix repérées par la rédaction.
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