Si vous avez déjà la console, ou si vous avez fini par la trouver au prix fort, le Black Friday reste une belle occasion de l'équiper, avec une manette supplémentaire, un SSD pour faire de la place au jeu de Rockstar, un casque ou des écouteurs pour profiter de l'ambiance de Vice City, sans oublier le PS VR2 et un volant pour les amateurs de pilotage. Nous avons retenu sept offres, en commençant par le jeu lui-même, et vous pouvez suivre la disponibilité de la console dans notre article consacré aux offres PS5, ainsi que toutes les autres offres du jour dans notre direct Black Friday mis à jour en continu.