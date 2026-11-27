La liseuse Kindle Colorsoft est, comme son nom l’indique, un modèle doté d’un écran en couleurs. Avec sa diagonale de 7 pouces, elle est idéale pour lire des bandes dessinées, mais aussi des romans. Amazon la propose à 164,99 € pour le Black Friday.
Vous lisez peut-être déjà des romans sur une liseuse électronique, mais pour ce qui est des comics et des bandes dessinées, un modèle en noir et blanc n’est pas forcément adapté. En revanche, la Kindle Colorsoft l’est : elle est dotée d’un écran E Ink en couleur, ce qui est parfait pour profiter d’ouvrages illustrés en version numérique. Durant le Black Friday, Amazon propose cette liseuse à 164,99 € au lieu de 299,99 € dans sa version de 16 Go, sans affichage publicitaire.
La Kindle Colorsoft 16 Go est à 164,99 € au lieu de 299,99 € chez Amazon jusqu’à la fin du Black Friday.
Pourquoi choisir la Kindle Colorsoft ?
- Pour son affichage couleur : les couvertures et les illustrations conservent leurs couleurs, et les surlignages deviennent plus faciles à distinguer.
- Pour son confort de lecture : l’écran antireflet de 7 pouces permet de lire en extérieur comme à la maison.
- Pour son stockage : les 16 Go offrent de la place pour une importante bibliothèque de romans, livres illustrés et bandes dessinées.
Toute une bibliothèque numérique dans la poche
La Kindle Colorsoft intègre un écran à encre électronique, avec une résolution de 300 ppp pour le noir et blanc et de 150 ppp pour la couleur. Cela signifie que le texte profite d’une finesse supérieure à celle des illustrations colorées, tout en proposant un rendu qualitatif dans les deux cas.
Elle donne aussi accès à un éclairage à chaleur réglable qui permet d’adapter l’affichage à différentes conditions de lecture, y compris le soir dans le noir. Son format de 7 pouces est également confortable, même s’il est parfois nécessaire de zoomer un peu pour apprécier les détails d’une bande dessinée.
Quelques différences notables avec la Signature Edition
La Kindle Colorsoft permet de profiter d’un affichage en couleur très appréciable, mais elle fait l’impasse sur certaines fonctionnalités de sa Signature Edition. Cette dernière est plus chère, mais elle est dotée de 32 Go d’espace de stockage et propose une recharge sans fil et un réglage automatique de l’éclairage. Des détails pour certains, mais mieux vaut avoir connaissance des différences avant d’acheter.
✅ Les points forts
- Écran couleur antireflet de 7 pouces.
- Éclairage à chaleur réglable.
- Version sans publicités avec 16 Go de stockage.
❌ Les limites
- Résolution moins élevée en couleur qu’en noir et blanc.
- Pas de recharge sans fil ni de luminosité automatique.
Pour le Black Friday, Amazon affiche la Kindle Colorsoft 16 Go à 164,99 €, avec une remise de 45 %.
Les lecteurs sensibles aux belles illustrations colorées devraient trouver de nouvelles raisons de passer aux ouvrages numériques avec la Kindle Colorsoft. Son écran de 7 pouces et son format compact en font un support de lecture confortable.
Cependant, si vous lisez uniquement des romans, une liseuse monochrome moins chère peut vous suffire. À l’inverse, si vous lisez surtout des comics ou des bandes dessinées, son format de 7 pouces vous semblera peut-être un peu juste à l’usage.
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