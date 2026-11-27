La Kindle Colorsoft intègre un écran à encre électronique, avec une résolution de 300 ppp pour le noir et blanc et de 150 ppp pour la couleur. Cela signifie que le texte profite d’une finesse supérieure à celle des illustrations colorées, tout en proposant un rendu qualitatif dans les deux cas.

Elle donne aussi accès à un éclairage à chaleur réglable qui permet d’adapter l’affichage à différentes conditions de lecture, y compris le soir dans le noir. Son format de 7 pouces est également confortable, même s’il est parfois nécessaire de zoomer un peu pour apprécier les détails d’une bande dessinée.