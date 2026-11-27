Le Black Friday bat son plein ce vendredi 27 novembre, et Amazon en profite pour baisser le prix de plusieurs iPad, du modèle d’entrée de gamme à l’iPad Pro 13 pouces. Nous avons retenu 3 offres, en plaçant d’abord les tablettes passées entre les mains de notre rédaction et en calculant chaque remise sur le prix conseillé affiché par Amazon.
Les iPad que nous avons testés ouvrent la liste, l’iPad Air M4 et l’iPad Pro M5, avant l’iPad à puce A16 que nous n’avons pas eu entre les mains. La sélection va de la tablette du quotidien à la machine de création, avec des remises de 6 % à 13 %. La plus forte économie en euros revient à l’iPad Pro M5 13 pouces (120 €), la plus forte en pourcentage à l’iPad Air M4 bleu (-13 %).
- Apple iPad Air 11 pouces (M4) 128 Go bleu à 709 € au lieu de 819 € (-13 %)
- Apple iPad Air 11 pouces (M4) 128 Go mauve à 729 € au lieu de 819 € (-11 %)
- Apple iPad Pro 13 pouces (M5) 256 Go à 1 549 € au lieu de 1 669 € (-7 %)
- Apple iPad 11 pouces (A16) 128 Go à 479 € au lieu de 509 € (-6 %)
iPad Air M4 : noté 8/10 par notre rédaction, à 709 €
Notre test de l’iPad Air M4 lui a attribué 8/10. Sa puce M4 atteint 3 710 points en mono-cœur sur nos benchmarks, contre 3 043 pour l’iPad Air M3, et la partie graphique progresse encore plus nettement. Nous l’avons jugé assez puissant pour du montage vidéo ou de la retouche photo, au point de brouiller la frontière avec l’iPad Pro.
✅ Points forts
- Une puissance de haut niveau : 52 747 points en GPU dans notre test, contre 45 122 pour la génération précédente.
- Le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 : la puce Apple N1 prépare la tablette aux box et aux écouteurs des prochaines années.
- À savoir : l’écran LED reste limité à 60 Hz et il n’y a pas de Face ID. Pour comparer, consultez notre comparatif des tablettes.
iPad Pro M5 13 pouces : noté 9/10 et 120 € de remise, à 1 549 €
Notre test de l’iPad Pro M5 lui a attribué 9/10. Son écran Tandem OLED de 13 pouces affiche 2 752 x 2 064 pixels, avec un pic de luminosité à 1 600 nits et un rafraîchissement ProMotion de 10 à 120 Hz. Avec le multitâche fenêtré d’iPadOS 26, c’est la tablette Apple qui se rapproche le plus d’un Mac tactile.
✅ Points forts
- La charge rapide, enfin : 50 % de batterie en 30 minutes avec un chargeur de 60 W, mesuré lors de notre test.
- 12 Go de mémoire vive : la version 256 Go passe de 8 à 12 Go par rapport à la génération M4.
- À savoir : aucun bloc secteur n’est fourni et le Magic Keyboard, vendu 349 €, alourdit nettement la facture.
iPad A16 : l’iPad le plus abordable de cette sélection, à 479 €
L’iPad de base associe la puce A16, un écran Liquid Retina de 11 pouces, 128 Go de stockage, Touch ID et un port USB-C, selon la fiche d’Apple publiée sur Amazon. Il garde des caméras de 12 Mpx à l’avant comme à l’arrière et une autonomie annoncée d’une journée. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Le format 11 pouces au plus bas prix : 230 € de moins que l’iPad Air M4 bleu de cette sélection.
- Touch ID et USB-C : déverrouillage par empreinte et port universel, comme sur l’iPad Air.
- À savoir : la remise reste modeste (30 €), et il se contente du Wi-Fi 6 et de la puce A16, quand l’iPad Air M4 passe au Wi-Fi 7 et à la puce M4.
Black Friday 2026 : comment Amazon baisse le prix des iPad
Le Black Friday tombe ce vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30 novembre. Chez Amazon, les remises sur les iPad changent d’un modèle et même d’un coloris à l’autre : les deux iPad Air M4 de cette sélection n’ont pas le même prix, et seul le bleu porte le badge « Top Offre Black Friday » au moment de notre relevé. Retrouvez les autres offres de la période sur notre page Black Friday.
iPad, iPad Air ou iPad Pro : lequel choisir pendant le Black Friday ?
Partez de l’usage plutôt que du montant de la remise. Pour la vidéo, la navigation et la prise de notes, l’iPad A16 couvre l’essentiel sur le papier. Pour la retouche, le montage léger ou une tablette qui doit durer plusieurs années, l’iPad Air M4 est notre point d’équilibre : notre test conclut qu’il offre déjà l’essentiel de l’expérience Pro. L’iPad Pro M5 se justifie surtout pour son écran OLED et un usage proche de l’ordinateur portable, à condition de prévoir le budget du clavier. Regardez enfin le stockage : les modèles à 128 Go se remplissent vite si vous gardez des vidéos 4K sur la tablette.
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