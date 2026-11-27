Partez de l’usage plutôt que du montant de la remise. Pour la vidéo, la navigation et la prise de notes, l’iPad A16 couvre l’essentiel sur le papier. Pour la retouche, le montage léger ou une tablette qui doit durer plusieurs années, l’iPad Air M4 est notre point d’équilibre : notre test conclut qu’il offre déjà l’essentiel de l’expérience Pro. L’iPad Pro M5 se justifie surtout pour son écran OLED et un usage proche de l’ordinateur portable, à condition de prévoir le budget du clavier. Regardez enfin le stockage : les modèles à 128 Go se remplissent vite si vous gardez des vidéos 4K sur la tablette.