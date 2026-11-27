Le Deebot T50 Pro Omni Gen3 d’Ecovacs est équipé d’un LiDAR intégré à son châssis, sans tourelle sur le dessus. Cela lui permet de ne pas dépasser les 81 mm de hauteur, et donc de passer sous de nombreux meubles. Sa caméra et ses capteurs 3D l’aident à repérer les obstacles et à adapter son parcours de manière propre.

Quant au système ZeroTangle 3.0, il limite l’enroulement des cheveux autour de la brosse. Sur les tapis à poils courts, ses serpillières se relèvent jusqu’à 9 mm pour limiter le contact avec les fibres.