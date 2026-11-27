L’Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 aspire et lave les sols, et il se nettoie également tout seul sur sa station d’accueil. En ce jour de Black Friday, il est proposé à 298 € sur Amazon, contre un prix conseillé de 599 €.
C’est la dernière ligne droite du Black Friday, et si vous cherchez encore l’aspirateur-robot laveur à installer chez vous, le Deebot T50 Pro Omni Gen3 à 298 € chez Amazon est peut-être le modèle que vous attendiez. Ce robot est équipé de deux serpillières rotatives, et son moteur d’aspiration monte jusqu’à 25 000 Pa. À moins de 300 €, il se présente comme un choix adapté pour un foyer de taille moyenne en quête d’une solution autonome pour nettoyer les sols.
L’Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 avec sa station est disponible à 298 € chez Amazon pour le Black Friday.
Pourquoi choisir le Deebot T50 Pro Omni Gen3 ?
- Pour sa faible hauteur : son châssis de 8,1 cm lui permet de passer facilement sous les meubles bas.
- Pour sa station OMNI : elle vide la poussière, lave les serpillières à l’eau chaude et les sèche à l’air chaud.
- Pour le nettoyage des bordures : la brosse latérale et la serpillière extensible permettent de mieux longer les meubles et les plinthes.
Un aspirateur-robot qui s’occupe de tous les recoins
Le Deebot T50 Pro Omni Gen3 d’Ecovacs est équipé d’un LiDAR intégré à son châssis, sans tourelle sur le dessus. Cela lui permet de ne pas dépasser les 81 mm de hauteur, et donc de passer sous de nombreux meubles. Sa caméra et ses capteurs 3D l’aident à repérer les obstacles et à adapter son parcours de manière propre.
Quant au système ZeroTangle 3.0, il limite l’enroulement des cheveux autour de la brosse. Sur les tapis à poils courts, ses serpillières se relèvent jusqu’à 9 mm pour limiter le contact avec les fibres.
Une station qui nécessite un peu de maintenance
Il faut néanmoins se rendre à l’évidence, même un aspirateur-robot laveur aussi autonome que le Deebot T50 Pro Omni Gen3 ne vous dispense pas d’un entretien manuel. Bien que sa station se charge du lavage des serpillières à 75°C, de leur séchage à 45°C et du dosage automatique du détergent, il faut néanmoins remplir vous-même l’eau propre, vider l’eau sale et assurer la maintenance des consommables.
✅ Les points forts
- Robot de seulement 8,1 cm de hauteur.
- Vidage automatique et entretien des serpillières à la station.
- Brosse latérale et serpillière extensible.
❌ Les limites
- Station assez encombrante.
- Réservoirs d’eau et consommables à entretenir.
Vendu 298 € par Amazon, ce Deebot T50 Pro Omni Gen3 signé Ecovacs est un incontournable du Black Friday.
L’Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 possède toutes les fonctionnalités utiles pour automatiser l’entretien des sols. Si vous avez des meubles bas chez vous, le fait qu’il ne mesure que 81 mm de haut est un véritable avantage pour nettoyer partout sans effort.
Par contre, si le robot en lui-même est compact, sa station d’accueil est plutôt encombrante : elle mesure 35 cm de large, 47,7 cm de profondeur et 53,3 cm de haut, et il faut prévoir un accès au-dessus pour gérer les réservoirs. Il faut donc vérifier si vous avez la place disponible chez vous avant de commander.
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