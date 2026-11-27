Black Friday oblige, AliExpress empile les codes promo sur la tech : POCO F8 Ultra, Galaxy A57, Honor Pad 10, Sony WH-1000XM6 ou imprimante 3D Flashforge AD5X. Nous avons retenu 10 offres !
Nous commençons par le Sony WH-1000XM6, le seul de ces produits que nous avons testé, puis viennent ceux que nous n’avons pas eus en main. Smartphones, tablette, audio, écran, mini PC, stockage, impression 3D et mobilité urbaine : les remises vont de 26 % à 48 % sur le prix barré affiché par AliExpress. La plus forte économie en euros revient au POCO F8 Ultra, 256,78 € de moins, et la plus forte en pourcentage à la Honor Pad 10, à -48 %.
- Sony WH-1000XM6 à 250,48 € au lieu de 399,38 € (-37 %), code 11FRBF40 et paiement PayPal
- Edifier MP230 à 53,39 € au lieu de 76,68 € (-30 %), code 11FRBF06
- POCO F8 Ultra 12/256 Go à 455,03 € au lieu de 711,81 € (-36 %), code 11FRBF76 et paiement PayPal
- Trottinette électrique iScooter W3C à 95,61 € au lieu de 140,50 € (-32 %), code FRBF13
- Imprimante 3D Flashforge AD5X à 230,39 € au lieu de 401,72 € (-43 %), code 11FRBF23 et paiement PayPal
- Honor Pad 10 8/256 Go à 167,21 € au lieu de 323,49 € (-48 %), code 11FRBF23
- Samsung Galaxy A57 5G 8/256 Go à 266,81 € au lieu de 422,52 € (-37 %), code FRBF23 et paiement PayPal
- Mini PC Firebat R3 Ryzen 5 7430U à 247,06 € au lieu de 362,58 € (-32 %), code FRBF23 et paiement PayPal
- SSD Netac NV3000 1 To à 99,96 € au lieu de 135,58 € (-26 %), code FRBF13 et coupon vendeur
- Écran KTC H27T7P-2 à 151,95 € au lieu de 223,47 € (-32 %), code FRBF23
Sony WH-1000XM6 : noté 9/10 dans notre test, à 250,48 €
Notre test du Sony WH-1000XM6 lui a attribué 9/10. Ses 12 microphones et sa puce QN3 le maintiennent au sommet de la réduction de bruit, son mode transparence est excellent et nous avons mesuré environ 32 heures d’autonomie avec l’ANC. Le prix s’obtient avec le code 11FRBF40 et un paiement PayPal.
✅ Points forts
- Réduction de bruit de premier plan : 12 microphones et puce QN3, avec une isolation en progrès dans les bas-médiums
- Confort retrouvé : arceau élargi, coussinets plus épais et structure de nouveau pliable
- À savoir : pas de codec aptX ni de mode USB Audio, et le mode filaire passif reste approximatif dans les aigus. Pour comparer, consultez notre comparatif des casques audio.
Edifier MP230 : l’enceinte rétro en bois sous les 55 €, à 53,39 €
Avec ses boutons façon touches de piano et son boîtier en bois, l’Edifier MP230 associe deux haut-parleurs de 48 mm (2 x 10 W) à un double radiateur passif. Elle se connecte en Bluetooth 5.0, par entrée AUX, carte TF ou USB-C audio, et annonce jusqu’à 9 heures d’autonomie. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Connectique complète : Bluetooth, entrée AUX, carte TF et USB-C audio sur le même appareil
- Format de table : 780 g, assez léger pour passer de l’étagère à la cuisine ou au bureau
- À savoir : la réponse en fréquence annoncée s’arrête à 13 kHz, un choix d’ambiance plus que de haute fidélité.
POCO F8 Ultra : plus de 250 € de remise sur le smartphone Snapdragon 8 Elite Gen 5, à 455,03 €
En version mondiale 12/256 Go, le POCO F8 Ultra embarque un Snapdragon 8 Elite Gen 5, un écran AMOLED de 6,9 pouces à 120 Hz et une batterie de 6 500 mAh rechargeable en 100 W filaire. Le prix s’obtient avec le code 11FRBF76 et un paiement PayPal. Nous ne l’avons pas testé ; pour situer la gamme, lisez notre test du POCO F8 Pro.
✅ Points forts
- Endurance : 6 500 mAh, charge filaire 100 W et charge sans fil 50 W
- Photo polyvalente : trois capteurs de 50 Mpx, dont un téléobjectif périscopique
- À savoir : sans paiement PayPal, la réduction de 33 € disparaît et le prix remonte à 488,03 €.
Trottinette iScooter W3C : une trottinette électrique sous les 100 €, à 95,61 €
Pensée pour les petits trajets, la W3C d’iScooter combine une batterie de 36 V et 7,8 Ah, des pneus gonflables de 8,5 pouces, une traction avant et un frein à moyeu à l’arrière. Le fabricant annonce de 22 à 30 km d’autonomie selon l’usage, et une application accompagne la trottinette. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Pneus gonflables : 8,5 pouces, plutôt que des pneus pleins
- Pliable : selle amovible et cadre repliable pour la ranger sous un bureau ou dans un coffre
- À savoir : avec 22 à 30 km annoncés, elle vise les trajets courts ; la fiche demande de suivre strictement la notice pour la charge et le stockage de la batterie.
Flashforge AD5X : l’imprimante 3D multicolore à plus de 170 € de remise, à 230,39 €
La Flashforge AD5X est une imprimante 3D FDM conçue pour l’impression multicolore, avec un volume de 220 x 220 x 220 mm, jusqu’à 300 mm/s en impression et une buse qui monte à 300 °C. Le nivellement automatique et le Wi-Fi simplifient la mise en route. Le prix s’obtient avec le code 11FRBF23 et un paiement PayPal. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Multicolore : système de filament intelligent pour imprimer des pièces en plusieurs couleurs
- Matériaux variés : buse à 300 °C, compatible avec certains filaments techniques
- À savoir : le volume de 220 mm de côté limite la taille des pièces imprimées d’un seul tenant.
Honor Pad 10 : la plus forte remise de la sélection, à 167,21 €
En version européenne Wi-Fi 8/256 Go, la Honor Pad 10 associe un écran de 12,1 pouces en 2,5K à 120 Hz, une puce Snapdragon 7 Gen 3 et une batterie de 10 100 mAh. Nous ne l’avons pas testée ; notre test de la Honor Pad 9 détaille ce que proposait la génération précédente.
✅ Points forts
- Grand écran fluide : 12,1 pouces, définition 2,5K et 120 Hz
- Autonomie : batterie de 10 100 mAh et 256 Go de stockage pour les films et les jeux
- À savoir : c’est une version Wi-Fi, sans 4G ni 5G pour se connecter en déplacement.
Samsung Galaxy A57 5G : l’AMOLED 120 Hz de Samsung à plus de 150 € de remise, à 266,81 €
Le Galaxy A57 5G de cette offre, en 8/256 Go, combine un écran Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, une puce Exynos 1680, une batterie de 5 000 mAh et un capteur principal de 50 Mpx stabilisé. Le prix s’obtient avec le code FRBF23 et un paiement PayPal. Nous ne l’avons pas testé ; notre test des Galaxy A36 et A56 présente la génération précédente.
✅ Points forts
- Résistance : certification IP67 contre la poussière et l’eau
- Photo : triple capteur 50 + 12 + 5 Mpx, avec stabilisation optique sur le principal
- À savoir : la fiche précise une version Taïwan, sans Samsung Pay ni eSIM, et sans chargeur dans la boîte.
Firebat R3 : un mini PC Ryzen 5 sous Windows 11, à 247,06 €
Ce mini PC Firebat R3 embarque un Ryzen 5 7430U (6 cœurs, 12 threads, jusqu’à 4,3 GHz), 16 Go de LPDDR4 et un SSD de 512 Go, sous Windows 11. Il pilote jusqu’à trois écrans 4K par HDMI, DisplayPort et USB-C, et se connecte en Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Le prix s’obtient avec le code FRBF23 et un paiement PayPal. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Triple affichage 4K : HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 et USB-C
- Stockage évolutif : SSD M.2 2280 remplaçable, jusqu’à 2 To
- À savoir : sélectionnez la variante « R3 16GB+512GB 7430U » sur la fiche, la page s’ouvre sur une version 4300U moins puissante.
Netac NV3000 1 To : un SSD NVMe sous les 100 €, à 99,96 €
Au format M.2 2280, le Netac NV3000 de 1 To annonce jusqu’à 3 500 Mo/s en lecture sur une interface PCIe 3.0 x4, avec un dissipateur au graphène et une garantie constructeur de 5 ans. Le prix s’obtient avec le code FRBF13 et le coupon vendeur de 3,73 € à récupérer sur la page. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Mise à niveau simple : format M.2 2280 pour les PC de bureau et portables équipés d’un emplacement NVMe
- Refroidissement : dissipateur intégré pour limiter les baisses de débit à l’échauffement
- À savoir : la fiche indique des droits de douane calculés au paiement, et le PCIe 3.0 reste moins rapide que les SSD PCIe 4.0. Choisissez la capacité 1TB sur la fiche.
KTC H27T7P-2 : un écran QHD jusqu’à 210 Hz pour les joueurs, à 151,95 €
Cet écran IPS de 27 pouces affiche en 2 560 x 1 440 pixels à 200 Hz, jusqu’à 210 Hz, avec un temps de réponse MPRT de 1 ms, une synchronisation adaptative et la certification HDR400. Son pied est réglable en hauteur. Nous ne l’avons pas testé ; notre test du KTC H27E6 montre ce que la marque sait faire sur l’écran gamer.
✅ Points forts
- Fluidité : 200 Hz natifs et jusqu’à 210 Hz, avec 1 ms de temps de réponse MPRT
- Ergonomie : pied réglable en hauteur
- À savoir : le HDR400 est le premier niveau de la certification HDR, loin d’une dalle OLED ou Mini LED.
✅ Points forts
- Oreilles dégagées : vous entendez la circulation en courant ou en roulant
- Recharge express : 5 minutes pour environ 2,5 heures d’écoute
- À savoir : l’IP55 protège de la sueur et de la pluie, pas de la baignade.
Black Friday AliExpress : comment se cumulent les codes
Le Black Friday tombe ce vendredi 27 novembre et se prolonge jusqu’au Cyber Monday, le lundi 30. Sur AliExpress, les remises s’additionnent : un code à saisir au panier, de 6 € dès 46 € d’achat à 23 € dès 149 € sur les fiches que nous avons consultées, puis jusqu’à 33 € de réduction supplémentaire en payant par PayPal. Les offres des autres marchands sont réunies sur notre page Black Friday.
Comment bien acheter un produit tech sur AliExpress pendant le Black Friday ?
Vérifiez d’abord la variante sélectionnée sur la fiche (capacité, processeur, coloris) : le prix change de l’une à l’autre. Repérez ensuite la mention « Sans frais d’importation », qui signale un envoi depuis l’Union européenne ; une fiche qui calcule les droits de douane au paiement peut afficher un total plus élevé. Le prix barré d’AliExpress correspond au prix le plus bas des 30 derniers jours avant réduction, une base utile pour juger la remise, et le service après-vente passe par le vendeur.
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