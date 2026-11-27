Nous commençons par le Sony WH-1000XM6, le seul de ces produits que nous avons testé, puis viennent ceux que nous n’avons pas eus en main. Smartphones, tablette, audio, écran, mini PC, stockage, impression 3D et mobilité urbaine : les remises vont de 26 % à 48 % sur le prix barré affiché par AliExpress. La plus forte économie en euros revient au POCO F8 Ultra, 256,78 € de moins, et la plus forte en pourcentage à la Honor Pad 10, à -48 %.