Le Black Friday tombe ce vendredi 27 novembre, à quatre semaines de Noël : l’occasion d’avancer ses achats de cadeaux sans faire exploser le budget. Nous avons retenu 15 idées tech chez Amazon, du traqueur d’objets à la manette de jeu, dont six produits que notre rédaction a testés.
Cette sélection s’ouvre sur les six produits que nous avons testés, de l’AirTag 2 au clavier SteelSeries Apex 3, avant de passer aux neuf que nous n’avons pas eus en main. Elle couvre l’audio, la maison connectée, le jeu vidéo et les accessoires du quotidien, avec des remises de 28 % à 61 % sur le prix conseillé affiché par Amazon. La plus forte économie en euros revient à l’Echo Dot, 55 € de moins, la plus forte en pourcentage aux écouteurs Soundcore P31i et à l’Echo Dot, à -61 %.
- Apple AirTag (2e génération) à 25 € au lieu de 35 € (-28 %)
- Ring Indoor Camera (2e génération) à 24,99 € au lieu de 49,99 € (-50 %)
- Xiaomi Smart Band 10 à 44,99 € au lieu de 70,99 € (-36 %)
- Enceinte Ultimate Ears Wonderboom 4 à 49,99 € au lieu de 99,99 € (-50 %)
- Manette sans fil Xbox Noir carbone à 42,44 € au lieu de 64,99 € (-34 %)
- Clavier SteelSeries Apex 3 à 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50 %)
- Echo Dot (modèle 2022) à 34,99 € au lieu de 89,99 € (-61 %)
- Fire TV Stick 4K (nouvelle génération) à 35,99 € au lieu de 74,99 € (-52 %)
- Caméra Blink Mini 2K+ à 19,99 € au lieu de 44,99 € (-55 %)
- Écouteurs Sony WF-C510 à 37,99 € au lieu de 59,99 € (-36 %)
- Écouteurs JBL Wave Buds 2 à 39 € au lieu de 69,99 € (-44 %)
- Écouteurs Soundcore P31i à 26,99 € au lieu de 69,99 € (-61 %)
- Casque JBL Tune 530BT à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)
- Enceinte Sony SRS-XB100 à 39,90 € au lieu de 64,99 € (-38 %)
- Batterie externe Belkin BoostCharge 10 000 mAh à 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50 %)
Apple AirTag 2 : le traqueur noté 8/10 dans notre test, à 25 €
Notre test de l’AirTag 2 lui a attribué 8/10. Apple garde la formule, mais le haut-parleur sonne nettement plus fort, la localisation précise porte plus loin, et l’intégration à l’iPhone comme à l’Apple Watch reste d’une grande simplicité.
✅ Points forts
- Un son plus puissant : plus facile de retrouver ses clés sous un coussin.
- Une portée améliorée : la localisation précise fonctionne de plus loin, selon notre test.
- À savoir : il est réservé aux utilisateurs d’iPhone, et il faut un accessoire pour l’attacher à un trousseau.
Ring Indoor Camera : la caméra d’intérieur notée 7/10 à moitié prix, à 24,99 €
Notre test de la Ring Indoor Cam lui a donné 7/10. Son image 1080p suffit de jour comme de nuit grâce à un bon mode infrarouge, la détection de mouvements se montre rapide et précise, et un cache physique masque l’objectif quand on est à la maison.
✅ Points forts
- Un cache pour l’objectif : la vie privée se protège d’un geste.
- Une détection fiable : rapide et précise, selon notre test.
- À savoir : l’enregistrement des vidéos demande un abonnement Ring, et la caméra n’a pas de port pour carte SD.
Xiaomi Smart Band 10 : le bracelet connecté noté 7/10, à 44,99 €
Notre test du Xiaomi Smart Band 10 lui a attribué 7/10 et le présente comme le bracelet connecté incontournable à moins de 50 €. Son écran AMOLED gagne en taille et en luminosité, ses finitions sont soignées et son autonomie excellente : Xiaomi annonce 21 jours.
✅ Points forts
- Un écran AMOLED : plus grand et plus lumineux que sur la génération précédente.
- Une autonomie excellente : jusqu’à 21 jours annoncés par Xiaomi.
- À savoir : il n’a ni GPS ni NFC, et son capteur cardiaque s’est montré parfois imprécis dans notre test. Il est vendu par Xiaomi Official Store EU.
Ultimate Ears Wonderboom 4 : l’enceinte baroudeuse notée 8/10 à moitié prix, à 49,99 €
Notre test de la Wonderboom 4 lui a attribué 8/10. Cette enceinte très robuste, certifiée IP67, diffuse un son stéréo équilibré à 360 degrés, tient longtemps sur batterie et passe enfin à la recharge par USB-C.
✅ Points forts
- Increvable : certifiée IP67, elle résiste à l’eau et à la poussière.
- Des modes pratiques : Double Up pour jumeler deux enceintes, Outdoor et Podcast.
- À savoir : elle manque un peu de basses et n’a toujours pas d’application.
Manette sans fil Xbox : l’ergonomie notée 8/10 dans notre test, à 42,44 €
Notre test de la manette sans fil Xbox Series lui a attribué 8/10. Microsoft y peaufine une ergonomie presque parfaite, avec une croix directionnelle plus précise, un bouton de partage et un port USB-C. Elle fonctionne avec les Xbox Series X|S et One, sur PC, sur mobile et sur certains téléviseurs.
✅ Points forts
- Une prise en main de référence : poignées, gâchettes et sticks salués par notre test.
- Une compatibilité étendue : consoles Xbox, PC, mobiles et téléviseurs compatibles.
- À savoir : la croix directionnelle se montre bruyante, et la course des gâchettes n’est pas réglable.
SteelSeries Apex 3 : le clavier gamer silencieux noté 8/10, à 39,99 €
Notre test du SteelSeries Apex 3 lui a attribué 8/10. Ce clavier à membranes se distingue par une frappe très discrète, une conception simple et robuste, un repose-poignet magnétique et une molette de volume. SteelSeries annonce aussi une résistance aux éclaboussures IP32.
✅ Points forts
- Une frappe très discrète : des switchs silencieux, appréciables le soir.
- Le repose-poignet magnétique : il se fixe et se retire en un geste.
- À savoir : il n’a pas de mémoire embarquée, son éclairage RGB se limite à 10 zones, et notre test a trouvé sa frappe fatigante sur la longueur.
Echo Dot : l’enceinte connectée d’Amazon perd 55 €, à 34,99 €
L’Echo Dot diffuse musique, podcasts et livres audio depuis Amazon Music, Spotify, Deezer ou Apple Music, en Wi-Fi ou en Bluetooth, et pilote la maison connectée à la voix avec Alexa. Ses capteurs de mouvement et de température intérieure déclenchent des routines. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Des routines automatiques : grâce aux capteurs de mouvement et de température intégrés.
- Un bouton de coupure du micro : pour déconnecter électroniquement les microphones.
- À savoir : c’est le modèle 2022, et non l’Echo Dot Max sorti depuis.
Fire TV Stick 4K : la clé de streaming 4K HDR10+ à 35,99 €
Cette nouvelle génération du Fire TV Stick 4K diffuse en 4K avec le HDR10+, intègre Alexa+ et une nouvelle télécommande, et s’alimente directement par la TV, sans adaptateur. Elle permet aussi de brancher des écouteurs Bluetooth. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- La 4K HDR10+ : pour tirer parti d’un téléviseur 4K.
- Alimentée par la TV : pas d’adaptateur secteur à brancher.
- À savoir : pour comparer avec les modèles plus haut de gamme, consultez notre test des Fire TV Stick 4K Plus et 4K Select.
Blink Mini 2K+ : une caméra 2K à moins de 20 €, à 19,99 €
La Blink Mini 2K+ filme en 2K avec un zoom jusqu’à 4x, une vision nocturne en couleur et un projecteur LED, et permet de parler à distance grâce à son audio bidirectionnel. Elle sert aussi de carillon pour la sonnette vidéo Blink. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- La vidéo 2K : des images plus nettes, de jour comme de nuit en couleur.
- Polyvalente : à l’intérieur, ou à l’extérieur avec un adaptateur vendu à part.
- À savoir : l’enregistrement dans le cloud et les alertes intelligentes demandent un abonnement Blink, vendu séparément.
Sony WF-C510 : des écouteurs de 4,6 g à 37,99 €
Sony les présente parmi les écouteurs les plus petits et les plus légers : les WF-C510 pèsent 4,6 g chacun et tiennent 22 heures au total, 11 heures dans les écouteurs et 11 heures avec le boîtier. Ils se connectent à deux appareils à la fois. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- Ultralégers : 4,6 g par écouteur, pour un bon maintien.
- Une charge rapide : 5 minutes de charge pour 1 heure d’écoute, selon Sony.
- À savoir : ils n’ont pas de réduction de bruit active, contrairement aux JBL Wave Buds 2 et aux Soundcore P31i de cette sélection.
JBL Wave Buds 2 : la réduction de bruit active à 39 €
Les Wave Buds 2 de JBL ajoutent la réduction de bruit active et le mode Smart Ambient à des écouteurs certifiés IP54. Ils tiennent 10 heures, 30 de plus avec l’étui, et se connectent à deux appareils à la fois. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- Réduction de bruit active : avec un mode ambiant pour rester attentif à son environnement.
- 40 heures d’autonomie : 10 heures dans les écouteurs, 30 de plus avec l’étui.
- À savoir : l’étui n’est protégé qu’en IPX2, contre les simples gouttes d’eau.
Soundcore P31i : réduction de bruit adaptative et LDAC, à 26,99 €
Ces écouteurs d’Anker annoncent une réduction de bruit adaptative jusqu’à 52 dB, la compatibilité LDAC et Hi-Res Audio, et une traduction en temps réel dans plus de 100 langues par IA. Ils tiennent 10 heures, 50 avec le boîtier. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- Le codec LDAC : un son haute résolution avec les smartphones Android compatibles.
- 50 heures avec le boîtier : et 8 heures par charge avec la réduction de bruit active.
- À savoir : ils sont vendus par AnkerDirect FR sur Amazon.
JBL Tune 530BT : un casque Bluetooth de 76 heures d’autonomie, à 29,99 €
Ce casque supra-auriculaire de JBL annonce jusqu’à 76 heures d’écoute, avec le son JBL Pure Bass, la connexion multipoint et une recharge rapide par USB-C : 5 minutes pour 5 heures. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 76 heures d’autonomie : de quoi tenir plusieurs semaines sans recharge.
- Multipoint : smartphone et tablette connectés en même temps.
- À savoir : il n’a pas de réduction de bruit active, et son format supra-auriculaire se pose sur les oreilles sans les envelopper.
Sony SRS-XB100 : la mini-enceinte étanche IP67, à 39,90 €
Cette enceinte Sony ultracompacte est étanche à l’eau et à la poussière (IP67), tient jusqu’à 16 heures et se recharge en USB-C. Sa dragonne multiposition l’accroche au poignet, à un vélo ou à un sac. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- IP67 et anti-UV : elle supporte l’eau, la poussière et le plein soleil.
- Des appels mains libres : avec annulation de l’écho.
- À savoir : la Wonderboom 4 de cette sélection, notée 8/10 par notre rédaction, coûte à peine 10 € de plus.
Belkin BoostCharge 10 000 mAh : une batterie avec câble USB-C intégré, à 14,99 €
Cette batterie externe de 10 000 mAh intègre son propre câble USB-C et un second port USB-C de 20 W, pour recharger deux appareils à la fois. Belkin annonce un iPhone 15 Pro rechargé de 0 à 50 % en moins de 26 minutes. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Câble intégré : impossible de l’oublier à la maison.
- Deux appareils à la fois : par le câble et par le port USB-C.
- À savoir : ses 20 W conviennent aux smartphones et aux tablettes, pas à la recharge d’un PC portable.
Black Friday et Cyber Monday : les dates à retenir pour vos cadeaux
Le Black Friday tombe ce vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday suit le lundi 30 novembre. Les prix de cette sélection ont été relevés le 26 novembre et peuvent évoluer d’ici là, notamment sur les offres limitées dans le temps. Les autres promotions que nous suivons sont réunies sur notre page Black Friday.
Comment choisir un cadeau tech à moins de 50 € ?
Vérifiez d’abord la compatibilité : un AirTag ne fonctionne qu’avec un iPhone, une manette Xbox se connecte aussi à un PC ou à un smartphone. Regardez ensuite les coûts cachés : les caméras Ring et Blink réservent l’enregistrement des vidéos à un abonnement payant. Enfin, une forte remise ne fait pas tout : comparez le prix payé au prix conseillé affiché, et privilégiez les produits vendus et expédiés par Amazon ou par la boutique officielle de la marque.
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