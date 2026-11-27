Cette sélection s’ouvre sur les six produits que nous avons testés, de l’AirTag 2 au clavier SteelSeries Apex 3, avant de passer aux neuf que nous n’avons pas eus en main. Elle couvre l’audio, la maison connectée, le jeu vidéo et les accessoires du quotidien, avec des remises de 28 % à 61 % sur le prix conseillé affiché par Amazon. La plus forte économie en euros revient à l’Echo Dot, 55 € de moins, la plus forte en pourcentage aux écouteurs Soundcore P31i et à l’Echo Dot, à -61 %.