Les promotions du Black Friday continuent du côté de la marque Ecovacs et de ses aspirateurs-robots laveurs. Sur Amazon, le DEEBOT X12S OmniCyclone Care Kit voit son prix chuter de 500 €, tandis que le T90 MAX PRO Care Kit passe à 479 €. Ces deux modèles s’accompagnent d’une station très complète.
Les remises du Black Friday permettent souvent d’acquérir des appareils électroménagers d’une gamme supérieure à celle à laquelle on peut prétendre le reste de l’année. Cela vaut notamment pour les aspirateurs-robots laveurs de la marque Ecovacs. En ce moment, deux de ses modèles DEEBOT bénéficient de réductions particulièrement intéressantes sur Amazon : le X12S OmniCyclone Care Kit et le T90 MAX PRO Care Kit.
Le prix du DEEBOT X12S OmniCyclone Care Kit en baisse de 500 €
Le modèle le plus ambitieux de cette petite sélection n’est autre que le DEEBOT X12S OmniCyclone Care Kit, proposé à 799 € au lieu de 1 299 €, ce qui correspond à 38 % de réduction.
Ce robot haut de gamme associe une aspiration pouvant atteindre 27 000 Pa au système de nettoyage OZMO ROLLER 3.0. Ce dernier se compose d’un rouleau de lavage de 27 cm de long qui est nettoyé à l’eau propre lors de son fonctionnement, tandis que l’eau sale est récupérée pour être stockée dans un compartiment dédié. Cette technologie se charge aussi d’exercer une pression au sol, afin de décoller un maximum de taches incrustées.
La technologie FocusJet est l’un des autres points forts du DEEBOT X12S OmniCyclone. Elle consiste en deux buses qui pulvérisent un mélange d’eau et de solution nettoyante à l’avant du robot, lorsque ce dernier repère des zones vraiment très sales.
Quant à sa station OmniCyclone, elle récupère automatiquement la poussière grâce à un système cyclonique dépourvu de sac. Elle lave et sèche également le rouleau, puis nettoie son propre plateau. Sa fonction PowerBoost Plus permet au robot de se recharger à chaque passage sur la base, y compris en cours de cycle, ce qui lui permet de nettoyer de grandes surfaces.
Dans sa version Care Kit, le DEEBOT X12S OmniCyclone est livré avec deux brosses latérales, une brosse principale et trois filtres supplémentaires.
Le DEEBOT T90 MAX PRO Care Kit affiche 120 € de remise
Plus abordable, le DEEBOT T90 MAX PRO Care Kit passe quant à lui de 599 € à 479 €, soit 20 % de remise. De quoi en faire un aspirateur-robot laveur doté d’un très bon rapport qualité-prix.
L’aspiration du robot peut atteindre 40 000 Pa, ce qui le rend adapté aux logements dotés de sols durs, de tapis et de moquettes. Sa technologie ZeroTangle 4.0 vise, de son côté, à limiter l’enroulement des cheveux et des poils d’animaux autour de la brosse.
Pour ce qui est du lavage des sols durs, il est assuré, ici encore, par un rouleau OZMO ROLLER 3.0 de 27 cm, rincé en continu pendant le nettoyage. Lorsqu’un tapis est détecté, il peut se soulever de 15 mm afin de ne pas mouiller les fibres. Enfin, la technologie TruEdge 3.0 se charge de rapprocher le rouleau des plinthes et des meubles pour aller chercher la saleté où elle se cache.
Une fois le nettoyage terminé, la station OMNI vide le bac à poussière, lave le rouleau avec de l’eau chauffée et le sèche à l’air chaud. Le DEEBOT T90 MAX PRO Care Kit va davantage à l’essentiel que le DEEBOT X12S OmniCyclone, mais il n’en reste pas moins adapté à de nombreux logements. Son Care Kit comprend trois filtres, une brosse cylindrique de rechange ainsi que deux brosses latérales.