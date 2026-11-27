Ce robot haut de gamme associe une aspiration pouvant atteindre 27 000 Pa au système de nettoyage OZMO ROLLER 3.0. Ce dernier se compose d’un rouleau de lavage de 27 cm de long qui est nettoyé à l’eau propre lors de son fonctionnement, tandis que l’eau sale est récupérée pour être stockée dans un compartiment dédié. Cette technologie se charge aussi d’exercer une pression au sol, afin de décoller un maximum de taches incrustées.

La technologie FocusJet est l’un des autres points forts du DEEBOT X12S OmniCyclone. Elle consiste en deux buses qui pulvérisent un mélange d’eau et de solution nettoyante à l’avant du robot, lorsque ce dernier repère des zones vraiment très sales.

Quant à sa station OmniCyclone, elle récupère automatiquement la poussière grâce à un système cyclonique dépourvu de sac. Elle lave et sèche également le rouleau, puis nettoie son propre plateau. Sa fonction PowerBoost Plus permet au robot de se recharger à chaque passage sur la base, y compris en cours de cycle, ce qui lui permet de nettoyer de grandes surfaces.

Dans sa version Care Kit, le DEEBOT X12S OmniCyclone est livré avec deux brosses latérales, une brosse principale et trois filtres supplémentaires.