Le Black Friday est l’un des rares moments de l’année où les meilleurs VPN du marché descendent tous en même temps sous la barre des 3 € par mois. Nous avons retenu quatre services bien classés dans nos tests, et nous vous disons à qui chacun s’adresse vraiment.
Les quatre offres reposent sur le même principe : un engagement de deux ans, parfois complété par quelques mois offerts, réglé en une seule fois. Entre la moins chère et la plus chère, l’écart est d’environ 1,40 € par mois. Mieux vaut donc choisir selon ce que vous faites en ligne : regarder des séries, protéger votre vie privée, jouer ou équiper toute la famille. Chacune est couverte par une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 à 45 jours : vous avez le temps de tester.
CyberGhost VPN à 1,59 €/mois : le plus simple et le moins cher pour débuter
C’est l’offre la moins chère du jour : 44,52 € pour 28 mois, soit 1,59 € par mois. C’est aussi le VPN le plus simple à prendre en main de cette sélection. On choisit son usage (streaming, téléchargement, navigation) et l’application se connecte au bon serveur, sans réglage.
Il convient parfaitement pour sécuriser le Wi-Fi d’un hôtel ou d'un aéroport, ou pour retrouver son catalogue de streaming habituel depuis l’étranger. Il a obtenu 9,8/10 dans notre test de CyberGhost, et c’est le seul à offrir 45 jours pour changer d’avis. Sa limite : 7 appareils connectés en même temps, assez pour un couple, un peu juste pour une famille très équipée.
- Interface claire et automatisations pratiques
- Streaming très efficace et P2P satisfaisant
- Réseau étendu et large compatibilité
- Pertes de débit sur les connexions très rapides
- Interface claire et automatisations pratiques
- Streaming très efficace et P2P satisfaisant
- Réseau étendu et large compatibilité
- Pertes de débit sur les connexions très rapides
ExpressVPN à 2,39 €/mois : le plus rapide pour le streaming et le jeu en ligne
ExpressVPN mise tout sur la vitesse. Son protocole maison, Lightway, établit la connexion en quelques secondes et limite la perte de débit : c’est le bon choix si vous regardez des films en 4K ou si vous jouez en ligne avec le VPN activé. Ses serveurs fonctionnent uniquement en mémoire vive et ne gardent donc rien sur disque.
La formule Basique couvre 10 appareils et bloque aussi les publicités et les traceurs. L’offre du Black Friday revient à 66,92 € pour 28 mois. Il a décroché 9,6/10 dans notre test d'ExpressVPN. Le revers : un renouvellement parmi les plus chers du marché, à 79,95 € par an.
- Interface modernisée, claire et facile à utiliser
- Très bonnes performances globales, malgré un recul ce mois-ci
- Lightway et WireGuard avec protection post-quantique
- Téléchargements P2P nettement ralentis
- Interface modernisée, claire et facile à utiliser
- Très bonnes performances globales, malgré un recul ce mois-ci
- Lightway et WireGuard avec protection post-quantique
- Téléchargements P2P nettement ralentis
Proton VPN Plus à 2,49 €/mois : le meilleur choix pour votre vie privée
Proton VPN est conçu par l’éditeur de Proton Mail et basé en Suisse, l’un des pays les plus protecteurs en matière de données. Ses applications sont open source, donc vérifiables par tous, et la fonction Secure Core fait d’abord passer votre trafic par un serveur situé dans un pays sûr. C’est le VPN à privilégier si vous l’utilisez avant tout pour ne pas être pisté, ou si vous manipulez des informations sensibles.
La formule Plus ajoute NetShield, qui bloque publicités, traceurs et sites de phishing, et protège 10 appareils. L’offre revient à 59,76 € pour deux ans. Note dans notre test de Proton VPN : 9,7/10. L’interface, riche en options, demande quelques minutes d’adaptation.
- Confidentialité solide et audits indépendants réguliers
- Excellent VPN gratuit sans limite de données
- Stealth et Secure Core pour les usages sensibles
- Pertes de débit importantes sur certaines destinations éloignées
- Confidentialité solide et audits indépendants réguliers
- Excellent VPN gratuit sans limite de données
- Stealth et Secure Core pour les usages sensibles
- Pertes de débit importantes sur certaines destinations éloignées
NordVPN à 2,99 €/mois : le plus complet pour protéger toute la famille
NordVPN est le plus cher de cette sélection, mais aussi le plus complet. Son protocole NordLynx est rapide et l’abonnement couvre 10 appareils. Il ajoute des fonctions rares, comme le Double VPN, qui chiffre votre trafic deux fois, ou Meshnet, qui permet d’accéder à distance à l’ordinateur de la maison. C’est le choix idéal pour un foyer qui veut une seule application de sécurité.
La formule Basique revient à 80,73 € pour 27 mois. Pour 1 € de plus par mois, la formule Premium (3,99 €/mois) ajoute un antivirus, un gestionnaire de mots de passe et une alerte si vos données apparaissent sur le dark web. Il a obtenu 9,1/10 dans notre test de NordVPN. Si vous voulez seulement un VPN, CyberGhost fait le travail pour moins cher.
- Très bonnes performances avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Meshnet vraiment pratique au quotidien
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
- Très bonnes performances avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Meshnet vraiment pratique au quotidien
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Pour les aficionados de X, n’hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.