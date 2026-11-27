Les quatre offres reposent sur le même principe : un engagement de deux ans, parfois complété par quelques mois offerts, réglé en une seule fois. Entre la moins chère et la plus chère, l’écart est d’environ 1,40 € par mois. Mieux vaut donc choisir selon ce que vous faites en ligne : regarder des séries, protéger votre vie privée, jouer ou équiper toute la famille. Chacune est couverte par une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 à 45 jours : vous avez le temps de tester.