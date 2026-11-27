La manette sans fil Xbox voit son prix chuter de 64,99 € à 42,44 € sur Amazon à l’occasion du Black Friday. Cela correspond à 35 % de remise sur ce modèle qui fonctionne aussi bien sur les consoles Xbox que sur PC.
Que ce soit pour jouer à deux sur le canapé ou pour équiper un PC gaming, rien ne vaut une manette officielle Xbox. Cette dernière a notamment l’avantage d’être immédiatement reconnue sur Xbox et sur les machines sous Windows. Pour le Black Friday, la manette sans fil Xbox Noir carbone passe à 42,44 € chez Amazon. C’est le modèle classique, qui fonctionne à l’aide de deux piles AA fournies et qui peut se connecter en Bluetooth à un ordinateur.
La manette sans fil Xbox Noir carbone est disponible à 42,44 € chez Amazon, contre un prix conseillé de 64,99 €.
Pourquoi choisir la manette sans fil Xbox ?
- Pour sa compatibilité étendue : elle fonctionne sur Xbox Series, Xbox One, PC Windows et même avec les appareils Android ou iOS compatibles.
- Pour sa prise en main : les surfaces texturées des poignées et des gâchettes aident à maintenir la manette pendant les parties.
- Pour ses connexions : Xbox Wireless, Bluetooth et USB-C permettent de choisir entre une utilisation sans fil et filaire selon l’appareil.
Une manette pour la console comme pour le PC
La manette sans fil Xbox est avant tout destinée à une utilisation sur une console de Microsoft. Sur Xbox, la connexion passe par le protocole Xbox Wireless. Sur un ordinateur, le Bluetooth fonctionne, mais si votre machine n’est pas équipée, vous pouvez opter pour le filaire. Attention, le câble compatible est vendu séparément. En fonctionnement sans fil, son autonomie annoncée monte jusqu’à 40 heures.
Notre test de la manette Xbox Series lui a accordé la note de 8 sur 10 et salue son ergonomie, sa croix directionnelle précise et sa compatibilité étendue avec un grand nombre d’appareils.
L’essentiel pour jouer, sans réglages poussés
Pour jouer rapidement à des titres solos ou du multijoueur entre amis, cette manette sans fil Xbox est parfaite. En revanche, si vous aimez avoir la main sur l’ensemble des paramètres, comme le réglage de la course des gâchettes, ce n’est pas le modèle le plus adapté pour vous. Par ailleurs, elle est livrée avec deux piles AA : une batterie rechargeable compatible peut être achetée séparément.
✅ Les points forts
- Compatibilité Xbox, PC et appareils mobiles.
- Connexions Xbox Wireless, Bluetooth et USB-C.
- Poignées et gâchettes texturées.
❌ Les limites
- Batterie rechargeable et câble USB-C non fournis.
- Absence de palettes arrière et de gâchettes réglables.
Pour le Black Friday, cette manette Xbox à 42,44 € chez Amazon permet d’économiser 22,55 € par rapport à son prix conseillé.
Pour jouer entre amis ou pour les jeux solos sur PC ou console, cette manette Xbox permet de profiter d’une belle expérience pour un prix abordable. Sa polyvalence est utile si vous jouez sur plusieurs appareils.
Si vous avez envie de pouvoir régler un maximum de paramètres et de profiter de palettes arrière, mieux vaut vous tourner vers une manette Xbox Elite, plus chère, certes, mais nettement plus complète.
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