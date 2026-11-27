La manette sans fil Xbox est avant tout destinée à une utilisation sur une console de Microsoft. Sur Xbox, la connexion passe par le protocole Xbox Wireless. Sur un ordinateur, le Bluetooth fonctionne, mais si votre machine n’est pas équipée, vous pouvez opter pour le filaire. Attention, le câble compatible est vendu séparément. En fonctionnement sans fil, son autonomie annoncée monte jusqu’à 40 heures.

Notre test de la manette Xbox Series lui a accordé la note de 8 sur 10 et salue son ergonomie, sa croix directionnelle précise et sa compatibilité étendue avec un grand nombre d’appareils.