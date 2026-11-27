Cette sélection s’ouvre sur les dix casques et écouteurs que nous avons testés, du Sonos Ace aux Soundcore Liberty 5, avant de passer aux cinq que nous n’avons pas eus en main. Elle couvre les casques à réduction de bruit, les écouteurs intra et les modèles ouverts, avec des remises de 5 % à 61 % sur le prix de référence. La plus forte économie, en euros comme en pourcentage, revient au casque Sonos Ace, plus de 270 € de moins, à -61 %.