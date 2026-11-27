Ce vendredi 27 novembre, jour J du Black Friday, Amazon, Boulanger et Cdiscount font baisser le prix des casques et écouteurs sans fil, d’Apple à Sony en passant par Bose et Sonos. Nous avons retenu 15 modèles, en commençant par les dix que notre rédaction a testés, et vérifié sur chaque fiche le prix de référence affiché par le marchand.
Cette sélection s’ouvre sur les dix casques et écouteurs que nous avons testés, du Sonos Ace aux Soundcore Liberty 5, avant de passer aux cinq que nous n’avons pas eus en main. Elle couvre les casques à réduction de bruit, les écouteurs intra et les modèles ouverts, avec des remises de 5 % à 61 % sur le prix de référence. La plus forte économie, en euros comme en pourcentage, revient au casque Sonos Ace, plus de 270 € de moins, à -61 %.
- Casque Sonos Ace à 174,99 € au lieu de 449 € (-61 %)
- Casque Sony WH-1000XM6 à 296,99 € au lieu de 379,99 € (-21 %)
- Casque Nothing Headphone (1) à 165,29 € au lieu de 299 € (-44 %)
- Casque Sennheiser Momentum 4 à 155,47 € au lieu de 199,95 € (-22 %)
- Casque CMF Headphone Pro à 67,14 € au lieu de 99 € (-32 %)
- Écouteurs Apple AirPods Pro 3 à 188 € au lieu de 249 € (-24 %)
- Écouteurs Apple AirPods 5 (USB-C) à 129 € au lieu de 149 € (-13 %)
- Casque Apple AirPods Max 2 à 549 € au lieu de 579 € (-5 %)
- Écouteurs Sony WF-1000XM6 à 241,99 € au lieu de 299 € (-19 %)
- Écouteurs Soundcore Liberty 5 à 59,99 € au lieu de 99,99 € (-40 %)
- Écouteurs Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gén.) à 202,39 € au lieu de 299,95 € (-32 %)
- Casque Marshall Monitor III ANC à 199,99 € au lieu de 299,99 € (-33 %)
- Écouteurs Google Pixel Buds 2a à 79 € au lieu de 149 € (-46 %)
- Écouteurs JBL Live Beam 4 à 119,99 € au lieu de 199,99 € (-40 %)
- Écouteurs Bose QuietComfort Earbuds à 119,99 € au lieu de 199,99 € (-40 %)
Sonos Ace : le casque noté 9/10 perd plus de 270 €, à 174,99 €
Notre test du Sonos Ace lui a donné 9/10. Le premier casque de Sonos réussit son entrée avec une excellente isolation phonique, un très bon kit mains libres, une immersion réussie en Dolby Atmos et une fabrication soignée. Sonos annonce 30 heures d’autonomie avec la réduction de bruit active.
✅ Points forts
- Une excellente isolation : la réduction de bruit active compte parmi ses points forts, selon notre test.
- Une charge rapide : 3 heures d’écoute pour 3 minutes de charge, selon Sonos.
- À savoir : notre test regrette des aigus pas assez linéaires et des voix un peu en retrait, et le casque pèse 312 g.
Sony WH-1000XM6 : 9/10 et Prix d’excellence dans notre test, à 296,99 €
Notre test du Sony WH-1000XM6 lui a attribué 9/10 et notre Prix d’excellence. Sony y corrige presque tous les défauts du modèle précédent : la réduction de bruit progresse, le mode transparence et le kit mains libres aussi, la connexion passe au LE Audio et le casque redevient pliable.
✅ Points forts
- Une isolation exemplaire : réduction de bruit et mode transparence jugés exemplaires lors de notre test.
- 30 heures avec la réduction de bruit : et 3 heures d’écoute pour 3 minutes de charge, selon Boulanger.
- À savoir : il n’a pas de mode USB Audio, et le kit mains libres montre ses limites dans les conditions les plus bruyantes.
Nothing Headphone (1) : le casque noté 9/10 perd plus de 130 €, à 165,29 €
Notre test du Nothing Headphone (1) lui a attribué 9/10 pour son impressionnant rapport qualité-prix. Sa conception premium, son ergonomie intuitive, son autonomie et sa triple connectivité, Bluetooth, USB-C et jack 3,5 mm, le placent à hauteur des meilleurs sur plusieurs points, avec un son signé KEF.
✅ Points forts
- Une excellente autonomie : jusqu’à 35 heures avec la réduction de bruit, 80 heures sans, selon Nothing.
- Trois façons de l’écouter : Bluetooth avec LDAC, USB-C et jack 3,5 mm.
- À savoir : son kit mains libres est inutilisable en milieu bruyant, et il pèse 329 g, plus que la moyenne.
Sennheiser Momentum 4 : 60 heures d’autonomie et 9/10 dans notre test, à 155,47 €
Notre test du Sennheiser Momentum 4 Wireless lui a attribué 9/10. Confortable, isolant et doté d’excellents micros, il se distingue surtout par une autonomie bien au-dessus de la concurrence : Sennheiser annonce jusqu’à 60 heures d’écoute.
✅ Points forts
- 60 heures d’autonomie : bien au-dessus de la concurrence, selon notre test.
- De très bons micros : pour des appels clairs.
- À savoir : son application reste perfectible, et l’atténuation des très basses fréquences aussi.
CMF Headphone Pro : un casque noté 8/10 sous les 70 €, à 67,14 €
Notre test du CMF Headphone Pro lui a attribué 8/10 et le juge hautement recommandable. Son son se montre étonnamment équilibré, son isolation efficace et son autonomie titanesque : jusqu’à 100 heures, 50 heures avec la réduction de bruit, selon CMF.
✅ Points forts
- 100 heures d’autonomie : 50 heures avec la réduction de bruit activée.
- Le LDAC : un son haute résolution avec les smartphones compatibles.
- À savoir : son mode transparence et son kit mains libres sont médiocres. L’offre est expédiée et vendue par Amazon UK.
AirPods Pro 3 : les écouteurs d’Apple notés 9/10, à 188 €
Notre test des AirPods Pro 3 leur a attribué 9/10. Leur isolation, leur mode transparence et leur micro frôlent la perfection, leur tenue dans l’oreille est excellente, et leur capteur de fréquence cardiaque s’est montré très précis. Apple annonce jusqu’à 8 heures d’écoute avec la réduction de bruit.
✅ Points forts
- Une isolation de référence : Apple annonce jusqu’à deux fois plus de bruit supprimé que les AirPods Pro 2.
- Un capteur cardiaque : très précis lors de notre test.
- À savoir : ils n’ont ni vrai multipoint, ni LE Audio, et leur autonomie totale baisse par rapport à la génération précédente.
AirPods 5 : les meilleurs écouteurs ouverts notés 8/10, à 129 €
Notre test des AirPods 5 leur a attribué 8/10. Apple y conserve la couronne des meilleurs écouteurs ouverts : très bonne qualité sonore pour ce format, réduction de bruit active efficace, bonne qualité en appel et confort exemplaire. Écouteurs et boîtier sont certifiés IP57.
✅ Points forts
- Le format ouvert : rien n’entre dans le conduit auditif, pour un confort de longue durée.
- Certifiés IP57 : écouteurs et boîtier résistent à la poussière et à l’immersion.
- À savoir : leur autonomie en simple charge est très moyenne, et leurs fonctions restent liées à l’écosystème Apple. Chez Amazon, ce modèle est à 129 € sans remise réelle.
AirPods Max 2 : le casque haut de gamme d’Apple noté 8/10, à 549 €
Notre test des AirPods Max 2 leur a attribué 8/10. Grâce à la puce H2, ce casque propose ce qui se fait de mieux en matière d’isolation phonique, de mode transparence et de finesse audio, dans une construction jugée admirable.
✅ Points forts
- Une isolation au top : jusqu’à 1,5 fois plus de réduction de bruit que la première génération, selon Apple.
- Un mode transparence parfait : selon notre test.
- À savoir : la remise reste modeste, -5 %. Le casque est assez lourd, sans LE Audio ni multipoint, et son autonomie est très moyenne.
Sony WF-1000XM6 : 9/10 et Prix d’excellence dans notre test, à 241,99 €
Notre test des Sony WF-1000XM6 leur a attribué 9/10 et notre Prix d’excellence. Sony modernise ses écouteurs phares avec une qualité sonore exceptionnelle, une isolation au top, une excellente autonomie et une connectivité complète : multipoint, LDAC et LE Audio.
✅ Points forts
- Un son exceptionnel : la qualité sonore est leur premier point fort, selon notre test.
- Tout le Bluetooth moderne : multipoint, LDAC, LE Audio et Auracast.
- À savoir : leur format intra-auriculaire reste clivant, et ils pèsent plus lourd que la génération précédente. L’offre est expédiée et vendue par Amazon UK.
Soundcore Liberty 5 : 40 € de moins sur ces écouteurs testés, à 59,99 €
Notre test des Soundcore Liberty 5 leur a attribué 7/10. Ils offrent des basses très puissantes, une bonne isolation passive, une excellente autonomie et une application intuitive et complète, sur un socle technologique solide : réduction de bruit adaptative, LDAC et six micros.
✅ Points forts
- Une excellente autonomie : 12 heures par charge et 48 heures avec le boîtier, selon Anker.
- Des basses puissantes : pour qui aime un son expressif.
- À savoir : leur son manque d’équilibre et leurs commandes se montrent frustrantes. Ils sont vendus par AnkerDirect FR.
Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e génération) : près de 100 € de moins, à 202,39 €
Cette deuxième génération des écouteurs phares de Bose s’appuie sur la technologie ActiveSense pour la réduction de bruit et sur CustomTune, qui adapte le son à la forme de l’oreille. Elle propose aussi le son immersif de Bose et neuf combinaisons d’embouts et de bandes de maintien. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- Un son adapté à votre oreille : CustomTune analyse le conduit auditif.
- Un réglage fin de la réduction de bruit : sans passer par des modes.
- À savoir : Bose annonce jusqu’à 6 heures d’écoute par charge.
Marshall Monitor III ANC : 100 heures d’autonomie, à 199,99 €
Ce casque Marshall annonce jusqu’à 100 heures d’écoute, 70 heures avec la réduction de bruit active, et 10 heures d’écoute pour 15 minutes de charge. Il conserve une prise jack 3,5 mm et prend en charge le Hi-Res Audio. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une autonomie hors norme : jusqu’à 100 heures, selon la fiche Boulanger.
- Une charge rapide : 15 minutes pour 10 heures d’écoute.
- À savoir : il ne dispose pas de commandes tactiles, mais de touches physiques.
Google Pixel Buds 2a : la réduction de bruit de Google à 79 €
Les Pixel Buds 2a ajoutent la suppression active du bruit Silent Seal 1.5 à des écouteurs légers, avec un haut-parleur de 11 mm et un stabilisateur rotatif pour le sport. Google annonce 7 heures d’écoute avec la réduction de bruit, 20 heures avec l’étui. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- 70 € de moins : -46 % sur le prix conseillé.
- Un bon maintien : le stabilisateur rotatif les garde en place pendant l’effort.
- À savoir : 5 minutes de charge donnent 1 heure d’écoute, selon Google.
JBL Live Beam 4 : des écouteurs avec étui à écran, à 119,99 €
Les Live Beam 4 de JBL se pilotent depuis l’écran de leur étui de charge, qui règle le volume, change de piste et gère le mode ambiant. Ils proposent la réduction de bruit adaptative 2.0 et jusqu’à 12 heures d’écoute, 36 de plus avec l’étui. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- L’étui à écran : les commandes sans sortir son téléphone.
- 48 heures d’autonomie : 12 heures dans les écouteurs, 36 avec l’étui.
- À savoir : 10 minutes de charge donnent 4 heures d’écoute, selon JBL.
Bose QuietComfort Earbuds : 80 € de moins chez Boulanger, à 119,99 €
Ces écouteurs Bose proposent une réduction de bruit active réglable, un mode conversation et des commandes tactiles. Boulanger annonce jusqu’à 6 heures d’écoute et 2 heures pour 20 minutes de charge, avec un boîtier qui se recharge par câble ou par induction. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- Une réduction de bruit réglable : à doser depuis l’application Bose.
- Recharge par induction : le boîtier accepte aussi les chargeurs sans fil.
- À savoir : ce ne sont pas les QuietComfort Ultra Earbuds, plus haut de gamme, également présents dans cette sélection.
Black Friday et Cyber Monday : les dates à retenir
Le Black Friday tombe ce vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday suit le lundi 30 novembre. Les prix de cette sélection ont été relevés le matin du 27 novembre et peuvent évoluer dans la journée, notamment sur les offres limitées dans le temps. Les autres offres que nous suivons sont réunies sur notre page Black Friday.
Casque ou écouteurs : lequel choisir pendant le Black Friday ?
Un casque isole mieux et tient plus longtemps : le Sennheiser Momentum 4 et le CMF Headphone Pro dépassent les 50 heures. Des écouteurs se glissent dans une poche ; préférez un format intra pour la réduction de bruit, ou ouvert pour le confort, comme les AirPods 5. Pensez enfin à votre téléphone : les AirPods tirent le meilleur d’un iPhone, quand le LDAC des modèles Sony, Nothing ou Soundcore profite aux smartphones Android compatibles. Pour aller plus loin, notre test des Sony WF-1000XM6 détaille ce qu’apporte le haut de gamme.
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