Ce vendredi 27 novembre, jour J du Black Friday, la Fnac et Darty font baisser le prix de leurs téléviseurs, de leurs aspirateurs et de leur matériel audio, avec des offres communes aux deux enseignes. Nous avons retenu 15 produits, en commençant par ceux que notre rédaction a testés, à partir des prix annoncés par Fnac Darty pour l’opération.
Cette sélection s’ouvre sur les trois produits que nous avons testés, puis trois dont nous avons testé un modèle proche, avant les neuf que nous n’avons pas eus en main. Elle couvre les téléviseurs, les aspirateurs robots et balais, l’audio et l’informatique, avec des remises de 27 % à 55 % sur le prix de référence. La plus forte économie en euros revient au Roborock Saros 20X, 690 € de moins, la plus forte en pourcentage à l’aspirateur laveur Roborock F25 Gen2, à -55 %.
- TV TCL 55C89L Mini LED (2026) à 799,99 € au lieu de 1 099 € (-27 %)
- Enceinte JBL Xtreme 4 à 199,99 € au lieu de 329,99 € (-39 %)
- Aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute à 549 € au lieu de 799 € (-31 %)
- Roborock Saros 20X à 799 € au lieu de 1 489 € (-46 %)
- Barre de son Bose Smart Soundbar à 329,99 € au lieu de 549,99 € (-40 %)
- TV Hisense 65U7S Pro Mini LED (2026) à 899,99 € au lieu de 1 299 € (-30 %)
- Roborock Qrevo S ProX à 299,99 € au lieu de 599,99 € (-50 %)
- Dreame L10s Ultra Gen3 Set à 329,99 € au lieu de 499,99 € (-34 %)
- Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone (2026) à 279 € au lieu de 399 € (-30 %)
- Aspirateur balai Dyson V10 Konical à 349 € au lieu de 499 € (-30 %)
- Aspirateur laveur Roborock F25 Gen2 à 179,99 € au lieu de 399,99 € (-55 %)
- TV TCL 85C69K Pro (2026) à 1 199 € au lieu de 1 899 € (-36 %)
- TV Hisense 75UR9S RGB (2026) à 1 399 € au lieu de 1 999 € (-30 %)
- Écran Lenovo Legion 27Q-10 OLED à 329,99 € au lieu de 479,99 € (-31 %)
- Tablette Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 à 399,99 € au lieu de 579,99 € (-31 %)
TCL 55C89L : le Mini LED noté 8/10 dans notre test passe à 799,99 €
Notre test du TCL C8L (C89L) lui a attribué 8/10 sur sa version de 65 pouces, avec près de 3 000 cd/m² mesurés en pointe, un espace DCI-P3 presque entièrement couvert et un blooming bien maîtrisé face à l’écran. Cette version de 55 pouces reprend la même gamme 2026.
✅ Points forts
- Une luminosité spectaculaire : idéale en pièce lumineuse et pour les contenus HDR, selon notre test.
- Taillé pour le jeu : une dalle 144 Hz et de très bonnes prestations gaming.
- À savoir : Fnac Darty annonce aussi une offre de remboursement de 50 €, à réclamer après l’achat. Notre test juge la calibration SDR perfectible.
JBL Xtreme 4 : l’enceinte increvable notée 8/10, à 199,99 €
Notre test de la JBL Xtreme 4 lui a attribué 8/10. Cette enceinte costaude, certifiée IP67, développe une puissance remarquable et une autonomie jugée stupéfiante face à la Xtreme 3 comme à la concurrence. Sa batterie est remplaçable.
✅ Points forts
- Une autonomie gargantuesque : le point fort mis en avant par notre test.
- Robuste : certifiée IP67, avec une batterie remplaçable.
- À savoir : elle perd l’entrée ligne et reste plutôt lourde pour les voyages.
Dyson V15 Detect Absolute : le balai au laser noté 8/10 perd 250 €, à 549 €
Notre test du Dyson V15 Detect Absolute lui a attribué 8/10. Il aspire avec une puissance élevée sur tous les types de sols, filtre l’air avec une grande efficacité et révèle les fines particules grâce à sa brosse laser. Ses brosses se démêlent seules, et il est livré avec de nombreux accessoires.
✅ Points forts
- La brosse laser : elle rend visibles les poussières fines sur les sols durs.
- Des brosses auto-démêlantes : les cheveux ne s’enroulent pas, selon notre test.
- À savoir : il est un peu lourd pour les longues séances, et le mode Boost vide vite la batterie. Fnac Darty annonce cette offre jusqu’au 6 décembre.
Roborock Saros 20X : 690 € de moins sur ce cousin du Saros 20, à 799 €
Le Saros 20X aspire avec 36 000 Pa et lave avec deux serpillières rotatives, pour une hauteur de seulement 7,98 cm et 3 heures d’autonomie annoncées. Nous ne l’avons pas testé, mais notre test du Roborock Saros 20 a attribué 9/10 et notre Prix d’excellence au modèle de base, salué pour son aspiration et sa navigation d’une précision chirurgicale.
✅ Points forts
- 36 000 Pa : la puissance d’aspiration de la gamme Saros 20.
- Très fin : 7,98 cm pour passer sous les canapés et les lits.
- À savoir : notre test du Saros 20 lui reprochait de manquer de punch sur les traces incrustées.
Bose Smart Soundbar : la barre de son Dolby Atmos perd 220 €, à 329,99 €
Cette barre de son compacte réunit cinq haut-parleurs, dont deux orientés vers le plafond pour le Dolby Atmos, et la technologie TrueSpace qui spatialise les contenus stéréo. Elle diffuse en AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect. Nous ne l’avons pas testée, mais notre test de la Smart Soundbar 600, sa devancière, avait attribué 7/10 à ce modèle pour la largeur de sa scène sonore et la précision des dialogues.
✅ Points forts
- Le Dolby Atmos : deux haut-parleurs orientés vers le haut.
- Un mode dialogue par IA : pour mieux entendre les voix, selon Bose.
- À savoir : notre test de la 600 relevait une projection quasi inexistante vers l’arrière de la pièce.
Hisense 65U7S Pro : un Mini LED 165 Hz natifs, à 899,99 €
Ce téléviseur Mini LED de 65 pouces monte à 165 Hz natifs en mode jeu, adopte un traitement anti-reflets, un son 2.1.2 et la certification IMAX Enhanced. Nous ne l’avons pas testé, mais notre test du Hisense U7Q, la génération précédente, avait attribué 7/10 à ce modèle pour son contraste élevé et son calibrage soigné.
✅ Points forts
- 165 Hz natifs : une fluidité taillée pour les consoles et le PC.
- Anti-reflets : pour une pièce lumineuse.
- À savoir : notre test du U7Q regrettait un rétroéclairage Mini LED peu dense ; cette version Pro n’a pas été mesurée.
Roborock Qrevo S ProX : un robot laveur à moitié prix, à 299,99 €
Ce Qrevo S ProX aspire avec 18 500 Pa, lave avec deux serpillières rotatives et tient 3 heures. Haut de 9,65 cm, il reste discret, jusqu’à 59 dB. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Discret : jusqu’à 59 dB, selon la fiche du modèle.
- Un grand bac : 330 mL de poussière dans le robot.
- À savoir : l’image illustre le Qrevo S Pro, modèle proche.
Dreame L10s Ultra Gen3 : 25 000 Pa et une brosse en caoutchouc, à 329,99 €
Le L10s Ultra Gen3 aspire avec 25 000 Pa grâce à une brosse principale en caoutchouc, adaptée aux cheveux et aux poils d’animaux, et lave avec deux serpillières rotatives. Il tient 3 heures et mesure 9,7 cm de haut. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 25 000 Pa : pour les sols durs comme les tapis.
- Spécial animaux : une brosse en caoutchouc qui limite les enroulements.
- À savoir : son niveau sonore peut monter à 70 dB.
Dyson V8 Cyclone : 60 minutes d’autonomie et une batterie amovible, à 279 €
Le V8 Cyclone annonce 150 AW d’aspiration constante, jusqu’à 60 minutes d’autonomie et une batterie à clipser, interchangeable. Sa brosse Motorbar démêle et aspire directement les poils. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Batterie interchangeable : une seconde batterie prolonge le ménage.
- Anti-poils : la brosse Motorbar détache et aspire les poils.
- À savoir : il n’a ni laser ni capteur de particules, réservés au V15 de cette sélection.
Dyson V10 Konical : 150 € de moins sur ce balai anti-emmêlement, à 349 €
Le V10 Konical aspire jusqu’à 150 AW, tient une heure et pèse 2,7 kg, avec une brosse motorisée anti-emmêlement adaptée aux poils d’animaux. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une heure d’autonomie : selon la fiche du modèle.
- Anti-emmêlement : une brosse motorisée pensée pour les poils.
- À savoir : il annonce la même puissance maximale que le V8 Cyclone de cette sélection, 70 € moins cher.
Roborock F25 Gen2 : l’aspirateur laveur à -55 %, à 179,99 €
Cet aspirateur laveur sans fil aspire et lave en même temps, avec 20 kPa d’aspiration, un réservoir d’eau propre de 870 mL et 60 minutes d’autonomie annoncées. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- La plus forte remise : -55 %, 220 € de moins sur le prix de référence.
- 60 minutes d’autonomie : de quoi laver un grand appartement.
- À savoir : c’est un aspirateur laveur à main, pas un robot.
TCL 85C69K Pro : un Mini LED de 85 pouces à 1 199 €
Ce téléviseur Mini LED de 85 pouces annonce 420 zones de gradation, 1 000 nits, une dalle 144 Hz, le Dolby Atmos et le DTS:X, sous Google TV. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 85 pouces : 216 cm de diagonale, pour un vrai home-cinéma.
- 144 Hz : pour les consoles et le PC.
- À savoir : Fnac Darty annonce une offre de remboursement de 100 €, à réclamer après l’achat.
Hisense 75UR9S : 600 € de moins sur ce téléviseur RGB de 75 pouces, à 1 399 €
Ce téléviseur RGB de 75 pouces monte à 180 Hz pour le jeu, adopte une dalle anti-reflets et un système audio Dolby Atmos de 90 W, sous Vidaa. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 180 Hz : le taux le plus élevé des téléviseurs de cette sélection.
- Un son de 90 W : avec le Dolby Atmos.
- À savoir : il tourne sous Vidaa, et non sous Google TV comme les téléviseurs TCL de cette sélection.
Lenovo Legion 27Q-10 OLED : un écran QD-OLED 240 Hz, à 329,99 €
Cet écran gaming de 26,5 pouces associe une dalle QD-OLED à 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms, avec la compatibilité AMD FreeSync Premium, deux HDMI et un DisplayPort. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- QD-OLED : des noirs profonds et des couleurs éclatantes.
- 240 Hz : pour les jeux compétitifs.
- À savoir : malgré son nom, sa dalle mesure 26,5 pouces.
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 : une tablette de 13 pouces 144 Hz, à 399,99 €
Cette tablette Android de 13 pouces affiche une définition 3,5K à 144 Hz et embarque une puce Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, quatre haut-parleurs JBL compatibles Dolby Atmos et une batterie de 10 200 mAh. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un grand écran 144 Hz : 13 pouces en 3,5K.
- Quatre haut-parleurs JBL : avec le Dolby Atmos.
- À savoir : vérifiez la mémoire et le stockage sur la fiche, Lenovo décline ce modèle en plusieurs configurations.
Black Friday chez Fnac Darty : les dates et les codes à connaître
Le Black Friday tombe ce vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday suit le lundi 30 novembre. Fnac Darty annonce les prix de cette sélection jusqu’au 30 novembre, et jusqu’au 6 décembre pour le Dyson V15. Darty propose en plus 10 % de remise sur les téléviseurs dès 1 500 € d’achat jusqu’au 30 novembre. Les autres offres que nous suivons sont réunies sur notre page Black Friday.
Fnac ou Darty : où acheter pendant le Black Friday ?
Les deux enseignes appartiennent au même groupe, et les offres de cette sélection sont annoncées au même prix sur les deux sites : choisissez selon la livraison, le retrait en magasin ou les services proposés. Une offre de remboursement, comme celles des téléviseurs TCL, se réclame après l’achat et ne réduit pas le prix payé en caisse. Pour comparer les téléviseurs, notre test du TCL C8L détaille ce qu’apporte un bon Mini LED.
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