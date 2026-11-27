Cette sélection s’ouvre sur les trois produits que nous avons testés, puis trois dont nous avons testé un modèle proche, avant les neuf que nous n’avons pas eus en main. Elle couvre les téléviseurs, les aspirateurs robots et balais, l’audio et l’informatique, avec des remises de 27 % à 55 % sur le prix de référence. La plus forte économie en euros revient au Roborock Saros 20X, 690 € de moins, la plus forte en pourcentage à l’aspirateur laveur Roborock F25 Gen2, à -55 %.