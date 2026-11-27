Avec ses deux barrettes de 16 Go cadencées à 6 000 MHz en CL30, ce kit Corsair Vengeance correspond à ce que l'on recommande aujourd'hui pour une configuration gaming récente, et son profil XMP 3.0 permet d'atteindre sa fréquence nominale en quelques clics dans le BIOS. Le problème tient à son prix, puisque la pénurie de DRAM a fait exploser le tarif des kits mémoire. Amazon le propose à 549,51 € contre 589,99 € auparavant, soit une baisse de 7 % seulement, ce qui en fait l'un des rares kits à avoir un peu baissé, mais il vaut mieux ne pas surdimensionner la quantité de mémoire tant que les prix restent à ce niveau.