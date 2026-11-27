Le Black Friday, c'est aujourd'hui, vendredi 27 novembre, et l'opération se prolonge jusqu'au Cyber Monday : de quoi monter ou faire évoluer sa configuration à moindre coût, à condition de bien choisir ses composants, car les remises varient énormément d'une pièce à l'autre.
Nous avons classé quatorze offres repérées chez Amazon et PcComponentes par type de composant, de la carte mère au boîtier. Les processeurs, les alimentations et les boîtiers profitent de belles baisses, alors que la pénurie de mémoire, partie pour durer jusqu'en 2028 selon Micron, limite nettement les remises sur la RAM et les cartes graphiques. Pour toutes les autres offres du jour, rendez-vous sur notre direct Black Friday mis à jour en continu.
Les meilleures offres composants PC du Black Friday :
- Carte mère : ASUS TUF Gaming B850-E WiFi à 134,99 € au lieu de 188,33 € (-28 %)
- Carte mère : ASUS ROG Strix B550-F Gaming à 140,99 € au lieu de 214,90 € (-34 %)
- Processeur : AMD Ryzen 7 7800X3D à 283,99 € au lieu de 496,99 € (-43 %)
- Processeur : AMD Ryzen 7 9850X3D à 394,99 € au lieu de 511,99 € (-23 %)
- Carte graphique : PNY GeForce RTX 5060 Ti OC 16 Go à 852,88 € au lieu de 899,99 € (-5 %)
- Carte graphique : Sapphire Pulse Radeon RX 9070 16 Go à 842,97 € au lieu de 907 € (-7 %)
- Mémoire RAM : Corsair Vengeance DDR5 32 Go 6000 MHz CL30 à 549,51 € au lieu de 589,99 € (-7 %)
- SSD : Crucial P310 1 To à 164,99 € au lieu de 199,99 € (-18 %)
- SSD : SanDisk Optimus GX Pro 8100 1 To à 204,99 €
- Alimentation : MSI MAG A850GL PCIE5 à 84,99 € au lieu de 129,99 € (-35 %)
- Alimentation : Corsair RM750x (2024) à 97,95 € au lieu de 154,90 € (-37 %)
- Refroidissement : MSI MAG CoreLiquid I360 White à 99,99 € au lieu de 139,99 € (-29 %)
- Boîtier : NZXT H9 Flow blanc à 99 € au lieu de 179,90 € (-45 %)
- Boîtier : Thermalright TR A70 blanc à 89,27 € au lieu de 111,59 € (-20 %)
Cartes mères : l'AM5 pour un montage neuf, l'AM4 pour prolonger sa config
ASUS TUF Gaming B850-E WiFi : une base AM5 complète, mais livrée en janvier
Pensée pour les processeurs Ryzen 7000 et 9000 sur socket AM5, la TUF Gaming B850-E WiFi coche toutes les cases d'une configuration récente, avec une connectique PCIe 5.0, trois emplacements M.2 pour les SSD et le Wi-Fi intégré, accompagné de son antenne externe. ASUS y ajoute ses mécanismes Q-Release et Q-Latch, qui permettent de libérer la carte graphique et de fixer les SSD sans outil, un vrai confort lors du montage. Amazon la propose à 134,99 € contre 188,33 € auparavant, soit 28 % de moins, mais la livraison n'est annoncée qu'entre le 4 et le 21 janvier, ce qui la réserve à ceux qui ne sont pas pressés de terminer leur montage.
✅ Le produit en bref :
- Socket AM5 compatible avec les Ryzen 7000 et 9000
- PCIe 5.0 et trois emplacements M.2 pour évoluer sans contrainte
- Wi-Fi intégré avec antenne externe
ASUS ROG Strix B550-F Gaming : la carte AM4 pour faire durer un Ryzen 5000
La ROG Strix B550-F Gaming s'adresse à un public plus précis, celui qui possède déjà un processeur Ryzen sur socket AM4 et souhaite changer de carte mère sans tout racheter. Elle offre un étage d'alimentation de 14 phases, le PCIe 4.0, deux emplacements M.2 avec dissipateurs, un port Ethernet Intel à 2,5 Gb/s et un traitement anti-bruit par IA pour le micro. Elle passe à 140,99 € au lieu d'un prix conseillé de 214,90 €, soit 34 % de remise, un tarif qui la rend moins pertinente que la TUF Gaming B850-E pour un montage neuf, mais intéressante si vous comptez conserver votre processeur AM4 encore quelques années.
✅ Le produit en bref :
- 14 phases d'alimentation pour les Ryzen AM4 les plus gourmands
- Ethernet Intel 2,5 Gb/s et deux emplacements M.2
- Micro anti-bruit par IA pour les visioconférences
Processeurs : les Ryzen X3D restent les rois du jeu vidéo
AMD Ryzen 7 7800X3D : la référence du PC gamer sous la barre des 300 €
Lancé en 2023, le Ryzen 7 7800X3D reste l'un des processeurs les plus efficaces en jeu grâce à sa technologie 3D V-Cache, qui porte la mémoire cache à 104 Mo et profite directement aux jeux, comme le montrait notre test du Ryzen 7 7800X3D. Ses 8 cœurs et 16 threads, son boost à 5 GHz et son enveloppe thermique de 120 W en font un choix très équilibré pour une configuration AM5. Amazon le vend à 283,99 € au lieu d'un prix conseillé de 496,99 €, soit 43 % de remise, avec une livraison annoncée le 3 décembre pour les membres Prime. Il est vendu sans ventirad, il faudra donc prévoir un refroidissement, comme le kit MSI présenté plus bas.
✅ Le produit en bref :
- 104 Mo de cache grâce à la technologie 3D V-Cache
- 8 cœurs et 16 threads, jusqu'à 5 GHz
- Socket AM5, ventirad non fourni
AMD Ryzen 7 9850X3D : l'architecture Zen 5 pour viser le haut du panier
Plus récent, le Ryzen 7 9850X3D reprend la recette du cache 3D sur l'architecture Zen 5, avec 8 cœurs, 16 threads, 104 Mo de cache et une fréquence boost qui grimpe jusqu'à 5,6 GHz. Redoutable en jeu, il a pourtant un rival de taille, et notre test du Ryzen 7 9850X3D rappelait que son principal concurrent vient de chez AMD lui-même. À 394,99 € au lieu d'un prix conseillé de 511,99 €, soit 23 % de moins, il coûte 111 € de plus que le 7800X3D, un écart qui se justifie surtout si vous l'associez à une carte graphique très haut de gamme ou si vous visez un nombre d'images par seconde très élevé.
✅ Le produit en bref :
- Architecture Zen 5 avec cache 3D V-Cache de 104 Mo
- Jusqu'à 5,6 GHz en fréquence boost
- Livraison dès demain pour les membres Prime
Cartes graphiques : des remises modestes, mais la Radeon RX 9070 tire son épingle du jeu
PNY GeForce RTX 5060 Ti 16 Go : le DLSS 4 à un prix gonflé par la pénurie
La GeForce RTX 5060 Ti en version 16 Go reste une carte pertinente pour jouer en 1080p et en 1440p, avec l'architecture Blackwell, 16 Go de GDDR7 et la génération d'images multiple du DLSS 4, au cœur de notre test de la GeForce RTX 5060 Ti. Ce modèle OC de PNY, refroidi par deux ventilateurs, passe à 852,88 € chez PcComponentes au lieu de 899,99 €, son prix le plus bas des 30 derniers jours, soit une baisse de 5 % seulement. Ce tarif reste très au-dessus de celui du lancement, conséquence directe de la flambée du prix de la mémoire, et l'offre court jusqu'au 29 novembre.
✅ Le produit en bref :
- 16 Go de GDDR7 sur architecture Blackwell
- DLSS 4 avec génération d'images multiple
- DisplayPort 2.1b et HDMI 2.1b pour les écrans récents
Sapphire Pulse Radeon RX 9070 : plus de puissance pour un budget comparable
Pour un budget presque identique, la Radeon RX 9070 joue dans une autre catégorie que la RTX 5060 Ti, puisqu'elle se mesure plutôt à la GeForce RTX 5070 et vise confortablement le jeu en 1440p. Elle s'appuie sur l'architecture RDNA 4, 16 Go de mémoire vidéo et l'upscaling FSR 4, et notre test des Radeon RX 9070 et 9070 XT détaille ses performances face à l'offre de NVIDIA. La version Pulse de Sapphire passe à 842,97 € chez PcComponentes au lieu de 907 €, son prix le plus bas des 30 derniers jours, soit 7 % de remise jusqu'au 29 novembre, ce qui en fait la carte graphique la plus intéressante de cette sélection.
✅ Le produit en bref :
- Architecture RDNA 4 et upscaling FSR 4
- 16 Go de mémoire vidéo pour les jeux les plus lourds
- Taillée pour le 1440p, au niveau d'une RTX 5070
Mémoire RAM : la DDR5 reste chère, même pendant le Black Friday
Corsair Vengeance DDR5 32 Go 6000 MHz CL30 : le kit idéal, à un prix qui pique
Avec ses deux barrettes de 16 Go cadencées à 6 000 MHz en CL30, ce kit Corsair Vengeance correspond à ce que l'on recommande aujourd'hui pour une configuration gaming récente, et son profil XMP 3.0 permet d'atteindre sa fréquence nominale en quelques clics dans le BIOS. Le problème tient à son prix, puisque la pénurie de DRAM a fait exploser le tarif des kits mémoire. Amazon le propose à 549,51 € contre 589,99 € auparavant, soit une baisse de 7 % seulement, ce qui en fait l'un des rares kits à avoir un peu baissé, mais il vaut mieux ne pas surdimensionner la quantité de mémoire tant que les prix restent à ce niveau.
✅ Le produit en bref :
- 2 x 16 Go de DDR5 pour le jeu et le multitâche
- 6 000 MHz en CL30, le bon compromis actuel
- Profil XMP 3.0 pour une configuration rapide
SSD : PCIe 4.0 ou 5.0, deux façons d'accélérer son PC
Crucial P310 1 To : le SSD raisonnable pour le système et les jeux
Le Crucial P310 est le choix le plus raisonnable de cette rubrique, avec une interface PCIe 4.0 capable d'atteindre 7 100 Mo/s en lecture, largement assez pour charger le système et les jeux en un éclair. Ce modèle d'1 To au format M.2 2280 passe à 164,99 € au lieu d'un prix conseillé de 199,99 €, soit 18 % de remise, un tarif qui reflète lui aussi la hausse générale du prix de la mémoire flash. Pour comparer avec d'autres références, notre comparatif des meilleurs SSD recense les modèles testés par la rédaction.
✅ Le produit en bref :
- PCIe 4.0, jusqu'à 7 100 Mo/s en lecture
- Format M.2 2280 compatible avec la plupart des cartes mères
- 1 To de stockage pour le système et quelques gros jeux
SanDisk Optimus GX Pro 8100 1 To : le PCIe 5.0 pour les configurations les plus rapides
Pour 40 € de plus, le SanDisk Optimus GX Pro 8100 passe au PCIe 5.0 et double quasiment les débits, avec jusqu'à 14 900 Mo/s en lecture et 14 000 Mo/s en écriture. Il reprend la base du WD_Black SN8100, rebaptisé dans la gamme Optimus de SanDisk, dont notre test du WD_Black SN8100 saluait les performances de premier plan. Amazon l'affiche à 204,99 € dans sa version sans dissipateur, et il faudra disposer d'un emplacement M.2 compatible PCIe 5.0 sur votre carte mère pour exploiter pleinement ses débits.
✅ Le produit en bref :
- PCIe 5.0, jusqu'à 14 900 Mo/s en lecture
- Version sans dissipateur, à associer à celui de la carte mère
- 1 To au format M.2 2280
Alimentations : deux blocs ATX 3.1 prêts pour les cartes graphiques récentes
MSI MAG A850GL PCIE5 : 850 W certifiés Gold pour moins de 90 €
Avec 850 W certifiés 80 Plus Gold, la MSI MAG A850GL laisse une belle marge pour une carte graphique gourmande, et sa conformité ATX 3.1 et PCIe 5.0 lui permet d'alimenter directement les GPU récents. Modulaire, équipée d'un ventilateur de 120 mm à roulement FDB et de câbles plats qui facilitent le rangement dans le boîtier, elle est garantie 7 ans. Amazon la propose à 84,99 € au lieu d'un prix conseillé de 129,99 €, soit 35 % de remise, avec une livraison dès demain pour les membres Prime.
✅ Le produit en bref :
- 850 W certifiés 80 Plus Gold
- ATX 3.1 et PCIe 5.0 pour les cartes graphiques récentes
- Garantie 7 ans et câbles modulaires
Corsair RM750x (2024) : la valeur sûre des monteurs, en version ATX 3.1
Référence de longue date chez les monteurs, la Corsair RM750x revient dans une version 2024 conforme à la norme ATX 3.1, avec un connecteur 12V-2x6 natif pour les cartes graphiques récentes et une certification Cybenetics Gold. Entièrement modulaire et pensée pour rester discrète, elle convient parfaitement à une configuration équipée d'une Radeon RX 9070 ou d'une RTX 5060 Ti. Elle passe à 97,95 € au lieu d'un prix conseillé de 154,90 €, soit 37 % de moins, mais la livraison n'est annoncée que pour le 4 décembre. Notre comparatif des meilleures alimentations PC vous aidera à dimensionner votre bloc selon votre configuration.
✅ Le produit en bref :
- 750 W certifiés Cybenetics Gold
- Connecteur 12V-2x6 natif pour les GPU récents
- Entièrement modulaire pour un câblage propre
Refroidissement : un watercooling de 360 mm sous la barre des 100 €
MSI MAG CoreLiquid I360 White : trois ventilateurs ARGB pour dompter les Ryzen X3D
Pour refroidir un Ryzen X3D ou un processeur plus gourmand, le MSI MAG CoreLiquid I360 offre un radiateur de 360 mm, trois ventilateurs ARGB pilotables via Mystic Light et une large plaque froide en cuivre, montée sur un waterblock à double chambre. Compatible avec les sockets Intel et AMD, il passe à 99,99 € en blanc au lieu d'un prix conseillé de 139,99 €, soit 29 % de remise, la version noire étant affichée plus cher, à 116,18 €. Vérifiez simplement que votre boîtier accepte un radiateur de 360 mm, ce que permet par exemple le NZXT H9 Flow présenté juste après, et consultez notre sélection des meilleurs watercooling AIO pour d'autres références.
✅ Le produit en bref :
- Radiateur de 360 mm et plaque froide en cuivre
- Trois ventilateurs ARGB compatibles Mystic Light
- Compatible Intel et AMD
Boîtiers PC : deux modèles double chambre pour mettre sa config en vitrine
NZXT H9 Flow : le boîtier vitré star des monteurs, presque à moitié prix
Le NZXT H9 Flow adopte la conception double chambre, qui cache l'alimentation et les câbles dans un compartiment séparé pour laisser les composants s'exposer derrière de larges vitres en verre trempé. Il est livré avec quatre ventilateurs et accepte des radiateurs jusqu'à 420 mm en façade comme sur le dessus, de quoi accueillir sans difficulté le watercooling MSI présenté plus haut. En blanc, il passe à 99 € au lieu d'un prix conseillé de 179,90 €, soit 45 % de remise, la plus forte de cette sélection, tandis que la version noire est affichée à 109,90 €.
✅ Le produit en bref :
- Conception double chambre et verre trempé enveloppant
- Quatre ventilateurs inclus
- Radiateurs jusqu'à 420 mm en façade et sur le dessus
Thermalright TR A70 : l'alternative vitrée à moins de 90 €
Plus abordable, le Thermalright TR A70 reprend le même esprit vitré avec une façade et un flanc en verre, un support pour monter la carte graphique à la verticale et une connectique USB-C. Vendu par Thermalright et expédié par Amazon, il passe à 89,27 € en blanc au lieu d'un prix conseillé de 111,59 €, soit 20 % de remise, tandis que la version noire descend même à 80,34 €. Le modèle ne compte encore qu'une poignée d'avis sur Amazon, ce qui invite à vérifier ses dimensions et la compatibilité avec votre carte graphique avant de commander. Notre comparatif des meilleurs boîtiers PC présente d'autres modèles testés par la rédaction.
✅ Le produit en bref :
- Support pour carte graphique verticale
- Connectique USB-C en façade
- Version noire à 80,34 € pour les plus petits budgets
Dans quel ordre choisir les composants de son PC ?
Tout part de l'usage, et pour un PC de jeu, c'est le couple formé par la carte graphique et le processeur qui décide de l'essentiel des performances. Une fois ce duo arrêté, le processeur impose le socket, et donc la carte mère et le type de mémoire, puis la consommation de l'ensemble permet de dimensionner l'alimentation avec une marge raisonnable. Nos comparatifs des meilleurs processeurs, des meilleures cartes graphiques et des meilleures cartes mères vous aideront à faire ces choix.
Le boîtier et le refroidissement viennent en dernier, mais ils méritent autant d'attention, car une carte graphique trop longue ou un radiateur trop large peuvent rendre un montage impossible. Prenez le temps de comparer les dimensions annoncées par les fabricants avec celles de vos composants avant de valider votre panier.
AM4 ou AM5 : quelle plateforme pour un PC monté aujourd'hui ?
Pour un montage neuf, le socket AM5 s'impose, puisqu'il accueille les Ryzen 7000 et 9000, qu'il fonctionne exclusivement avec de la DDR5 et qu'AMD s'est engagé à le prendre en charge pendant plusieurs générations de processeurs, ce qui laisse la porte ouverte à une mise à niveau future sans changer de carte mère.
Le socket AM4 garde pourtant un intérêt pour ceux qui possèdent déjà un processeur Ryzen 5000 et de la DDR4, car remplacer uniquement la carte mère ou le processeur reste bien moins coûteux que de basculer toute la configuration, surtout depuis que la DDR5 a vu son prix s'envoler.
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Le Black Friday se déroule aujourd'hui, vendredi 27 novembre, et la plupart des marchands prolongent leurs offres jusqu'au Cyber Monday, lundi 30 novembre. Les offres de PcComponentes sur les cartes graphiques s'arrêtent toutefois le 29 novembre, et certains composants très demandés, comme le Ryzen 7 7800X3D, peuvent être en rupture avant la fin de l'opération.
Pour ne rien manquer, retrouvez toutes les meilleures offres sur notre page dédiée au Black Friday, mise à jour au fil des baisses de prix repérées par la rédaction.
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