Le Xiaomi Smart Band 10 permet de profiter de nombreuses mesures au poignet, mais sans vous encombrer d’une montre plus massive. Pour le Black Friday, Amazon propose son édition Céramique à 44,99 € au lieu de 70,99 €.
Si vous désirez essentiellement mesurer votre nombre de pas au quotidien et suivre votre rythme cardiaque, vous n’avez pas nécessairement à vous équiper d’une montre connectée : un bracelet connecté peut suffire. Le Xiaomi Smart Band 10, actuellement vendu à 44,99 € chez Amazon, répond à ce genre de besoin. Il est léger, compact, compte les pas, analyse la qualité du sommeil et donne accès à de nombreuses notifications. Le modèle en promotion est équipé d’un cadre en céramique et d’un bracelet en caoutchouc fluoré.
Le Xiaomi Smart Band 10 est disponible à 44,99 € au lieu de 70,99 € durant le Black Friday Amazon.
Pourquoi choisir le Xiaomi Smart Band 10 ?
- Pour son écran AMOLED : la dalle de 1,72 pouce permet de consulter vos données et notifications au poignet, y compris en extérieur.
- Pour son suivi quotidien : plus de 150 modes sportifs complètent le suivi des pas, du sommeil et de la fréquence cardiaque.
- Pour sa finition : le cadre en céramique blanche lui donne une touche d’élégance avec sa finition brillante.
Un bracelet connecté adapté au quotidien
Le bracelet connecté Smart Band 10 se porte facilement grâce à son poids de seulement 23,05 grammes sans son bracelet. Au quotidien, il permet de consulter vos notifications et d’être averti des appels entrants, sans avoir à sortir votre smartphone de votre poche. Il compte les pas, estime les calories brûlées et suit le sommeil.
Son écran atteint une luminosité de 1 500 nits, ce qui est très pratique à l’extérieur comme le souligne notre test du Xiaomi Smart Band 10. Sa résistance à l’eau de 5 ATM permet également de le porter pour nager en piscine, et pour ce qui est de son autonomie, Xiaomi annonce jusqu’à 21 jours en usage standard, et jusqu’à neuf jours en mode always-on.
Une finition soignée, mais toujours pas de GPS intégré
Le Smart Band 10 de Xiaomi est aussi polyvalent qu’élégant, mais il doit s’appuyer sur le GPS du smartphone pour enregistrer vos itinéraires en extérieur. La raison à cela tient à l’absence de GPS intégré à ce bracelet, dont il faut tenir compte si vous courez ou faites du vélo.
✅ Les points forts
- Écran AMOLED lumineux de 1,72 pouce.
- Cadre en céramique et bracelet Blanc perle.
- Jusqu’à 21 jours d’autonomie selon les réglages.
❌ Les limites
- Smartphone nécessaire pour enregistrer les itinéraires.
- Autonomie réduite avec l’écran toujours allumé.
À 44,99 € pendant le Black Friday, l’édition Céramique du Xiaomi Smart Band 10 se présente comme une offre à ne pas manquer ce week-end.
Le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 10 convient aux personnes qui désirent porter un appareil discret au poignet, afin de suivre leurs activités quotidiennes. Sa finition en céramique en fait un bel accessoire, qui se porte facilement toute la journée.
Les sportifs en quête d’un suivi d’itinéraire sans smartphone trouveront sans doute ce bracelet un peu trop limité, notamment en raison de l’absence de GPS. Dans ce cas, mieux vaut opter pour une montre connectée orientée sport.
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