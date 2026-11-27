Le bracelet connecté Smart Band 10 se porte facilement grâce à son poids de seulement 23,05 grammes sans son bracelet. Au quotidien, il permet de consulter vos notifications et d’être averti des appels entrants, sans avoir à sortir votre smartphone de votre poche. Il compte les pas, estime les calories brûlées et suit le sommeil.

Son écran atteint une luminosité de 1 500 nits, ce qui est très pratique à l’extérieur comme le souligne notre test du Xiaomi Smart Band 10. Sa résistance à l’eau de 5 ATM permet également de le porter pour nager en piscine, et pour ce qui est de son autonomie, Xiaomi annonce jusqu’à 21 jours en usage standard, et jusqu’à neuf jours en mode always-on.