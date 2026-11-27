Le Black Friday, c'est aujourd'hui, vendredi 27 novembre, et l'opération se prolonge jusqu'au Cyber Monday : c'est le bon moment pour changer de smartphone, puisque Amazon baisse le prix de plusieurs modèles récents, du milieu de gamme jusqu'aux appareils les plus ambitieux d'Apple, Google, Samsung et Xiaomi.
Nous avons retenu sept offres, en commençant par celles qui font réellement baisser la facture, comme le Google Pixel 11 en 512 Go à 699 € pour les membres Prime ou le Galaxy S26 Ultra à 1 199 €, avant de passer aux iPhone, dont les remises restent plus mesurées. Pour chaque modèle, nous nous sommes appuyés sur les tests de la rédaction afin de vous dire à qui il s'adresse vraiment, et vous retrouverez toutes les autres offres dans notre direct Black Friday mis à jour en continu.
Les meilleures offres smartphones du Black Friday :
- Google Pixel 11 512 Go à 699 € au lieu de 1 129 € (-38 %)
- Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go à 1 199 € au lieu de 1 569 € (-24 %)
- Apple iPhone Air 256 Go à 969 € au lieu de 1 329 € (-27 %)
- Samsung Galaxy A57 5G 256 Go à 532,99 € au lieu de 659 € (-19 %)
- Xiaomi 18 Pro 12/512 Go à 1 303 € avec le coupon de 100 €
- Apple iPhone 17 256 Go à 1 019,99 € au lieu de 1 119 € (-9 %)
- Apple iPhone 17 Pro 1 To à 1 729 € au lieu de 1 829 € (-5 %)
Google Pixel 11 512 Go : le prix qu'on attendait pour le photophone de Google
Dans notre test du Pixel 11, nous lui reprochions surtout un tarif difficile à défendre face à la concurrence, et c'est précisément ce point que l'offre du jour vient corriger. En version 512 Go et en coloris Givre, le smartphone passe à 699 € au lieu d'un prix conseillé de 1 129 €, soit une baisse de 38 % réservée aux membres Amazon Prime, avec une livraison dès demain. On retrouve un écran Super Actua de 6,3 pouces, Gemini Intelligence intégré au système et une autonomie annoncée à plus de 30 heures, de quoi traverser sans inquiétude une journée chargée. Noté 8/10 par la rédaction, il conserve ce qui fait la réputation des Pixel, à savoir un traitement photo particulièrement soigné et des mises à jour livrées en premier par Google.
✅ Le produit en bref :
- 512 Go de stockage pour ne plus surveiller l'espace disponible
- Écran Super Actua de 6,3 pouces dans un format compact
- Plus de 30 heures d'autonomie annoncées par Google
Samsung Galaxy S26 Ultra : le S Pen, l'écran anti-espion et 370 € de moins
Noté 9/10 dans notre test du Galaxy S26 Ultra, le haut de gamme de Samsung reste la référence d'Android pour qui veut tout réunir dans un seul appareil, du S Pen logé dans la coque à l'écran anti-espion qui masque l'affichage aux regards indiscrets, en passant par la charge filaire à 60 W et des fonctions Galaxy AI pensées pour anticiper vos besoins. Amazon le propose à 1 199 € en 256 Go au lieu d'un prix conseillé de 1 569 €, soit 24 % de remise, et signale en plus une offre de remboursement pouvant atteindre 300 €, soumise à conditions. Le chargeur de 25 W glissé dans la boîte ne permet pas d'exploiter la charge maximale, mais il vous évite au moins un achat supplémentaire le jour du déballage.
✅ Le produit en bref :
- Écran anti-espion qui protège ce que vous affichez dans les transports
- S Pen intégré pour annoter, dessiner ou piloter l'appareil photo
- Charge filaire à 60 W, avec un chargeur 25 W fourni
iPhone Air : la finesse extrême d'Apple repasse sous la barre des 1 000 €
Avec ses 5,6 mm d'épaisseur, l'iPhone Air reste le plus fin des iPhone, et notre test de l'iPhone Air saluait un design aussi spectaculaire qu'agréable en main, tout en le jugeant un peu précoce sur certains compromis. Il embarque la puce A19 Pro, un écran ProMotion de 6,5 pouces à 120 Hz et la caméra avant Center Stage, mais il se contente d'un seul capteur photo à l'arrière et fonctionne uniquement en eSIM. Sur Amazon, la version 256 Go en noir sidéral descend à 969 € au lieu d'un prix conseillé de 1 329 €, soit 27 % de remise, ce qui le rend nettement plus facile à recommander à ceux qui privilégient la légèreté au téléobjectif.
✅ Le produit en bref :
- 5,6 mm d'épaisseur, le plus fin des iPhone
- Puce A19 Pro et écran ProMotion de 6,5 pouces
- Fonctionne uniquement en eSIM, à vérifier auprès de votre opérateur
Samsung Galaxy A57 : le milieu de gamme qui ne fait pas l'impasse sur le stockage
Pour ceux qui ne souhaitent pas dépasser 550 €, le Galaxy A57 5G est la proposition la plus raisonnable de cette sélection. Amazon vend la version 256 Go avec 8 Go de RAM à 532,99 € au lieu d'un prix conseillé de 659 €, soit 19 % de remise, avec un chargeur rapide de 25 W dans la boîte, un accessoire que de moins en moins de fabricants prennent la peine de fournir. Samsung y intègre une partie des fonctions d'IA de la gamme Galaxy, et les 256 Go laissent assez de marge pour accumuler photos, vidéos et applications sans devoir faire le ménage tous les trois mois.
✅ Le produit en bref :
- 256 Go de stockage et 8 Go de RAM à moins de 550 €
- Chargeur rapide 25 W fourni dans la boîte
- Compatible 5G, avec les fonctions d'IA de Samsung
Xiaomi 18 Pro : un second écran au dos et un coupon de 100 € pour son arrivée en France
Tout juste lancé en France, le Xiaomi 18 Pro mise sur un écran secondaire installé au dos, à côté du module photo, sur lequel il est même possible d'utiliser Google Maps, Spotify ou YouTube Music. Le reste de la fiche technique est à la hauteur de son statut, avec le Snapdragon 8 Elite Gen 6, un écran de 6,4 pouces aux bordures de 0,99 mm, un capteur principal et un téléobjectif de 200 Mpx signés Leica, ainsi qu'une batterie de 6 000 mAh compatible avec la charge HyperCharge à 90 W. Vendu en exclusivité sur Amazon en version 12 Go + 512 Go, il est affiché à 1 403 €, mais un coupon de 100 € à cocher sur la fiche produit fait descendre la facture à 1 303 €.
✅ Le produit en bref :
- Écran secondaire au dos compatible avec plusieurs applications
- Capteur principal et téléobjectif de 200 Mpx signés Leica
- Batterie de 6 000 mAh et charge rapide à 90 W
iPhone 17 : l'iPhone le plus équilibré s'offre une petite baisse
Dans notre test de l'iPhone 17, il s'imposait comme le modèle le plus séduisant de la gamme, parce qu'il récupère enfin l'écran ProMotion à 120 Hz longtemps réservé aux versions Pro tout en démarrant directement à 256 Go de stockage. Il associe un écran de 6,3 pouces mieux protégé contre les rayures, la puce A19 et la caméra avant Center Stage, qui recadre automatiquement les selfies et les appels vidéo. La remise reste mesurée, puisque Amazon le propose à 1 019,99 € en noir au lieu d'un prix conseillé de 1 119 €, soit 9 % de moins, mais elle porte sur l'iPhone que la rédaction conseille le plus volontiers.
✅ Le produit en bref :
- Écran ProMotion à 120 Hz de 6,3 pouces
- 256 Go de stockage dès la version de base
- Caméra avant Center Stage pour des selfies et des visios mieux cadrés
iPhone 17 Pro 1 To : la version des vidéastes, à comparer avec l'iPhone 18 Pro
Remplacé à la rentrée par l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 17 Pro n'a rien perdu de ce qui faisait sa force dans notre test des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, à commencer par son triple module Pro Fusion de 48 Mpx, sa puce A19 Pro et son écran ProMotion de 6,3 pouces. Cette version 1 To en orange cosmique s'adresse surtout à ceux qui filment beaucoup en 4K et ne veulent plus jongler avec le stockage. Amazon la propose à 1 729 € au lieu d'un prix conseillé de 1 829 €, soit une remise de 5 % qui reste symbolique, et il vaut mieux la comparer avec les offres sur l'iPhone 18 Pro avant de vous décider.
✅ Le produit en bref :
- 1 To de stockage pour la vidéo et les photos en haute définition
- Triple capteur Pro Fusion de 48 Mpx avec téléobjectif
- Puce A19 Pro et écran ProMotion de 6,3 pouces
Android ou iPhone : ce qui doit vraiment guider votre choix
Plus que la fiche technique, c'est souvent l'écosystème dans lequel vous vivez déjà qui fait la différence. Si vous utilisez un Mac, une Apple Watch ou des AirPods, un iPhone s'intègre naturellement à vos appareils, alors qu'un Pixel ou un Galaxy tirera mieux parti des services Google, d'une montre Wear OS ou d'un PC sous Windows avec lequel partager fichiers et notifications.
Le suivi logiciel compte aussi, puisqu'un smartphone de ce prix doit rester à jour pendant plusieurs années, et c'est aujourd'hui un point sur lequel Apple, Google et Samsung se sont largement rapprochés. Pour comparer les modèles au-delà de cette sélection, notre comparatif des meilleurs smartphones classe les appareils testés par la rédaction selon votre budget et votre usage.
256 Go, 512 Go ou 1 To : de combien de stockage avez-vous vraiment besoin ?
Pour un usage courant, avec des photos, quelques vidéos, des applications de messagerie et un peu de musique hors ligne, 256 Go suffisent largement pendant plusieurs années, d'autant que la plupart des photos peuvent être sauvegardées dans le cloud. Les choses changent dès que vous filmez régulièrement en 4K, que vous installez de gros jeux ou que vous gardez toute votre photothèque sur le téléphone, auquel cas 512 Go offrent une marge plus confortable.
Le palier de 1 To vise avant tout les vidéastes et les photographes qui tournent beaucoup sans pouvoir décharger leurs fichiers au quotidien, car aucun des modèles de cette sélection n'accepte de carte microSD et le stockage choisi à l'achat ne pourra plus jamais évoluer.
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Le Black Friday se déroule aujourd'hui, vendredi 27 novembre, et la plupart des marchands prolongent leurs offres jusqu'au Cyber Monday, lundi 30 novembre. Les stocks des smartphones les plus demandés peuvent toutefois s'épuiser avant la fin de l'opération, et certains prix, comme celui du Pixel 11, sont réservés aux membres Amazon Prime.
Pour ne rien manquer, retrouvez toutes les meilleures offres sur notre page dédiée au Black Friday, mise à jour au fil des baisses de prix repérées par la rédaction.
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