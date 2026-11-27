Noté 9/10 dans notre test du Galaxy S26 Ultra, le haut de gamme de Samsung reste la référence d'Android pour qui veut tout réunir dans un seul appareil, du S Pen logé dans la coque à l'écran anti-espion qui masque l'affichage aux regards indiscrets, en passant par la charge filaire à 60 W et des fonctions Galaxy AI pensées pour anticiper vos besoins. Amazon le propose à 1 199 € en 256 Go au lieu d'un prix conseillé de 1 569 €, soit 24 % de remise, et signale en plus une offre de remboursement pouvant atteindre 300 €, soumise à conditions. Le chargeur de 25 W glissé dans la boîte ne permet pas d'exploiter la charge maximale, mais il vous évite au moins un achat supplémentaire le jour du déballage.