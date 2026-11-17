Avec leurs deux capteurs photo Leica de 200 mégapixels, leurs puces Qualcomm en 2 nm et leurs batteries généreuses, les Xiaomi 18 Pro et Pro Max visent le très haut de gamme. Une ambition qui se retrouve dans leurs prix, vraiment élevés. Trop ?
À 1 600 euros en 256 Go, le Xiaomi 18 Pro Max arrive à seulement 30 euros de l’iPhone 18 Pro Max. Le fabricant assume donc de jouer dans la même cour qu’Apple avec sa nouvelle gamme, commercialisée en France ce 17 novembre. Accompagné d’un Xiaomi 18 Pro plus compact, le grand modèle compte séduire les habitués des iPhone et des Galaxy avec un équipement photo ambitieux et une particularité bien visible : son écran arrière.
Un écran arrière qui ne sert pas qu’aux selfies
Retourner son téléphone pour se photographier avec les modules principaux devient plus pratique lorsqu’on peut garder un œil sur le cadrage photo. C’est le premier intérêt de cette dalle LTPO, dont le rafraîchissement varie de 1 à 120 Hz. Elle sert aussi de retour vidéo pour se filmer seul, mais Xiaomi lui confie d’autres tâches comme afficher les notifications, présenter une carte d’embarquement ou, encore, montrer une traduction en temps réel, via intelligence artificielle, à la personne en face de soi.
Le système d'exploitation maison, HyperOS 4, pousse la personnalisation jusqu’à proposer la création de mini-applications à partir d’une simple description de ce que l’on souhaite obtenir. Il faudra toutefois tenir compte des langues et des régions prises en charge pour profiter des fonctions d’IA annoncées.
Doté de bords ultra fins (0,99 mm), l’écran principal a lui aussi sa nouveauté à défendre. Sur le Pro de 6,4 pouces (16,4 cm de diagonale) comme sur le Pro Max de 6,9 pouces (17,5 cm), un mode « anti-curieux » matériel réduit la visibilité latérale. Une fois ce mode activé, seuls les pixels à angle de vision étroit restent allumés, ce qui réduit la visibilité de côté. Le principe est le même que sur le Samsung Galaxy S26 Ultra.
Deux capteurs de 200 Mpx sous la signature Leica
L’écran au dos du téléphone accompagne un module photo qui réunit, sur les deux modèles, un capteur principal de 200 mégapixels (Mpx) au format 1/1,28 pouce et un objectif ouvrant à f/1,67. Le téléobjectif périscopique reprend cette définition de 200 Mpx avec, lui, un capteur de 1/1,56 pouce. Sur le Pro Max, Xiaomi revendique en outre une dynamique de 16,2 EV, censée préserver davantage de détails dans les ombres et les hautes lumières. À voir ce que ça donne en test.
Les amateurs de vidéos disposent d'une captation 8K à 30 images/s et 4K Dolby Vision à 120 images/s ainsi que d’un mode Log 10 bits pour travailler l’étalonnage. De quoi donner une utilité concrète au retour vidéo dans le dos du téléphone.
Le Pro Max se réserve la plus grosse batterie
Le choix du format détermine aussi celui de la puce. Le Xiaomi 18 Pro embarque un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6 alors que le Pro Max intègre un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, tous deux annoncés avec une gravure en 2 nm. Pour évacuer la chaleur sur le grand modèle, Xiaomi relie la puce à la chambre à vapeur par un chemin thermique en cuivre.
Le Pro Max accueille également une batterie silicium-carbone de 7 050 mAh, contre 6 000 mAh pour le Pro. À titre de comparaison, le Galaxy S26 Ultra s’en tient à 5 000 mAh. L’écart de capacité est conséquent. À voir quelle sera la réelle différence d'autonomie en pratique. Côté recharge, le Pro Max accepte jusqu’à 100 watts en filaire et le Pro jusqu’à 90W. Ce qui est tout simplement énorme au regard des standards du moment. Cerise sur le gâteau, tous deux sont compatibles avec la charge rapide sans fil à… 50 watts !
Jusqu’au 3 janvier, le stockage double sans bouger le prix des téléphones
Les deux smartphones disposent de 12 Go de mémoire vive et se déclinent en quatre coloris (noir, blanc, bleu et un élégant bordeaux) ainsi que deux capacités de stockage, aux tarifs conseillés suivants :
|Modèle
|256 Go
|512 Go
|Xiaomi 18 Pro
|1 399€
|1 599€
|Xiaomi 18 Pro Max
|1 599€
|1 799€
Jusqu'au 3 janvier prochain, Xiaomi propose toutefois les versions de 512 Go au prix des 256 Go. Un bonus de 100 euros est également prévu en cas de reprise.
Cette offre rend les Xiaomi 18 Pro et Pro Max plus séduisants au lancement. Mais malgré leurs nombreuses qualités, Xiaomi prend un risque en jouant désormais dans la même cour tarifaire qu’Apple et Samsung.