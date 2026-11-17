Le système d'exploitation maison, HyperOS 4, pousse la personnalisation jusqu’à proposer la création de mini-applications à partir d’une simple description de ce que l’on souhaite obtenir. Il faudra toutefois tenir compte des langues et des régions prises en charge pour profiter des fonctions d’IA annoncées.

Doté de bords ultra fins (0,99 mm), l’écran principal a lui aussi sa nouveauté à défendre. Sur le Pro de 6,4 pouces (16,4 cm de diagonale) comme sur le Pro Max de 6,9 pouces (17,5 cm), un mode « anti-curieux » matériel réduit la visibilité latérale. Une fois ce mode activé, seuls les pixels à angle de vision étroit restent allumés, ce qui réduit la visibilité de côté. Le principe est le même que sur le Samsung Galaxy S26 Ultra.