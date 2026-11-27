À l’occasion du Black Friday, l’iPad Air M4 de 11 pouces voit son prix passer de 819 € à 709 € chez Amazon. C’est une occasion intéressante de vous équiper de cette tablette Apple adaptée à de nombreux usages professionnels, créatifs et récréatifs.
Une tablette tactile peut servir à bien plus que de simplement regarder des séries ou naviguer sur le Web. Mais, pour cela, il faut bien la choisir. En optant pour l’iPad Air M4 disponible à 709 € chez Amazon, vous pouvez disposer de la puissance nécessaire pour retoucher des photos, monter des vidéos, jouer à des jeux gourmands et utiliser plusieurs applications en même temps. Cette offre du Black Friday concerne le modèle bleu de 11 pouces avec 128 Go de stockage, dont le prix habituel est de 819 €.
L’iPad Air M4 11 pouces Wi-Fi de 128 Go est à 709 € chez Amazon au lieu de 819 €, Black Friday oblige.
Pourquoi choisir l’iPad Air M4 ?
- Pour sa puissance : la puce M4 et les 12 Go de mémoire unifiée permettent d’aborder des usages plus exigeants que ceux des tablettes plus classiques.
- Pour son format transportable : ses 464 g et son épaisseur de 6,1 mm facilitent les déplacements.
- Pour les possibilités créatives : la compatibilité avec l’Apple Pencil Pro permet de dessiner ou d’annoter des documents. Il est vendu séparément.
Une tablette pour les cours comme pour les projets créatifs
L’iPad Air M4 d’Apple est doté d’un écran Liquid Retina de 11 pouces. Celui-ci affiche une définition de 2 360 × 1 640 pixels particulièrement confortable pour la lecture de documents, les retouches photo ou encore le dessin. Si vous désirez passer des appels en visio ou participer à des réunions, vous pouvez compter sur sa caméra avant de 12 mégapixels. Quant à la puce M4, elle offre des performances très satisfaisantes, comme le détaille notre test de l’iPad Air M4. Il a accordé la note de 8 sur 10 à la tablette.
Une alternative à l’iPad Pro, mais attention à l’écran
Cet iPad Air peut convenir à de nombreux usages professionnels et autres travaux créatifs. Cependant, contrairement à un iPad Pro récent, son écran se limite à une dalle LCD à 60 Hz. L’affichage est donc moins fluide et moins lumineux que celui du modèle Pro, équipé d’une dalle OLED avec ProMotion.
✅ Les points forts
- Puce M4 et 12 Go de mémoire unifiée.
- Format de 11 pouces facile à transporter.
- Compatible avec l’Apple Pencil Pro et le Magic Keyboard.
❌ Les limites
- Écran limité à 60 Hz.
- Clavier et stylet vendus séparément.
Le Black Friday permet de profiter de l’iPad Air M4 de 128 Go pour 709 € seulement chez Amazon.
L’iPad Air M4 est idéal pour les étudiants et les créatifs qui souhaitent s’équiper d’une tablette Apple polyvalente et adaptée à un usage tactile au stylet. Ses performances rendent également ce modèle adapté au divertissement.
En revanche, si vos travaux de retouche d’image ou de montage vidéo sont particulièrement exigeants, un iPad Pro récent sera capable d’offrir un affichage plus qualitatif encore, et une puissance potentiellement plus élevée.
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