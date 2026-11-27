L’iPad Air M4 est idéal pour les étudiants et les créatifs qui souhaitent s’équiper d’une tablette Apple polyvalente et adaptée à un usage tactile au stylet. Ses performances rendent également ce modèle adapté au divertissement.

En revanche, si vos travaux de retouche d’image ou de montage vidéo sont particulièrement exigeants, un iPad Pro récent sera capable d’offrir un affichage plus qualitatif encore, et une puissance potentiellement plus élevée.