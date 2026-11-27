Lancé en septembre au prix du Pro Max de l’an dernier, le nouvel iPhone Pro d’Apple voit sa facture baisser pour le Black Friday des opérateurs. Chez RED by SFR, l’iPhone 18 Pro 256 Go revient à 1 279 € avec un forfait 5G à 12,99 € par mois, mais il faut avancer 1 479 € : notre test aide à juger l’offre.
L’iPhone 18 Pro est le modèle compact de la gamme Pro d’Apple, avec un écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, une puce A20 Pro gravée en 2 nm et un objectif principal à ouverture variable. Pour le Black Friday, RED by SFR propose l’iPhone 18 Pro 256 Go à 1 279 € avec un forfait sans engagement, contre 1 479 € chez Apple.
Le calcul se fait en deux temps : 1 479 € payés à la commande, puis 200 € remboursés par RED sur demande. Le forfait associé, 250 Go en 5G, coûte 12,99 € par mois et se résilie à tout moment. L’offre vise ceux qui changent de téléphone et d’opérateur en même temps, jusqu’au 30 novembre.
L’iPhone 18 Pro 256 Go passe à 1 279 € au lieu de 1 479 € chez RED by SFR, avec 200 € remboursés et le forfait 250 Go 5G à 12,99 €/mois.
Pourquoi choisir l’iPhone 18 Pro ?
- Une endurance de premier ordre : Malgré une batterie d’à peine plus de 4 000 mAh, il a tenu une journée et demie lors de notre test. La recharge filaire de 45 W récupère 50 % en 15 minutes.
- Des photos de nuit plus nettes : L’objectif principal ouvre à f/1.48 contre f/1.8 l’an passé, soit près de 50 % de lumière en plus. L’iPhone se passe plus souvent du mode nuit, ce qui limite les clichés flous.
- Une puissance qui ne chauffe pas : La puce A20 Pro, première gravée en 2 nm sur un iPhone, fait tourner tous les jeux graphismes au maximum. Sa nouvelle chambre à vapeur ramène vite la température à la normale.
Un compact taillé pour la photo, le jeu et les longues journées
Au quotidien, l’écran grimpe à 3 000 nits et profite d’une Dynamic Island amincie de 25 %, qui affiche trois activités suivies au lieu de deux. Côté photo, trois capteurs de 48 Mpx couvrent l’ultra grand-angle, le grand-angle et un téléobjectif 4x, avec une vidéo 4K jusqu’à 120 images par seconde. Dans notre test de l’iPhone 18 Pro, nous retenons surtout l’autonomie et la gestion thermique, bien plus que l’ouverture variable, que l’appareil règle seul dans la plupart des scènes.
Le modèle parle d’abord à ceux qui gardent un iPhone de plusieurs années et veulent un appareil photo solide dans un format qui tient dans la main. Les vidéastes amateurs y trouveront un mode LOG et le suivi du sujet. En revanche, un propriétaire d’iPhone 17 Pro gagnera peu : mêmes dimensions, mêmes ultra grand-angle et téléobjectif, même écran. Le nouveau Siri et les fonctions Apple Intelligence les plus récentes restent indisponibles en Europe.
Face aux Galaxy S26 Ultra et Xiaomi 17 Ultra, le pari de la compacité
Notre test situe l’iPhone 18 Pro face aux Xiaomi 17 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra et Google Pixel 11 Pro, des modèles qui ont presque tous subi de fortes hausses de prix ces derniers mois. Son atout tient dans un format de 6,3 pouces et 211 grammes qui ne sacrifie ni l’autonomie ni la puissance. Il n’apporte pas de rupture face à son prédécesseur et coûte 150 € de plus. Dans notre comparatif des meilleurs smartphones, il occupe la deuxième place, derrière le Honor 600.
✅ Les points forts
- Une journée et demie d’autonomie lors de notre test
- Recharge filaire de 45 W, 50 % en 15 minutes
- Grand-angle ouvert à f/1.48, plus à l’aise de nuit
- Puce A20 Pro puissante et bien refroidie
- Forfait 250 Go 5G sans engagement à 12,99 €/mois
❌ Les limites
- 1 479 € à avancer, 200 € remboursés seulement sur demande
- Design, écran et deux capteurs photo repris de l’iPhone 17 Pro
- Pas de nouveau Siri ni des dernières fonctions Apple Intelligence en Europe
- Livré sans adaptateur secteur
Jusqu’au 30 novembre, l’iPhone 18 Pro revient à 1 279 € chez RED by SFR une fois les 200 € récupérés grâce au coupon à envoyer après l’achat.
À 1 279 € une fois le remboursement obtenu, l’iPhone 18 Pro retrouve un tarif plus défendable pour un smartphone que nous avons noté 8 sur 10. L’offre pose deux conditions : ouvrir une ligne chez RED, réservée aux nouveaux clients, et avancer la totalité du prix. Le forfait de 250 Go à 12,99 € par mois a de quoi absorber un usage intensif de la 5G. Si vous rendez un ancien téléphone, RED ajoute 100 € de bonus à sa valeur de reprise, sous conditions.
Ce bon plan s’adresse surtout à ceux qui gardent un iPhone de plusieurs années et cherchent l’autonomie et la photo de nuit dans un format compact. Si votre iPhone 17 Pro vous donne satisfaction, les différences ne justifient pas la dépense, même remisée. Les amateurs de grand écran regarderont plutôt le Pro Max ou les modèles Ultra sous Android. Pour les autres, l’équation est simple : 200 € de moins sur l’iPhone le mieux classé de notre comparatif.
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