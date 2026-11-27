L’iPhone 18 Pro est le modèle compact de la gamme Pro d’Apple, avec un écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, une puce A20 Pro gravée en 2 nm et un objectif principal à ouverture variable. Pour le Black Friday, RED by SFR propose l’iPhone 18 Pro 256 Go à 1 279 € avec un forfait sans engagement, contre 1 479 € chez Apple.

Le calcul se fait en deux temps : 1 479 € payés à la commande, puis 200 € remboursés par RED sur demande. Le forfait associé, 250 Go en 5G, coûte 12,99 € par mois et se résilie à tout moment. L’offre vise ceux qui changent de téléphone et d’opérateur en même temps, jusqu’au 30 novembre.