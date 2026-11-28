Chez Boulanger, le Pixel 11 Pro XL 256 Go seul était affiché à 1 199 € le 28 novembre, avec une offre de 200 € remboursés par Google dont nous n’avons pas lu les conditions. La fiche du pack ne mentionne pas ce remboursement, mais vous payez 999 € en caisse, enceinte comprise. Le Pixel 11 Pro, plus compact, se trouvait à 899 € et a obtenu 8/10 chez nous contre 7/10 pour le XL. Avant de trancher, consultez notre comparatif des meilleurs smartphones pour situer les Galaxy et les iPhone.