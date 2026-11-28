En ce week-end de Black Friday, un smartphone haut de gamme fait plus envie quand le colis contient aussi de quoi l’écouter dehors. Boulanger vend le pack Google Pixel 11 Pro XL 256 Go et enceinte B&O Explore à 999 €, mais notre test du téléphone pointe une autonomie et une puissance en retrait.
Le Pixel 11 Pro XL est le grand format non pliant de la gamme Pro de Google, lancé en août à 1 399 € en version 256 Go. Dans ce pack, il arrive en coloris Noir Volcanique avec une enceinte nomade Bang & Olufsen Beosound Explore. Boulanger affiche l’ensemble à 999 € au lieu de 1 599 €, son prix de référence, soit 600 € et 37 % de remise.
L’offre vise surtout ceux qui voulaient déjà un grand Pixel et qui profiteront vraiment d’une enceinte à emporter. Si le son nomade ne vous sert à rien, la comparaison avec le Pixel 11 Pro seul mérite un détour.
Le pack Google Pixel 11 Pro XL 256 Go + enceinte B&O Explore est à 999 € chez Boulanger, contre 1 599 € de prix de référence.
Pourquoi choisir le Google Pixel 11 Pro XL ?
- Une enceinte dans la même boîte : La Beosound Explore est vendue seule 185 € chez Boulanger au moment de notre relevé. Elle vous évite un second achat pour les week-ends dehors.
- Un téléobjectif de qualité : Le capteur 5x de 48 Mpx compte parmi les meilleurs arguments du téléphone selon notre test. Vous cadrez un visage ou un détail lointain sans recadrer à l’aveugle.
- Un grand écran lisible dehors : La dalle OLED LTPO de 6,8 pouces reste parfaitement lisible en plein soleil dans notre test. Cartes, vidéos et photos gardent leur confort en extérieur.
Photo, vidéo et sorties : ce que le pack permet au quotidien
Côté image, le Pixel 11 Pro XL associe un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 48 Mpx, le téléobjectif et une caméra frontale de 42 Mpx. Les créateurs apprécieront le téléprompteur intégré à l’appareil photo et Rambler, la dictée vocale qui nettoie les hésitations, disponible en français. La Beosound Explore prend le relais hors de la maison : elle est certifiée IP67, dispose d’un mousqueton et annonce jusqu’à 27 heures d’autonomie. Son son diffusé à 360° convient à un pique-nique ou à un garage où l’on bricole.
Les joueurs exigeants sont moins bien lotis, car la puce Tensor G6 reste en retrait face à la concurrence. Dans notre test du Pixel 11 Pro XL, la fréquence d’images oscillait entre 18 et 58 images par seconde sur Neverness to Everness. L’autonomie suffit à une journée calme, mais le jeu la fait fondre rapidement. Notre test relevait aussi l’absence en France de plusieurs fonctions d’IA mises en avant par Google.
Le pack ou le téléphone seul : le calcul à faire
Chez Boulanger, le Pixel 11 Pro XL 256 Go seul était affiché à 1 199 € le 28 novembre, avec une offre de 200 € remboursés par Google dont nous n’avons pas lu les conditions. La fiche du pack ne mentionne pas ce remboursement, mais vous payez 999 € en caisse, enceinte comprise. Le Pixel 11 Pro, plus compact, se trouvait à 899 € et a obtenu 8/10 chez nous contre 7/10 pour le XL. Avant de trancher, consultez notre comparatif des meilleurs smartphones pour situer les Galaxy et les iPhone.
✅ Les points forts
- Enceinte Beosound Explore incluse dans le pack
- Téléobjectif 5x de 48 Mpx convaincant
- Écran OLED de 6,8 pouces, lisible en plein soleil
- Pack à 999 € payés en caisse
❌ Les limites
- Autonomie juste dès que l’on joue
- Performances en jeu instables
- Fonctions d’IA en partie absentes en France lors du test
- Enceinte lancée en 2021, pas une nouveauté
Un grand Pixel et une enceinte étanche pour 999 € : vérifiez la disponibilité du pack chez Boulanger avant de vous décider.
Ce pack change la lecture de l’offre : pour 999 € payés en une fois, Boulanger ajoute une enceinte nomade au plus grand Pixel 11 non pliant. Le téléphone seul coûtait 200 € de plus en caisse le même jour, avant l’éventuel remboursement de Google. La Beosound Explore date de 2021, mais ses deux haut-parleurs de 30 W, sa certification IP67 et son boîtier en aluminium gardent leur intérêt pour la musique en extérieur. L’ensemble s’adresse d’abord à qui photographie beaucoup et écoute de la musique dehors.
Notre test du Pixel 11 Pro XL lui attribue 7/10 et juge son progrès trop timide face à la génération précédente. Les joueurs et les gros consommateurs de batterie ont donc intérêt à regarder ailleurs. Si la prise en main compacte compte plus que le grand écran, le Pixel 11 Pro est une piste plus logique. En revanche, si le grand format et le son nomade vous parlent, ce pack mérite une vraie place dans votre comparaison.
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