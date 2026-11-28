Le Black Friday 2026 touche bientôt à sa fin. Il est encore temps de vous équiper avec une suite de cybersécurité adaptée à votre besoin à prix préférentiel.
Norton vous propose des réductions valables sur votre première année d’abonnement pour trois de ses suites de cybersécurité.
Cela vous permet de renforcer votre sécurité en ligne tout en bénéficiant de réductions grimpant de - 66 %* à - 74 %* dès à présent, et jusqu’au 1er décembre 2026.
Norton vous aide à lutter contre les menaces en ligne
Des fonctionnalités efficaces au quotidien
Le point commun à ces trois solutions est un gain d’efficacité face aux malwares. L’antivirus de Norton, primé, vous aide à détecter et éliminer les menaces en ligne les plus variées.
Dans ce contexte de Black Friday et Cyber Monday, les arnaques sont plus nombreuses. Norton vous accompagne pour identifier les emails frauduleux et réduire le risque d’hameçonnage, ou phishing.
Son module anti-arnaque détecte les sites Web incertains, ce qui vous évite d’y effectuer des achats. Un renforcement de la sécurité de vos paiements en ligne est aussi intégré à votre suite Norton.
Si vous avez un doute ou même une question, votre assistant Norton Genie est disponible à tout instant pour vous accompagner. En quelques secondes, il vous aide à prendre la meilleure décision en termes de cybersécurité.
Vous conservez également vos préférences pour vous avec SecureVPN. Votre réseau virtuel privé vous apporte un soutien concret en masquant votre adresse IP et votre géolocalisation. Il vous aide à réduire le suivi publicitaire et les variations de prix liées à vos fréquences de visite sur une même page par exemple.
Des aides avancées sont à votre disposition
Norton 360 Standard concentre l’essentiel pour un appareil connecté. Il comporte une aide contre les arnaques en ligne, les virus, ainsi qu’un gain en cyberconfidentialité avec SecureVPN.
Norton 360 Deluxe est utile sur le plan familial. Comptez jusqu’à 5 appareils simultanément connectés. Équipez votre ordinateur, sous macOS ou Windows, votre smartphone sous Android ou iOS, comme votre tablette.
Bénéficiez de fonctionnalités clés pour la cybersécurité des petits et des plus grands. Un contrôle parental et un gestionnaire de mots de passe sont notamment compris.
Enfin, Norton 360 Advanced est le service le plus complet. 10 appareils simultanément connectés sont inclus. L’Aide à la restauration de l’identité vous permet de solliciter l’accompagnement d’experts Norton par téléphone en semaine et par mail. Les horaires sont précisés sur le site Web de Norton.
Pour vous faire un avis plus précis, lisez l’avis indépendant de Clubic sur les solutions de cybersécurité Norton.
Il est encore temps de renforcer votre cybersécurité
Vous avez jusqu’au 1er décembre 2026 pour saisir ces solutions de cybersécurité Norton à prix réduit pour votre première année d’abonnement :
- Norton 360 Standard (1 appareil) est disponible à 2,26 €/mois pendant un an. (- 66 %*)
- Norton 360 Deluxe (5 appareils) est disponible à 2,66 €/mois pendant un an. (- 71 %*)
- Norton 360 Advanced (10 appareils) est disponible à 2,86 €/mois pendant un an. (- 74 %*)
Les réductions sont calculées sur le prix de renouvellement, tarif auquel Norton vous propose de conserver votre souscription après un an, sans obligation d’achat.
Vous bénéficiez d’un accès au service client francophone de Norton, 24/7, avec votre abonnement. Une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours est comprise.
*Offre valable la première année. Valable jusqu’au 1er décembre 2026.