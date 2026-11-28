Norton 360 Standard concentre l’essentiel pour un appareil connecté. Il comporte une aide contre les arnaques en ligne, les virus, ainsi qu’un gain en cyberconfidentialité avec SecureVPN.

Norton 360 Deluxe est utile sur le plan familial. Comptez jusqu’à 5 appareils simultanément connectés. Équipez votre ordinateur, sous macOS ou Windows, votre smartphone sous Android ou iOS, comme votre tablette.

Bénéficiez de fonctionnalités clés pour la cybersécurité des petits et des plus grands. Un contrôle parental et un gestionnaire de mots de passe sont notamment compris.

Enfin, Norton 360 Advanced est le service le plus complet. 10 appareils simultanément connectés sont inclus. L’Aide à la restauration de l’identité vous permet de solliciter l’accompagnement d’experts Norton par téléphone en semaine et par mail. Les horaires sont précisés sur le site Web de Norton.

Pour vous faire un avis plus précis, lisez l’avis indépendant de Clubic sur les solutions de cybersécurité Norton.