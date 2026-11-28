Vous avez jusqu’au 30 novembre 2026 pour vous offrir un logiciel dédié au nettoyage et à l’optimisation de votre Mac à prix réduit. Bénéficiez de - 30 % de réduction pour CleanMyMac.
Son interface intuitive facilite sa prise en main ; ses menus sont clairs et vous cumulez de nombreuses fonctionnalités utiles pour libérer de la place et affiner le paramétrage de votre Mac.
Découvrez pourquoi ce logiciel dédié aux ordinateurs sous macOS vous aide à donner une seconde jeunesse à votre Mac.
Une optimisation de la gestion de votre Mac
CleanMyMac vous aide à faire de la place
Lorsque les mois, voire les années d'utilisation de votre Mac, s'accumulent, un bon nettoyage n’est jamais de trop. Le problème, c’est qu’il faut encore savoir par où commencer.
Se faire aider par CleanMyMac vous permet de disposer d’un logiciel spécialement conçu pour se fondre dans l’environnement de macOS. L’application est intuitive, les menus sont clairs, et le design rappelle celui de nombreux services d’Apple.
De plus, CleanMyMac propose des explications synthétiques pour chacune de ses fonctionnalités. Cela réduit ainsi fortement le risque de mauvaises manipulations. MacPaw, son éditeur, a également travaillé l’ergonomie de votre nettoyeur pour Mac pour la rendre rapide. L’objectif reste qu’elle demeure peu impactante en termes de ressources.
Toute sollicitation de l'un des menus de votre application CleanMyMac implique un état des lieux préalable, ce qui est rassurant. CleanMyMac ne supprimera aucun fichier ou ne changera aucun paramètre automatiquement. Vous conservez une capacité d’action sur l’ensemble du processus.
Concrètement, c’est d’autant plus nécessaire lorsque CleanMyMac part à la recherche des fichiers inutiles ou des doublons.
Notre avis indépendant sur ce logiciel de nettoyage illustre sa capacité de triage. Or, les fichiers contenus dans l’onglet Téléchargement font partie des cibles privilégiées du processus de gain d’espace. Songez donc à vérifier son contenu avant d’opter pour une suppression et de vider votre corbeille.
Optimisez le bon fonctionnement de votre Mac
L’une des forces principales de CleanMyMac est de vous donner une vision d’ensemble sur votre ordinateur. Que ce soit pour libérer de l’espace ou optimiser les réglages, les préconisations vous aident à prendre une décision.
CleanMyMac vous aide à identifier tout ce qui prend une place inutile et peut ralentir votre Mac. Votre logiciel vous alerte également en cas de problème, par exemple en vous invitant à remplacer votre batterie si elle est défectueuse.
La cybersécurité est également présente dans votre solution dédiée à macOS. Avec son antivirus, CleanMyMac est en mesure d’identifier 94 % des virus rencontrés selon l’organisme indépendant AV-Test.
Une solution de nettoyage complète pour le Black Friday
Des fonctionnalités avancées pour les adeptes de Google
Avec Email Cleanup, CleanMyMac vous permet de libérer de l’espace et opérer un sérieux nettoyage dans votre boîte Gmail. Votre logiciel vous aide à trier les mails par catégorie. Il intègre aussi une fonctionnalité de prévisualisation.
C’est aussi pratique pour gagner du temps que pour opérer un tri plus ou moins affiné. Vos suppressions restent réversibles grâce à la conservation des données durant 30 jours dans votre corbeille Gmail.
Toujours pour les adeptes de la firme de Mountain View, Google Chrome bénéficie de l’extension Browser Care. Ce navigateur Web étant relativement gourmand en ressources, cet outil vous sera d’autant plus utile.
Browser Care identifie pour vous les onglets qui sollicitent le plus votre mémoire vive et votre processeur. En un seul clic, vous pouvez les fermer. Ces fonctionnalités s’inscrivent dans la continuité d’un usage régulier de CleanMyMac. Mises bout à bout, ces pratiques vous aident à obtenir un Mac plus réactif, mieux protégé et prêt à enregistrer de nouvelles données.
Voici les abonnements à saisir pour ce Black Friday 2026
Vous avez jusqu’au 30 novembre 2026 pour saisir l’un de ces plans d’abonnement annuels pour CleanMyMac. Vous bénéficiez de - 30 % de réduction sur la souscription au mois.
Equipez un appareil sous macOS dès 2,33 € par mois au lieu de 3,33 € par mois. Votre année d'abonnement vous permet d’économiser 11,99 € grâce à l’application de cette réduction.
Si vous disposez de deux Mac pouvant être équipés, l’abonnement duo vous est proposé à partir de 3,73 € au lieu de 6,66 €. L’économie est encore plus importante, avec 35,14 € sauvés sur 12 mois.
Vous pouvez également solliciter vos proches avec une souscription familiale. CleanMyMac pour 5 appareils vous revient à 7,46 € par mois au lieu de 16,65 €. Une économie d’échelle, 110,19 € à l’année, est réalisée.
Votre logiciel est disponible dès que votre achat est concrétisé. Il ne vous reste qu’à installer l'application CleanMyMac sur votre ordinateur sous macOS. Un renouvellement vous est proposé ensuite au prix annuel en vigueur, sans obligation. La TVA demeure applicable si vous résidez en France métropolitaine.
Bénéficiez d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours en plus d’un accès au service client de MacPaw, 24/7.
CleanMyMac a le mérite d'être un logiciel de nettoyage simple, complet et efficace. Au-delà de la gestion de vos fichiers, il saura optimiser votre Mac avec des tableaux de bord clairs et une interface ultra-léchée. Avec Moonlock, il offre une protection anti-malware bienvenue, laquelle ne saurait toutefois remplacer une suite de sécurité plus complète. Cette nouvelle version arbore une interface encore plus conviviale et optimise chacun des modules.
- Abordable pour les néophytes
- Nettoyage cohérent et non destructeur
- Centralise certaines fonctions de macOS
- Le module antimalware devra faire ses preuves