Lorsque les mois, voire les années d'utilisation de votre Mac, s'accumulent, un bon nettoyage n’est jamais de trop. Le problème, c’est qu’il faut encore savoir par où commencer.

Se faire aider par CleanMyMac vous permet de disposer d’un logiciel spécialement conçu pour se fondre dans l’environnement de macOS. L’application est intuitive, les menus sont clairs, et le design rappelle celui de nombreux services d’Apple.

De plus, CleanMyMac propose des explications synthétiques pour chacune de ses fonctionnalités. Cela réduit ainsi fortement le risque de mauvaises manipulations. MacPaw, son éditeur, a également travaillé l’ergonomie de votre nettoyeur pour Mac pour la rendre rapide. L’objectif reste qu’elle demeure peu impactante en termes de ressources.