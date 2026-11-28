L’offre Black Friday de Deezer touche bientôt à sa fin : en effet, jusqu’au 2 décembre à 9h59, l’abonnement Premium revient à seulement 1 € par mois pendant 4 mois. C’est l’occasion ou jamais de profiter de l’opportunité de tester la plateforme de streaming musical française.
Le compte à rebours est lancé. Depuis le 23 novembre, Deezer propose 4 mois d’abonnement Premium pour 1 € par mois. Mais toutes les bonnes choses ont une fin : le 2 décembre à 9h59, il sera trop tard pour en bénéficier. Alors si vous ne disposez pas encore d’un abonnement Deezer Premium, c’est le moment d’en profiter pendant 4 mois pour un total de 4 € seulement.
4 mois pour découvrir Deezer sans publicité
L’un des principaux avantages de Deezer Premium concerne la disparition de la publicité, qui permet aux albums, playlists et podcasts de s’enchaîner sans coupure. Deezer Premium donne aussi la possibilité de choisir librement les morceaux que vous désirez écouter, et ce sur toutes les plateformes.
Le mode hors connexion est un autre atout de l’offre. Il permet de télécharger vos playlists, podcasts et albums favoris sur votre smartphone, afin de pouvoir les écouter partout, y compris là où aucun réseau n’est disponible. Si vous prenez régulièrement les transports en commun, le train ou l’avion, c’est la meilleure manière de ne jamais manquer de son.
Enfin, impossible d’évoquer les points forts de Deezer Premium sans évoquer l’écoute en qualité HiFi. En pratique, cela se traduit par des millions de morceaux de musique disponibles au format Free Lossless Audio Codec (FLAC) encodés jusqu'à 24 bits / 192 kHz. En associant ce réglage à un casque ou à une enceinte adaptée, vous pouvez redécouvrir vos morceaux préférés.
Des fonctions pour découvrir, reconnaître et organiser la musique
Deezer donne accès à un vaste catalogue composé de plus de 120 millions de titres. On peut être tenté d’y écouter toujours les mêmes morceaux, mais c’est sans compter sur les fonctionnalités qui facilitent les découvertes et l’organisation de la musique au sein d’un abonnement Premium.
Cela passe notamment par Deezer Flow, qui génère un flux continu qui associe des titres que vous connaissez déjà à de nouvelles recommandations. La sélection évolue selon les morceaux que vous écoutez, que vous ajoutez aux favoris ou, au contraire, que vous écartez. Flow Tuner permet d’aller plus loin en ajustant la place accordée à certains genres dans les recommandations.
SongCatcher aide, quant à lui, à identifier une musique jouée dans votre environnement immédiat. L’outil fonctionne aussi bien dans un magasin que devant votre téléviseur ou en soirée. Il peut même reconnaître certains morceaux fredonnés ou chantés, puis les ajouter immédiatement aux favoris ou à une playlist.
Enfin, Deezer est également capable d’afficher les paroles synchronisées de dizaines de millions de chansons, avec des traductions proposées pour certaines chansons étrangères. De quoi faire de cette plateforme bien plus qu’un simple service de streaming.
L’offre Deezer se termine le 2 décembre au matin
Deezer Premium donne donc accès à un immense catalogue musical, à une écoute en haute fidélité pour des millions de titres et à des fonctionnalités utiles pour ne jamais vous lasser durant vos sessions d’écoute. Autant de bonnes raisons de profiter de la promotion du moment, accessible jusqu’au mercredi 2 décembre à 9h59.
Au bout des quatre mois facturés 1 € chacun, vous aurez la possibilité de conserver votre abonnement pour 11,99 € par mois. Comme Deezer Premium est sans engagement, vous pouvez stopper votre souscription quand vous le désirez.
Et vous souhaitez ne pas prolonger l'expérience à la fin de la période promotionnelle, il vous suffira de résilier au moins 48 heures avant le renouvellement : dans ce cas, vous n’aurez rien de plus à payer.