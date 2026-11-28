L’un des principaux avantages de Deezer Premium concerne la disparition de la publicité, qui permet aux albums, playlists et podcasts de s’enchaîner sans coupure. Deezer Premium donne aussi la possibilité de choisir librement les morceaux que vous désirez écouter, et ce sur toutes les plateformes.

Le mode hors connexion est un autre atout de l’offre. Il permet de télécharger vos playlists, podcasts et albums favoris sur votre smartphone, afin de pouvoir les écouter partout, y compris là où aucun réseau n’est disponible. Si vous prenez régulièrement les transports en commun, le train ou l’avion, c’est la meilleure manière de ne jamais manquer de son.

Enfin, impossible d’évoquer les points forts de Deezer Premium sans évoquer l’écoute en qualité HiFi. En pratique, cela se traduit par des millions de morceaux de musique disponibles au format Free Lossless Audio Codec (FLAC) encodés jusqu'à 24 bits / 192 kHz. En associant ce réglage à un casque ou à une enceinte adaptée, vous pouvez redécouvrir vos morceaux préférés.