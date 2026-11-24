Dans notre test de l’Apple Watch Series 12, le capteur cardiaque revu est la nouveauté qui se remarque le plus : les données se mettent à jour en continu, et le suivi ne lâche plus pendant les séances de fitness. Le nouveau Niveau de préparation, noté de 0 à 10, croise activité, charge d’entraînement, sommeil et variabilité cardiaque pour vous dire quand forcer ou lever le pied. Au quotidien, watchOS 27 remplace la grille d’applications par un menu de six apps choisies selon vos habitudes, que nous avons trouvé pertinent. L’écran toujours allumé descend à 1 nit dans le noir, pour ne pas vous éblouir au réveil.

Elle vise d’abord le possesseur d’iPhone dont l’Apple Watch commence à dater, agacé par les pertes de signal cardiaque pendant ses marches ou ses séances. Le boîtier de 42 mm convient à ceux qui préfèrent une montre discrète, y compris pour dormir avec. Si vous portez déjà une Series 10 ou 11, notre test estime que vous pouvez prendre votre temps : le score de préparation ne justifie pas à lui seul de repasser à la caisse. Sous Android, enfin, elle ne fonctionnera pas : elle demande un iPhone 11 ou plus récent.