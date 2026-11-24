À quelques jours du Black Friday, fixé ce vendredi, Amazon retire déjà 50 € à la dernière montre connectée d’Apple, sortie en septembre. L’Apple Watch Series 12 GPS de 42 mm en bronze sombre passe à 399 € au lieu de 449 € : notre test, qui lui attribue 9/10, salue son suivi cardiaque sans décrochage, mais elle reste réservée aux possesseurs d’iPhone.
Présentée en septembre, l’Apple Watch Series 12 garde le boîtier de ses aînées, mais change ce qui se trouve dessous : une puce S11 et un capteur cardiaque entièrement revu. Le modèle GPS de 42 mm, en aluminium bronze sombre, est le plus léger de la gamme, à 31,5 g. Amazon l’affiche à 399 € au lieu de 449 €, son prix conseillé, soit 11 % de moins. Cette version sans connexion cellulaire s’adresse à ceux qui gardent leur iPhone sur eux et veulent un suivi santé et sport plus fiable.
L’Apple Watch Series 12 GPS de 42 mm en bronze sombre, notée 9/10 dans notre test, est proposée à 399 € au lieu de 449 € chez Amazon.
Pourquoi choisir l’Apple Watch Series 12 ?
- Un suivi cardiaque sans trous : Apple annonce un relevé toutes les cinq secondes, et notre test n’a relevé aucun décrochage en deux semaines de séances et de marches.
- Une montre enfin réactive : La puce S11 efface les petites latences de la Series 11 : un mail ou un message WhatsApp s’ouvre instantanément au poignet.
- Près de deux jours loin du chargeur : Annoncée pour 24 heures, elle a tenu près de deux journées dans notre test, deux nuits de sommeil comprises.
Des séances de sport aux nuits de sommeil, ce qu’elle change au poignet
Dans notre test de l’Apple Watch Series 12, le capteur cardiaque revu est la nouveauté qui se remarque le plus : les données se mettent à jour en continu, et le suivi ne lâche plus pendant les séances de fitness. Le nouveau Niveau de préparation, noté de 0 à 10, croise activité, charge d’entraînement, sommeil et variabilité cardiaque pour vous dire quand forcer ou lever le pied. Au quotidien, watchOS 27 remplace la grille d’applications par un menu de six apps choisies selon vos habitudes, que nous avons trouvé pertinent. L’écran toujours allumé descend à 1 nit dans le noir, pour ne pas vous éblouir au réveil.
Elle vise d’abord le possesseur d’iPhone dont l’Apple Watch commence à dater, agacé par les pertes de signal cardiaque pendant ses marches ou ses séances. Le boîtier de 42 mm convient à ceux qui préfèrent une montre discrète, y compris pour dormir avec. Si vous portez déjà une Series 10 ou 11, notre test estime que vous pouvez prendre votre temps : le score de préparation ne justifie pas à lui seul de repasser à la caisse. Sous Android, enfin, elle ne fonctionnera pas : elle demande un iPhone 11 ou plus récent.
Face à la Series 11 et aux montres Android, où elle se situe
Dans notre comparatif des meilleures montres connectées, la Series 12 prend la deuxième place et le titre de meilleure montre pour iPhone, derrière la Samsung Galaxy Watch 8, notre premier choix sous Android. Elle ne bouge ni sur le design ni sur l’écran, limité à 2 000 nits quand la Galaxy Watch 9 et la Huawei Watch GT 7 Pro en annoncent 3 000. Elle se démarque par la régularité de son suivi cardiaque et sa fluidité, tandis que l’Apple Watch SE 3, notre choix rapport qualité/prix, reste l’alternative pour découvrir l’écosystème à moindre coût.
✅ Les points forts
- Suivi cardiaque régulier, sans décrochage pendant notre test
- Puce S11 très réactive au quotidien
- Près de deux jours d’autonomie dans notre usage
- 80 % de batterie en environ 35 minutes mesurées
- Boîtier de 42 mm léger, à 31,5 g
❌ Les limites
- Réservée aux possesseurs d’iPhone
- Siri AI indisponible dans l’Union européenne, Workout Buddy absent en français
- Niveau de préparation encore peu explicatif
- Version GPS sans 5G pour courir sans l’iPhone
Le bronze sombre, nouveau coloris de cette génération, est celui qu’Amazon propose à 399 € en GPS 42 mm : vérifiez la taille et le bracelet avant de valider.
À 399 €, l’Apple Watch Series 12 perd 50 € avant même le Black Friday, sur une montre sortie il y a à peine deux mois. Elle ne bouscule pas la formule, mais corrige ce qui agaçait sur les générations précédentes : un suivi cardiaque qui décroche pendant l’effort et de petites latences au quotidien. Notre test lui attribue 9/10, et notre comparatif en fait la référence des possesseurs d’iPhone.
L’offre parlera surtout à ceux qui veulent remplacer une Apple Watch vieillissante, ou s’en offrir une première avec un iPhone récent. Si votre Series 10 ou 11 vous satisfait, rien ne presse : le nouveau menu de watchOS 27 profite aussi aux anciens modèles compatibles. Et si l’intelligence artificielle compte dans votre choix, sachez qu’une partie de ces fonctions reste indisponible en France.
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