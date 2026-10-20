Réglée comme une horloge, Apple propose en cette rentrée sa nouvelle génération de montres connectées avec l’Apple Watch Series 12. Cette année, les nouveautés se cachent surtout sous le capot, avec une nouvelle puce et un capteur de fréquence cardiaque entièrement revu.
- Suivi cardiaque plus régulier, sans décrochage durant nos essais
- Excellente réactivité au quotidien
- Nouveau menu d’applications pertinent
- Près de deux jours d’autonomie dans notre usage
- Recharge rapide : 80 % en environ 35 minutes
- Niveau de préparation encore peu explicatif
- Siri AI indisponible dans l’Union européenne
- Workout Buddy toujours absent en français
- Toujours réservée aux possesseurs d’iPhone
À côté des nouveaux iPhone, l’annonce de l’Apple Watch Series 12 a pu passer un peu inaperçue. Et pourtant, cette nouvelle itération est, sur le papier, l’une des plus intéressantes depuis belle lurette.
Apple inaugure une puce S11 et renouvelle enfin son cardiofréquencemètre. L’enjeu dépasse la simple collecte de données : avec des relevés plus fréquents et un nouveau score de préparation physique, la montre promet de mieux nous renseigner sur notre récupération.
Samsung et Huawei proposent déjà leurs propres indicateurs pour nous aider à organiser notre journée. Ces nouveaux composants permettent-ils à l’Apple Watch de proposer un suivi plus utile, ou vont-ils surtout ajouter quelques graphiques à une application Santé qui n’en manque déjà pas ?
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : après l’or et l’argent, Apple passe au bronze
L’Apple Watch Series 12 est une Apple Watch, et personne ne risque de la confondre avec une autre montre connectée. On retrouve le boîtier rectangulaire aux angles arrondis, décliné en 42 ou 46 mm pour les versions aluminium et titane. Les dimensions et le poids évoluent légèrement, mais Apple n’a pas renversé la table.
La montre se décline en trois matériaux : aluminium, dans la version que le constructeur nous a fait parvenir, titane et céramique. Cette dernière fait son grand retour dans la collection, les amateurs apprécieront.
Pour les coloris, Apple fait évoluer sa collection. Adieu le splendide « noir de jais » et sa finition brillante, dites bonjour au bronze sombre. Je dois avouer que les rendus 3D fournis par Apple m’avaient laissé de marbre, mais une fois au poignet, le coloris se révèle plus subtil et élégant, légèrement cuivré au soleil, plus discret lorsque la lumière vient à baisser. Il s’accompagne des variantes noir, gris sidéral et or clair.
Le vrai changement est au dos, avec l’intégration du nouveau capteur cardiaque. Les LED sont plus grandes et leur disposition a été repensée. Un changement que vous oublierez très vite une fois la montre attachée, mais dont on attend davantage qu’un joli dos de boîtier : des relevés plus réguliers et, surtout, des informations qui servent à quelque chose.
Écran : les mêmes pixels, une nouvelle protection
Je serai bref sur cette partie. La Series 12 conserve les définitions et les niveaux de luminosité de la Series 11, et je vous renvoie donc à notre test complet de la tocante de l’année passée pour retrouver notre avis sur l’affichage.
Si les détails techniques vous laissent de marbre, retenez seulement que la luminosité maximale annoncée reste de 2 000 nits. C’est moins qu’une Samsung Galaxy Watch 9 ou une Huawei Watch GT 7 Pro, toutes deux données pour un pic de 3 000 nits. Ces chiffres ne suffisent pas à départager les écrans au poignet, mais Apple ne participe toujours pas à la surenchère sur ce point.
À l’inverse, l’affichage baisse jusqu’à 1 nit dans le noir complet pour éviter de vous éblouir au réveil ou de déranger votre voisin dans le canapé ou au cinéma. Le mode toujours allumé est évidemment de la partie.
La nouveauté se trouve au-dessus de la dalle : les modèles aluminium adoptent le Ceramic Shield 2, pour lequel Apple annonce une résistance supérieure à celle du verre Ion-X des générations précédentes. Les versions titane et céramique disposent, elles, d’un verre saphir. Mon reproche reste du côté des bordures, que je trouve encore un peu trop présentes autour de l’affichage.
Performances : la puce S11 fait chanter watchOS
Deux années qu’Apple recycle plus ou moins le SiP (System in Package) de l’Apple Watch. Cette fois, la Series 12 inaugure une nouvelle puce S11, avec un processeur bicœur 64 bits et un Neural Engine à quatre cœurs. Le stockage reste, lui, de 64 Go.
Les performances n’ont jamais vraiment été un problème pour l’Apple Watch, même si j’avais pu observer quelques latences inhabituelles sur la Series 11 après la mise à jour watchOS 26. Ces rares problèmes sont désormais de l’histoire ancienne dans mon usage de l’Apple Watch Series 12, qui fait chanter son OS comme jamais.
Les animations restent fluides, les applications semblent plus réactives et, surtout, le chargement des données gagne clairement en vélocité. Un exemple : ouvrir un mail ou récupérer mes messages WhatsApp au poignet se fait instantanément, là où il fallait patienter quelques secondes sur le modèle précédent. Même après plusieurs jours sans redémarrage, tout reste fluide. Difficile de départager les progrès de la puce, les optimisations de watchOS et les éventuelles améliorations des applications, mais au poignet, le résultat est là.
La Series 12 conserve enfin la compatibilité 5G sur ses versions cellulaires, sous réserve de disposer d’un forfait et d’un opérateur prenant en charge cette connexion. Je n’ai pu tester que la 4G, mais lors d’une sortie avec l’iPhone laissé à la maison, le calcul d’un itinéraire dans Apple Plans et le lancement d’une playlist n’ont posé aucun problème.
Logiciel et ergonomie : un menu plus malin, une IA qui se fait attendre
watchOS 27 apporte son lot de modifications légères, notamment au niveau du design Liquid Glass, revu cette année pour se faire plus discret. Mais la vraie nouveauté d’interface, en tout cas la plus visible, est le remplacement de l’écran d’accueil et de sa galaxie d’applications par un nouveau menu plus simple. Six applications sont mises en avant, parmi celles que vous utilisez le plus ou avez ouvertes récemment.
Un algorithme gère la sélection et la disposition des logiciels. Après plusieurs semaines d’essai, à travers les différentes bêtas distribuées cet été, je n’ai rien trouvé à redire : les apps proposées sont pertinentes aux différentes heures de la journée. Il est toujours possible d’accéder à toutes les applications en tournant la couronne digitale. Apple change nos habitudes, mais cette fois, je n’ai pas eu envie de revenir en arrière. Ces modifications viennent de watchOS 27 et profitent aussi aux anciennes montres compatibles.
Par contre, il y a un grand absent : Siri AI. Le nouveau Siri boosté à l’intelligence artificielle n’est toujours pas disponible sur l’Apple Watch dans l’Union européenne. Apple invoque le DMA et ses désaccords avec les autorités européennes pour expliquer le report de son assistant sur iPhone et iPad.
Au poignet, Siri AI nécessite justement une montre jumelée à un iPhone compatible sur lequel le nouvel assistant est activé. Son indisponibilité sur l’iPhone dans l’UE nous en prive donc également sur la montre. Le Siri habituel reste là, mais pour la grande remise à neuf, il faudra encore patienter.
Autre manque : Workout Buddy, le coach sportif assisté par IA. Il peut désormais vous accompagner sans l’iPhone à proximité, à condition de conserver une connexion Wi-Fi ou cellulaire, mais ne parle toujours qu’anglais et espagnol. Pour les encouragements en français, il faudra se débrouiller tout seul ou courir avec un ami particulièrement enthousiaste.
Des retards et des manques qui agacent un peu plus chaque année. Entre les restrictions géographiques et les langues oubliées, il y a désormais un développement à deux vitesses des fonctions IA chez Apple, et nous sommes du mauvais côté du manche.
Sport et santé : Apple a mis du cœur à l’ouvrage
Passons maintenant à la grosse nouveauté matérielle de cette Series 12, son capteur cardiaque. Apple annonce un relevé toutes les cinq secondes, tout au long de la journée. Dans mon usage, le bénéfice le plus visible est la régularité du suivi, avec des données actualisées très fréquemment.
Lors de mes séances de fitness, aucun décrochage n’est à signaler, là où mes précédentes Apple Watch pouvaient avoir tendance à perdre le fil. Combien de fois, durant mes marches quotidiennes, le suivi de fréquence cardiaque a-t-il disparu sur plusieurs centaines de mètres ? Avec la Series 12, je n’ai pas retrouvé ce problème durant mes deux semaines d’essai.
Cela ne suffit pas à établir une meilleure précision des mesures, qui demanderait une comparaison avec une référence indépendante. En revanche, pour obtenir un suivi sans trous pendant mes séances, le progrès est bien là. Ce point peut peser dans la balance chez les possesseurs d’anciennes montres confrontés au même problème.
Grâce à ce nouveau capteur, l’Apple Watch propose aussi un Niveau de préparation. Le score, compris entre 0 et 10, croise notamment votre activité récente, votre charge d’entraînement, votre sommeil et vos indicateurs physiologiques. Parmi eux figure la VFC de récupération, une mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque introduite sur cette Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4. L’objectif est de vous aider à savoir quand pousser un peu et quand lever le pied, avec une évaluation qui peut évoluer au fil de la journée.
Une bonne idée en soi, mais je trouve le résultat encore un peu flou. Durant mes deux semaines d’essai, le score n’a varié que de 6 à 7, malgré des nuits assez disparates. Cela ne prouve pas qu’il se trompe, puisqu’il tient compte d’autres éléments que le sommeil, mais je peine à comprendre ce que je dois en faire.
Apple permet de consulter les facteurs qui influencent le résultat. Dans mon usage, je retiens surtout un chiffre, un encourageant « Allez-y » et quelques informations sur mes nuits. Rien qui m’aide suffisamment à adapter mes séances ou à comprendre pourquoi je devrais en faire davantage aujourd’hui plutôt que demain. Collecter plus de données, c’est bien ; m’aider à les utiliser, ce serait encore mieux.
L’application Santé sur iPhone pourrait apporter une partie des réponses avec sa refonte annoncée pour la fin de l’année. Apple prévoit une interface repensée et des fonctions d’analyse reposant sur Apple Intelligence, mais le lancement doit commencer en anglais américain. Pour les conseils en français, il faudra donc encore attendre, sans garantie à ce stade sur le calendrier.
En l’état, ce Niveau de préparation est un pas dans le bon sens, mais il reste trop léger à mon goût pour ceux qui attendent de leur montre des indications détaillées afin d’adapter leur entraînement.
Pour le reste, le suivi sportif conserve son large choix d’activités, sans compter les séances Apple Fitness+, accessibles sur abonnement. Avec watchOS 27, Apple a légèrement revu l’interface de l’application Exercice : il est désormais possible de démarrer une activité d’un tap sur sa fiche, sans viser le petit bouton de lancement.
Un détail pour vous ? Peut-être, mais un irritant pour beaucoup d’autres, dont votre serviteur, bien content que celui-ci soit de l’histoire ancienne.
Autonomie : 24 heures annoncées, près de deux jours dans mon usage
Malgré le nouveau processeur S11 et les relevés cardiaques plus fréquents, Apple ne se mouille pas davantage sur l’autonomie de sa Series 12, toujours annoncée à 24 heures. Pourtant, j’ai pu tenir près de deux journées complètes sans recharge, avec deux nuits de sommeil mesurées, 40 minutes d’exercice en 4G et sans vraiment limiter le nombre de notifications.
Ce résultat correspond évidemment à mon utilisation, mais il laisse une marge appréciable par rapport à l’annonce du constructeur. Si vous oubliez de la charger un matin avant de partir au travail, vous ne devriez pas forcément passer la journée à surveiller l’icône de batterie.
La recharge évolue également. Apple annonce désormais jusqu’à 12 heures d’utilisation récupérées en 15 minutes, contre 8 heures sur la Series 11. De mon côté, j’obtiens une recharge complète en une heure environ, avec 80 % de batterie en 35 minutes, soit cinq minutes de plus que ce qu’annonce la marque. Rien de dramatique : une courte pause sur le chargeur permet de repartir sans trop bousculer ses habitudes.
Apple Watch Series 12 : l’avis de Clubic
Apple n’a pas changé la silhouette de sa tocante, mais cette Series 12 apporte des progrès qui se remarquent au poignet. Le nouveau capteur cardiaque assure un suivi plus régulier, sans les décrochages rencontrés sur mes précédentes montres, tandis que les petites latences de la Series 11 ont disparu durant mes essais. Ajoutez à cela près de deux jours d’autonomie dans mon usage et une recharge rapide, et cette génération a davantage à défendre que son joli coloris bronze.
C’est sur l’exploitation des données qu’Apple me laisse sur ma faim. Le Niveau de préparation donne une indication bienvenue, mais ses conseils restent trop légers pour m’aider à adapter mes séances. Quant aux promesses d’intelligence artificielle, elles continuent de se heurter à notre localisation ou à notre langue : Siri AI manque à l’appel dans l’Union européenne et Workout Buddy ne parle toujours pas français. À force, les nouveautés dont on ne peut pas profiter commencent à prendre un peu trop de place dans les présentations d’Apple.
Pour remplacer une Apple Watch vieillissante, cette Series 12 constitue donc une évolution convaincante, particulièrement si les interruptions du suivi cardiaque vous agacent autant que moi. Les propriétaires d’une Series 10 ou 11 peuvent prendre davantage leur temps : le nouveau capteur est intéressant, mais le score de préparation ne justifie pas à lui seul de repasser à la caisse. Apple a remis du cœur à l’ouvrage ; on attend maintenant que ses logiciels nous aident davantage à comprendre ce qu’il raconte.
- Suivi cardiaque plus régulier, sans décrochage durant nos essais
- Excellente réactivité au quotidien
- Nouveau menu d’applications pertinent
- Près de deux jours d’autonomie dans notre usage
- Recharge rapide : 80 % en environ 35 minutes
- Niveau de préparation encore peu explicatif
- Siri AI indisponible dans l’Union européenne
- Workout Buddy toujours absent en français
- Toujours réservée aux possesseurs d’iPhone
Fiche technique Apple Watch Series 12
Résumé
|Forme du cadran
|Carré
|Taille de l'écran
|46 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Résolution
|416 x 496 pixels
|Autonomie
|24 heures
|Épaisseur
|9.7mm
|Largeur
|40mm
|Longueur
|46mm
|Poids
|38.6g
Écran
|Forme du cadran
|Carré
|Taille de l'écran
|46 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Résolution
|416 x 496 pixels
|Écran tactile
|Oui
|Écran couleur
|Oui
Capteurs
|Accéléromètre et boussole électronique
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Analyse du sommeil
|Oui
|Podomètre
|Oui
|Capteur de rythme cardiaque
|Oui
|Capteur ECG
|Oui
|Capteur SpO2
|Oui
Spécifications techniques
|Processeur
|S11
|Système d'exploitation
|watchOS 27
|Smartphones compatibles
|iPhone (iOS)
|Capacité de stockage
|64Go
|Autonomie
|24 heures
Connectivité
|Carte(s) SIM compatible(s)
|eSIM
|Réseaux cellulaires compatibles
|Réseau 3G, Réseau 4G, Réseau 5G
|Prise en charge des SMS / MMS
|Oui
|Prise en charge des appels
|Oui
|Bluetooth
|5.3
|Wi-Fi
|4
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
Caractéristiques physiques
|Épaisseur
|9.7mm
|Largeur
|40mm
|Longueur
|46mm
|Poids
|38.6g