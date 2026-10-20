À côté des nouveaux iPhone, l’annonce de l’Apple Watch Series 12 a pu passer un peu inaperçue. Et pourtant, cette nouvelle itération est, sur le papier, l’une des plus intéressantes depuis belle lurette.

Apple inaugure une puce S11 et renouvelle enfin son cardiofréquencemètre. L’enjeu dépasse la simple collecte de données : avec des relevés plus fréquents et un nouveau score de préparation physique, la montre promet de mieux nous renseigner sur notre récupération.

Samsung et Huawei proposent déjà leurs propres indicateurs pour nous aider à organiser notre journée. Ces nouveaux composants permettent-ils à l’Apple Watch de proposer un suivi plus utile, ou vont-ils surtout ajouter quelques graphiques à une application Santé qui n’en manque déjà pas ?