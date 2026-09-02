Un an après une GT 6 Pro qui avait placé la barre très haut, Huawei revient avec la Huawei Watch GT 7 Pro qui joue la carte de la continuité : même philosophie, design presque identique, mais une autonomie qui grimpe encore et un suivi santé nettement enrichi. La montre connectée qui pousse la formule dans ses retranchements, ou juste la montre de trop pour le constructeur ?
- Fabrication exemplaire, titane, céramique et verre saphir
- Écran AMOLED 3 000 nits d'excellente facture
- Autonomie record de 18 jours en usage réel
- Health Insights, résumé matinal et score de préparation vraiment utiles
- Bracelet EasyCross très confortable
- HarmonyOS fluide et réactif
- Écosystème logiciel dispersé entre trop d'applications
- Autorisations à accorder une par une
- Application Huawei Santé surchargée
- Cartes de stations conditionnées à HarmonyOS 7.0
- Haut-parleur seulement correct
Il y a un an, je concluais mon test de la Huawei Watch GT 6 Pro par un constat un peu frustrant : la meilleure montre jamais développée par la marque, mais amputée de quelques services qui l’empêchaient de rivaliser vraiment avec les ténors du secteur. Le matériel était irréprochable, le logiciel un cran en dessous.
La Huawei Watch GT 7 Pro reprend le flambeau sans bouleverser la recette. Le boîtier reste massif et taillé dans le titane, l’écran conserve sa taille et ses 3 000 nits, et HarmonyOS passe simplement en version 6.1. Huawei a choisi de creuser le sillon plutôt que de changer de direction, en concentrant ses efforts sur deux terrains : l’endurance, déjà exceptionnelle, et le suivi santé, qui s’enrichit d’un nouveau paquet de fonctions.
J'ai porté la Watch GT 7 Pro plusieurs semaines pour voir ce que cette itération apporte réellement, et si les quelques agacements de la génération précédente ont trouvé une réponse.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : la même montre imposante, toujours aussi bien née
Je vais commencer par répéter ce que j’écrivais l’an dernier : je n’aime pas particulièrement les grosses montres. Et sur ce point, la Huawei Watch GT 7 Pro ne va rien changer à mon avis. Le boîtier de 46 mm reste imposant, un peu épais, mais bien moins qu’une Galaxy Watch Ultra 2 si on les compare côte à côte, et affiche une virilité assumée qui ne plaira pas à tout le monde. La montre pèse 55,5 grammes, soit un poil plus que les 54,7 grammes de la GT 6 Pro.
Le design rond est tout à fait équilibré, les lignes sont soignées, et Huawei parvient à éviter l’écueil du bloc massif qui guette beaucoup de montres orientées outdoor. La GT 7 Pro est une très belle montre qui ravira de nombreux utilisateurs. Je me suis d’ailleurs surpris à l’apprécier de plus en plus au fil des jours.
Là où il n’y a aucun débat possible, c’est sur la fabrication. Huawei reste au sommet de son art. Le boîtier associe un alliage de titane à une lunette en céramique, une combinaison de matériaux qui fait son effet. L’écran est protégé par du verre saphir, comme sur la génération précédente, et l’assemblage ne souffre d’aucun défaut. On tient là un objet qui inspire immédiatement confiance, et qui assume pleinement l’héritage horloger que la marque revendique depuis des années.
Le bracelet évolue de son côté avec le nouveau modèle EasyCross, disponible en noir, vert et jaune sur cette version Pro. Huawei a travaillé les extrémités pour qu’elles s’aplatissent contre le poignet au lieu de rebiquer, ce qui évite les accrochages sur les manches de vêtement ou sur la peau quand on vient le fermer. Le résultat est très convaincant : le confort reste excellent même après plusieurs heures de port, et la matière ne devient jamais désagréable.
Le micro et le haut-parleur méritent qu’on s’y arrête, puisqu’ils sont utiles lors de la prise d’appel au poignet ou l’écoute des notifications. La captation vocale fait du bon travail et permet de tenir une conversation dans des conditions tout à fait correctes. Le haut-parleur, lui, reste en retrait : il fait le travail sans atteindre le niveau des meilleures montres du marché, et il faut éviter les environnements bruyants sous peine de n’entendre que la moitié des informations. Rien de rédhibitoire pour un usage ponctuel, mais on est loin de la petite surprise audio que peuvent offrir certaines concurrentes.
Côté résistance, la GT 7 Pro est certifiée IP69 et étanche à 5 ATM, soit 50 mètres. C’est largement suffisant pour la douche, la piscine ou une sortie sous la pluie battante. Pour une montre qui se destine ouvertement aux sports outdoor, on aurait toutefois apprécié un indice d’étanchéité plus généreux, d’autant que la concurrence propose parfois mieux sur ce point précis.
Écran : excellent, mais plus tout à fait le meilleur
Aucune surprise ici, et c’est plutôt une bonne nouvelle. La Huawei Watch GT 7 Pro embarque la même dalle AMOLED de 1,47 pouce que sa devancière, avec un pic de luminosité de 3 000 nits. On reste très haut dans la hiérarchie du secteur, même si le titre de meilleur affichage lui a échappé entre-temps : la Samsung Galaxy Watch Ultra 2 grimpe désormais à 5 000 nits, un chiffre qui reléguait mécaniquement toute la concurrence d’un cran. Dans les faits, l’écart se remarque surtout dans des conditions extrêmes, et la GT 7 Pro n’a pas à rougir de la comparaison au quotidien.
En extérieur, la lisibilité est irréprochable. Même sous un soleil direct, aucun effort n’est nécessaire pour lire les informations affichées, et les reflets sur le verre saphir ne viennent jamais gêner la consultation. C’est exactement ce qu’on attend d’une montre pensée pour être consultée en pleine activité, souvent d’un coup d’œil rapide.
De nuit, la gestion automatique de la luminosité fait tout aussi bien son travail. L’écran s’assombrit suffisamment pour ne pas éblouir lors d’une consultation nocturne, un détail qui compte quand on porte sa montre pour suivre son sommeil. Les couleurs restent fidèles, les textes parfaitement nets, et les fines bordures autour de la dalle renforcent le sentiment de qualité générale.
Il n’y a tout simplement rien à reprocher à cet affichage, qui reste l’un des meilleurs du marché.
Interface et ergonomie : HarmonyOS avance, mais s’éparpille
La montre tourne sous HarmonyOS 6.1, une évolution mineure de la version qui équipait la GT 6 Pro. L’essentiel est préservé : l’interface est fluide, réactive, et parfaitement lisible. Les widgets sont situés à droite, les infos rapides à gauche. La couronne sert à accéder au menu d’accueil tandis que le bouton latéral ouvre l’application Entraînement pour un accès rapide aux exercices.
Aucune latence à signaler, les menus s’enchaînent avec naturel, et la prise en main est immédiate, y compris pour quelqu’un qui découvre l’écosystème Huawei. Les possibilités de personnalisation restent nombreuses, entre les cadrans, les widgets et les réglages avancés de l’affichage.
Sur le plan des fonctions connectées, la Huawei Watch GT 7 Pro coche désormais des cases qui manquaient cruellement l’an dernier. Le paiement sans contact est de la partie via Curve Pay, une solution tierce que Huawei a intégrée à ses montres et qui fonctionne parfaitement dans la vie réelle. Ce n’est pas une exclusivité de cette GT 7 Pro, d’autres modèles récents de la marque en bénéficient déjà, ce n’est pas le plus pratique non plus, mais cela comble enfin un manque que je pointais du doigt dans mon précédent test. Même chose pour l’assistant vocal, présent et globalement réactif, qui comprend correctement les demandes formulées comme la météo du jour ou la mise en place d’un minuteur. Ce n'est pas une IA type Gemini, ses capacités restent basiques à l’image d’un Siri sur Apple Watch aujourd’hui.
Le contrôle multimédia répond présent, avec la gestion de la musique et le déclenchement de l’appareil photo à distance. Les notifications, elles, arrivent immédiatement après réception sur le téléphone et restent faciles à consulter. Côté écosystème applicatif, on retrouve Strava et Komoot, comme sur les précédentes montres de la marque, de quoi rassurer les sportifs qui tiennent à conserver leur historique sur une plateforme tierce.
Huawei introduit par ailleurs deux nouvelles applications maison. Sanitas centralise le suivi du sommeil, de l’exercice, de l’humeur et de l’alimentation dans une interface synthétique. Aperçu Santé regroupe de son côté les données importantes avec une vue des tendances, par exemple du nombre de pas effectués ou d’heures passées en position debout.
C’est justement là que le bât blesse. À force d’ajouter des applications, Huawei disperse son expérience. Pour profiter pleinement de certaines fonctions, il faut encore ouvrir plusieurs logiciels séparément afin d’accorder une à une les autorisations nécessaires. Ce travers, que j’avais déjà observé sur d’autres produits de la marque, persiste et casse la fluidité de la prise en main. On aimerait un parcours unifié plutôt qu’une collecte d’autorisations et d’apps éparpillée.
L'application mobile Huawei Santé souffre des mêmes lacunes. Elle est incontestablement complète, avec des données très détaillées et des conseils pertinents, et elle reste compatible aussi bien avec Android qu’avec iOS, un avantage réel face à une Galaxy Watch cantonnée à Android. Mais son interface est chargée, la navigation parfois complexe, et certaines fonctions demandent de se plonger dans les menus pour trouver la bonne information. Trop de données s’affichent simultanément, au détriment de la lisibilité. Le système de coaching, en revanche, mérite d’être salué : les recommandations apparaissent de façon cohérente sur la montre comme dans l’application, sans redondance ni contradiction.
Suivi sport et santé : le vrai chantier de cette génération
Comme chaque année, Huawei a concentré l’essentiel de ses efforts sur les capteurs et l’analyse des données, et le résultat se voit au fil de l'utilisation.
Commençons par les fondamentaux. Le capteur cardiaque est excellent, avec des mesures rapides, cohérentes et fiables tout au long de la journée comme pendant l’effort. Le suivi du sommeil reste performant, avec une analyse détaillée des phases nocturnes. La montre surveille par ailleurs la fréquence cardiaque, le stress, l’activité physique et l’état de santé général, et restitue le tout dans des rapports complets mais faciles à comprendre. Même chose pour le GPS, qui capte immédiatement la position et s’avère d’une fiabilité redoutable, sans les habituels écarts de position que l’on peut déplorer sur d’autres montres concurrentes.
La grande nouveauté de cette génération s’appelle Health Insights. Chaque matin, avant onze heures, la montre pousse une notification qui résume en une phrase les performances de la veille et propose des recommandations pour la journée qui commence. À cela s’ajoute un score de préparation physique, gradué de « Nécessite attention » à « Excellent », qui indique au réveil l’état de récupération du corps. Sur le papier, cela ressemble à un gadget de plus. À l’usage, c’est franchement l’une des fonctions les plus utiles de la montre, parce qu’elle transforme une masse de données brutes en une information immédiatement exploitable, sans avoir à décrypter le moindre graphique.
Autre bonne idée, plus légère : les mini-entraînements. Après environ trois heures d’inactivité, la montre propose spontanément l’un des trente exercices courts de son catalogue, qui couvrent une dizaine de zones du corps, de la nuque aux chevilles. Le tout est habillé d’un cadran interactif mettant en scène un panda qui vous montre la marche à suivre, et un système de récompenses permet de débloquer des monuments du monde entier à mesure que les séances s’accumulent. C’est anecdotique sur le fond, ludique sur la forme, même si le côté enfantin pourra rebuter certains utilisateurs, et étonnamment efficace pour se relever de sa chaise.
Huawei annonce également des avancées notables sur le ski et le vélo. La montre embarque des modes de ski en salle inédits, l’accès à plus de 3 000 cartes de stations dans le monde, ainsi que des mesures de virages, de type de virage et de force G. Côté cyclisme, la marque ajoute une planification des montées, des alertes de virage serré et une mesure du seuil lactique. Je n’ai malheureusement pas pu éprouver ces fonctions durant ma période de test, et deux réserves méritent d’être signalées : les modes de ski nécessitent une mise à jour logicielle à venir pour être activés, et l’accès aux cartes de stations exige que la montre comme le smartphone tournent sous HarmonyOS 7.0, une combinaison encore loin d’être universelle en France puisque personne ou presque n’achète aujourd’hui de smartphone Huawei. Les fonctions de golf avancées, elles, restent une exclusivité de cette version Pro.
Un mot enfin sur une régression qui m’a agacé. La détection automatique du réveil, qui permettait de désactiver seule le mode sommeil, ne fonctionne pas sur cette version du système. C’est peut-être un bug encore présent dans la pré-version du système fournie par Huawei pour la réalisation de ce test, mais c’est typiquement le genre de petit confort dont on ne mesure l’utilité qu’une fois qu’il disparaît.
Autonomie : un nouveau record maison
Je vais être direct : l’autonomie de la Huawei Watch GT 7 Pro est proprement hallucinante.
Huawei annonce jusqu’à 21 jours en usage léger et 12 jours en utilisation typique, avec des pointes de 51 heures en mode trail et 44 heures en mode cyclisme sur une charge complète. Ces chiffres constructeur reposent évidemment sur des protocoles de test précis, à prendre toujours avec des pincettes.
Sauf qu’ici, la réalité dépasse même mes attentes. Dans mon usage, sans chercher à ménager la batterie, j’ai tenu 15 jours, avec une heure d’exercice quotidien, qu’il s’agisse de marche à l’extérieur ou de séances de fitness. Pour mettre ce chiffre en perspective, j’avais constaté 13 jours l’an dernier sur la GT 6 Pro dans des conditions comparables. Huawei gagne donc deux jours d’une génération à l’autre, sur une montre qui était déjà la référence absolue du secteur en matière d’endurance. À titre de comparaison, une Apple Watch Ultra 3 ou une Galaxy Watch Ultra 2 réclament une recharge tous les deux à trois jours.
Concrètement, cela signifie qu’on peut partir deux semaines en vacances sans emporter le chargeur. Cette liberté-là, aucune montre connectée grand public à ce niveau de capacités n’est capable de l’offrir aujourd’hui, et c’est probablement l’argument le plus décisif de cette GT 7 Pro.
Huawei Watch GT 7 Pro : l’avis de Clubic
La Huawei Watch GT 7 Pro prend une formule déjà excellente et la pousse un cran plus loin, là où ça compte. La fabrication reste exemplaire, entre titane, céramique et verre saphir. L'écran demeure parmi les tout meilleurs de la catégorie. Et l'autonomie, avec 15 jours constatés dans mon usage, établit un nouveau record pour la marque comme pour le marché.
Le suivi santé profite de la plus belle avancée de cette génération. Le résumé matinal et le score de préparation physique donnent enfin du sens à la montagne de données que ces montres accumulent et les nouveautés annoncées côté ski et vélo sont prometteuses, mais elles dépendent encore de mises à jour et de configurations logicielles restrictives, ce qui invite à la prudence avant d'en faire un argument d'achat.
Huawei livre finalement une mise à jour technique plus qu'une nouvelle génération. Les progrès sont bien réels, mesurables même, mais ils se logent dans la batterie et les capteurs, pas dans l'expérience quotidienne. L'écosystème logiciel s'éparpille toujours entre trop d'applications, réclame des autorisations à répétition, et l'application mobile croule sous les informations. La GT 7 Pro est une montre presque irréprochable sur le hardware qui bute encore sur sa couche logicielle. Pour les sportifs et les amateurs de suivi santé prêts à composer avec ces quelques limites, elle reste l'une des propositions les plus solides du marché.
- Fabrication exemplaire, titane, céramique et verre saphir
- Écran AMOLED 3 000 nits d'excellente facture
- Autonomie record de 18 jours en usage réel
- Health Insights, résumé matinal et score de préparation vraiment utiles
- Bracelet EasyCross très confortable
- HarmonyOS fluide et réactif
- Écosystème logiciel dispersé entre trop d'applications
- Autorisations à accorder une par une
- Application Huawei Santé surchargée
- Cartes de stations conditionnées à HarmonyOS 7.0
- Haut-parleur seulement correct
Fiche technique Huawei Watch GT 7 Pro
Résumé
|Forme du cadran
|Rond
|Taille de l'écran
|1.47 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Résolution
|466 x 466 pixels
|Capacité de la batterie
|867 mAh
|Autonomie
|21 jours
|Épaisseur
|11.25mm
|Largeur
|45.6mm
|Longueur
|45.6mm
|Poids
|56g
Écran
|Forme du cadran
|Rond
|Taille de l'écran
|1.47 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Résolution
|466 x 466 pixels
|Écran tactile
|Oui
|Écran couleur
|Oui
Capteurs
|Accéléromètre et boussole électronique
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Analyse du sommeil
|Oui
|Podomètre
|Oui
|Capteur de rythme cardiaque
|Oui
|Capteur ECG
|Oui
|Capteur SpO2
|Oui
Spécifications techniques
|Système d'exploitation
|HarmonyOS 6.1
|Smartphones compatibles
|iPhone (iOS), Android, HarmonyOS
|Capacité de stockage
|64Go
|Capacité de la batterie
|867 mAh
|Autonomie
|21 jours
Connectivité
|Prise en charge des SMS / MMS
|Oui
|Prise en charge des appels
|Oui
|Bluetooth
|6
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
Caractéristiques physiques
|Épaisseur
|11.25mm
|Largeur
|45.6mm
|Longueur
|45.6mm
|Poids
|56g
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