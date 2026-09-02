Il y a un an, je concluais mon test de la Huawei Watch GT 6 Pro par un constat un peu frustrant : la meilleure montre jamais développée par la marque, mais amputée de quelques services qui l’empêchaient de rivaliser vraiment avec les ténors du secteur. Le matériel était irréprochable, le logiciel un cran en dessous.

La Huawei Watch GT 7 Pro reprend le flambeau sans bouleverser la recette. Le boîtier reste massif et taillé dans le titane, l’écran conserve sa taille et ses 3 000 nits, et HarmonyOS passe simplement en version 6.1. Huawei a choisi de creuser le sillon plutôt que de changer de direction, en concentrant ses efforts sur deux terrains : l’endurance, déjà exceptionnelle, et le suivi santé, qui s’enrichit d’un nouveau paquet de fonctions.

J'ai porté la Watch GT 7 Pro plusieurs semaines pour voir ce que cette itération apporte réellement, et si les quelques agacements de la génération précédente ont trouvé une réponse.