Une source proche de la chaîne d'approvisionnement de Foxconn aurait vendu la mèche, le rendement d'assemblage global de l'iPhone Duo se situerait légèrement au-dessus des 60 %. Autrement dit, près de 40 % des smartphones construits seraient invendables, un taux de perte conséquent pour les usines comme pour la marque à la pomme, qui va sans aucun doute causer encore plus de retards de livraison. La cause : des complications quant à la fabrication des charnières et de la plaque arrière.