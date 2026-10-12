La production de l'iPhone Duo avance, cependant, un bon nombre d'appareils seraient tout simplement perdus. Le chiffre fait froid dans le dos quant à la quantité de smartphones sortis d'usine, en réalité invendables.
Présenter un smartphone pliable, ça peut faire rêver. Cependant, le produire en masse, c'est autre chose. L'iPhone Duo est en cours de production dans les usines de Foxconn, mais beaucoup d'unités de ce smartphone seraient perdues, faute d'une qualité suffisante. Des craintes à avoir pour les futurs acheteurs ? Que nous dit l'expérience de Samsung dans le domaine ?
Un rendement d'assemblage assez faible
Une source proche de la chaîne d'approvisionnement de Foxconn aurait vendu la mèche, le rendement d'assemblage global de l'iPhone Duo se situerait légèrement au-dessus des 60 %. Autrement dit, près de 40 % des smartphones construits seraient invendables, un taux de perte conséquent pour les usines comme pour la marque à la pomme, qui va sans aucun doute causer encore plus de retards de livraison. La cause : des complications quant à la fabrication des charnières et de la plaque arrière.
Si ces données n'ont rien d'une communication officielle, elles émanent de sources proches des usines d'assemblage. Ce chiffre ne présage toutefois pas du nombre d'appareils défectueux qui pourraient être livrés aux clients. Toutefois, ces éléments et ces rendements assez légers, confirment un point : la charnière mécanique choisie par la marque à la pomme ajoute des contraintes importantes lors du montage de l'appareil.
Les leçons des smartphones pliables Samsung
Samsung a commercialisé son premier Galaxy Fold en 2019. Au fil de sept générations de gammes Fold et Flip, le constructeur a fait évoluer la structure de ses écrans et ses mécanismes de fermeture.
Samsung a fini par supprimer l'interstice entre les deux écrans au niveau de la charnière, après s'être fait tacler par Honor. L'objectif était de corriger ce problème, de "jour" entre les deux écrans, mais également d'affiner le smartphone, un pari réussi avec le Z Fold 7 et ses successeurs.
Samsung a son expérience en contrôles de fabrication
Samsung a acquis une certaine expérience à force de présenter des smartphones pliables tous les ans. Cette expérience a atteint son sommet avec des smartphones bien plus complexes comme le Galaxy Z TriFold, qui intègre une seconde charnière.
Sur ce modèle, l'assemblage des deux charnières de dimensions différentes repose sur des systèmes automatisés. Samsung utilise également la numérisation laser en 3D pour contrôler la surface de l'écran, ainsi que la tomographie par rayons X pour inspecter le circuit imprimé flexible avant son assemblage avec la dalle. Lors des tests de résistance, l'écran principal a subi 200 000 cycles de pliage.
La marque à la pomme devra donc composer pour cette première version, avec une bonne partie d'appareils inutilisables. Si le pessimisme ne doit pas être de mise, le risque de devoir faire remplacer son iPhone Duo assez rapidement après l'achat existe.