Vous pensiez faire la queue demain devant votre Apple Store pour acheter l'iPhone Duo ? Oubliez tout de suite ! En effet, Apple vient d'annoncer à Macrumors qu'un certain nombre de marchés ne proposeront pas une vente libre de ce produit… et la France est dans la liste.

Ainsi, demain, il sera impossible de simplement se rendre dans un Apple Store et de demander un iPhone Duo. Seuls ceux qui auront réservés un créneau de retrait sur le site en ligne d'Apple pourront ce jour-là mettre la main sur le smartphone pliable.