L'iPhone Duo est le smartphone vers lequel tous regards se tournent aujourd'hui. Malheureusement, pour ceux qui vivent en France, ça ne s'achètera pas tout de suite en magasin !
Après des mois de teasing, et une présentation officielle lors de la dernière keynote de septembre, on est dorénavant à la toute dernière marché pour l'iPhone Duo. Le tout premier smartphone pliable d'Apple doit en effet commencé à être vendu en magasin à partir de demain, le vendredi 23 octobre. Mais attention, ça sera une sortie spéciale, qui ne vas pas faire plaisir aux Français !
Pas d'iPhone Duo demain pour vous si vous n'avez pas au préalable passé une réservation
Vous pensiez faire la queue demain devant votre Apple Store pour acheter l'iPhone Duo ? Oubliez tout de suite ! En effet, Apple vient d'annoncer à Macrumors qu'un certain nombre de marchés ne proposeront pas une vente libre de ce produit… et la France est dans la liste.
Ainsi, demain, il sera impossible de simplement se rendre dans un Apple Store et de demander un iPhone Duo. Seuls ceux qui auront réservés un créneau de retrait sur le site en ligne d'Apple pourront ce jour-là mettre la main sur le smartphone pliable.
Des stocks faibles dans la plupart des grands marchés
Une consigne que l'on retrouve aussi pour la Chine, l'Inde, Hong Kong, Taiwan, le Japon, la Malaisie, la Corée du Sud, la Thaïlande et les Émirats arabes unis. Quant aux autres grands marchés de la marque, cette contrainte n'est pas appliquée, mais ça ne sera pas non plus la totale liberté d'achat pour autant.
« Les Apple Store disposeront d'un stock limité d’iPhone Duo pour les clients de passage, et nous mettons tout en œuvre pour que ce nouveau produit révolutionnaire soit entre les mains de nos clients le plus rapidement possible » a ainsi expliqué la marque à la pomme croquée au média Macrumors. Une rareté de l'offre qui explique par ailleurs la nouvelle politique d'Apple limitant l'achat à deux iPhone Duo maximum par client.