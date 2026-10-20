Vous pensiez en prendre un carton pour offrir à toute la famille à Noël ? Que nenni, si vous voulez retirer votre iPhone Duo en Apple Store, vous serez limité à 2 unités par personne.
Apple a instauré une limite de deux unités d'iPhone Duo par client pour les précommandes. Si l'on pouvait penser que cette restriction ne s'appliquerait qu'aux États-Unis, il n'en est rien. Le Japon, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni font également partie des pays concernés. Résultat : impossible d'ajouter plus de deux smartphones au panier. Cette limitation est effective quelle que soit la configuration choisie.
Une mise en place récente et encore floue
On ne sait pas vraiment quand la marque à la pomme a décidé d'appliquer cette limite, mais le constructeur californien a laissé se faire les commandes dans un premier temps. Selon des témoignages sur Reddit, certains clients ont pu commander plus de 2 iPhone Duo dès le début des précommandes le 16 octobre dernier. Chose désormais impossible dans de nombreux pays.
Par ailleurs, on ignore si et comment Apple compte empêcher les revendeurs et scalpers de contourner cette limite en créant plusieurs comptes associés à différentes cartes de crédit.
Une demande qualifiée d'exceptionnelle par Apple
Cette décision de plafonner les achats n'est pas totalement inattendue. Apple avait déjà qualifié la demande pour l'iPhone Duo de "rien de moins qu'extraordinaire", une déclaration suivie peu après par un report des dates de livraison à 2027.
Les vérifications effectuées sur l'ensemble des boutiques en ligne confirment cette tendance qui va devoir demander pas mal de patience. En effet, une estimation de livraison désormais fixée au 25 janvier. Les clients n'ayant pas encore passé commande devront donc probablement patienter jusqu'à l'année prochaine.