Les problèmes de fabrication pesant sur la disponibilité de l’iPhone Duo n’étaient évidemment pas une surprise pour la firme de Cupertino. Gurman affirme qu’Apple avait pleinement conscience des fortes complications qui allaient peser sur les stocks avant même l’ouverture des précommandes. Le choix de maintenir malgré tout le lancement reflète, selon lui, une volonté d’inscrire l’appareil dans le premier trimestre fiscal de l’entreprise, au détriment de la satisfaction immédiate des acheteurs.

Le journaliste ne mâche d’ailleurs pas ses mots : « Allons droit au but : Apple a commis une grave erreur. L’entreprise savait qu’il y aurait de fortes tensions sur l’approvisionnement, mais elle a procédé au lancement malgré tout, en privilégiant visiblement sa volonté de mettre l’appareil sur le marché tôt dans son premier trimestre fiscal plutôt que de satisfaire la demande. Cela va décevoir bon nombre des premiers acheteurs les plus impatients ».