Les précommandes de l’iPhone Duo n’étaient pas ouvertes depuis une demi-heure que les délais de livraison atteignaient déjà la fin janvier. Pour Mark Gurman, Apple a commis une « grave erreur » en maintenant son calendrier malgré les difficultés d’approvisionnement annoncées.
Vendredi, Apple a ouvert les précommandes de son premier smartphone pliant dans plus de 70 pays simultanément. Moins de 30 minutes plus tard, les dates de livraison estimées sur son site avaient déjà glissé aux alentours du 25 janvier dans la plupart des marchés concernés. Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman revient sur cette décision et pointe un choix qu’il juge malvenu : Apple connaissait les contraintes de production, mais a tout de même maintenu le lancement de l'iPhone Duo.
iPhone Duo : Apple connaissait les risques liés à la production
Les problèmes de fabrication pesant sur la disponibilité de l’iPhone Duo n’étaient évidemment pas une surprise pour la firme de Cupertino. Gurman affirme qu’Apple avait pleinement conscience des fortes complications qui allaient peser sur les stocks avant même l’ouverture des précommandes. Le choix de maintenir malgré tout le lancement reflète, selon lui, une volonté d’inscrire l’appareil dans le premier trimestre fiscal de l’entreprise, au détriment de la satisfaction immédiate des acheteurs.
Le journaliste ne mâche d’ailleurs pas ses mots : « Allons droit au but : Apple a commis une grave erreur. L’entreprise savait qu’il y aurait de fortes tensions sur l’approvisionnement, mais elle a procédé au lancement malgré tout, en privilégiant visiblement sa volonté de mettre l’appareil sur le marché tôt dans son premier trimestre fiscal plutôt que de satisfaire la demande. Cela va décevoir bon nombre des premiers acheteurs les plus impatients ».
Plus de 70 pays concernés dès le lancement
D’après les informations rapportées par le journaliste de Bloomberg, Apple envisageait initialement un lancement restreint aux États-Unis et à la Chine, avec une extension progressive aux autres pays dans un second temps. L’entreprise a finalement revu sa décision et a ouvert les précommandes dans plus de 70 pays en même temps. Un choix qui a certes étendu le lancement à de nombreux marchés dès le premier jour, mais qui complique considérablement la tâche du fabricant pour répondre à la demande avec des stocks très limités.
Les délais affichés sur le site officiel d’Apple ont d’ailleurs rapidement fait les frais de cette décision. Moins d’une demi-heure après l’ouverture des précommandes, les estimations de livraison approchaient déjà le 25 janvier dans la plupart des pays concernés, y compris la France.
Mark Gurman invite toutefois à ne pas considérer ces dates comme définitives. Le géant de Cupertino a en effet l’habitude d’annoncer des délais prudents, qu’il parvient parfois à raccourcir par la suite. Certains clients pourraient donc recevoir leur iPhone Duo plus tôt qu’escompté.