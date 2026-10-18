C’est là que la contrainte risque de se faire sentir auprès des utilisateurs. Ceux qui aiment alterner entre plusieurs coques, ou qui souhaitent tout simplement retirer leur protection de temps à autre (pour la nettoyer, par exemple), ne pourront pas le faire aussi librement qu’auparavant. Une fois la coque décollée, l’adhésif devrait perdre une partie de son efficacité, ce qui compliquera fatalement sa réinstallation.

Pour rappel, l’iPhone Duo est commercialisé à partir de 2 339 euros pour la version 256 Go, et il faut débourser pas moins de 3 889 euros pour la variante embarquant 2 To. La coque en silicone étant elle-même proposée à 89 euros, on aurait légitimement pu espérer de la part d’Apple un système plus robuste à ce niveau de prix.

Pour les utilisateurs que cette contrainte rebute (et qui en ont les moyens), la coque folio à 149 euros constitue donc la seule autre alternative officielle d’Apple. Plus chère, elle intègre néanmoins une béquille et ne semble pas être équipée du même système d’adhésif.