L’iPhone Duo sort dans moins d’une semaine, et ses accessoires officiels sont déjà disponibles à l’achat. La coque officielle réserve pourtant une mauvaise surprise : elle tient sur le téléphone non pas grâce à des aimants, mais via un adhésif.
Vous aviez probablement déjà de nombreuses raisons de ne pas vouloir vous procurer l’iPhone Duo, à commencer par son prix exorbitant. Alors que les précommandes ont débuté il y a quelques jours, et que l’appareil se revend déjà à prix d’or sur eBay, les premiers accessoires de l’iPhone Duo commencent à arriver entre les mains des premiers acheteurs. Et l’une des protections officielles d’Apple pourrait bien ajouter une raison supplémentaire à cette liste : sa coque en silicone nécessite un adhésif pour tenir en place.
iPhone Duo : une coque en silicone qui nécessite un adhésif
Apple propose deux protections à l’achat : une coque en silicone à 89 euros et un folio avec béquille à 149 euros. C’est le modèle d’entrée de gamme qui nous intéresse aujourd’hui. Des utilisateurs ayant passé leur commande en avance ont remarqué, une fois le produit entre les mains, que la fixation ne fonctionnait pas exactement comme ils l’avaient imaginé. En effet, pour qu’elle reste correctement fixée au téléphone, il faut retirer le film qui protège l’adhésif intégré à la coque.
Pour son iPhone Duo, Apple a donc choisi une solution différente de la fixation magnétique que l’on retrouve sur certains accessoires. Sans cet adhésif, la coque risquerait de ne pas tenir suffisamment en place. Bien que ce type de fixation ne soit pas vraiment inédit pour les protections destinées aux smartphones pliants, force est de constater qu’il détone avec les habitudes de la marque à la pomme en matière d'accessoires.
Sur le papier, le principe peut évidemment fonctionner. Il impose en revanche une manipulation supplémentaire au moment de la première installation. Et surtout, il change la manière dont on manipule la coque au quotidien. Là où une protection classique se retire et se remet facilement, celle de l’iPhone Duo dépend d’un adhésif dont l’efficacité devrait diminuer après plusieurs manipulations.
Changer de coque deviendra forcément moins pratique
C’est là que la contrainte risque de se faire sentir auprès des utilisateurs. Ceux qui aiment alterner entre plusieurs coques, ou qui souhaitent tout simplement retirer leur protection de temps à autre (pour la nettoyer, par exemple), ne pourront pas le faire aussi librement qu’auparavant. Une fois la coque décollée, l’adhésif devrait perdre une partie de son efficacité, ce qui compliquera fatalement sa réinstallation.
Pour rappel, l’iPhone Duo est commercialisé à partir de 2 339 euros pour la version 256 Go, et il faut débourser pas moins de 3 889 euros pour la variante embarquant 2 To. La coque en silicone étant elle-même proposée à 89 euros, on aurait légitimement pu espérer de la part d’Apple un système plus robuste à ce niveau de prix.
Pour les utilisateurs que cette contrainte rebute (et qui en ont les moyens), la coque folio à 149 euros constitue donc la seule autre alternative officielle d’Apple. Plus chère, elle intègre néanmoins une béquille et ne semble pas être équipée du même système d’adhésif.