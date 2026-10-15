Mettons immédiatement les pieds dans le plat avec l’un des principaux sujets qui fâchent : le prix. À capacité de stockage équivalente (256 Go), l’iPhone Duo coûte 2 339 euros, soit 860 euros de plus que l’iPhone 18 Pro et 710 euros de plus que le Pro Max. Et la différence ne s’arrête pas au moment de l’achat : les tarifs d’AppleCare+, les réparations et le remplacement de la batterie sont également plus élevés que sur les modèles Pro.

Le format pliant impose aussi quelques concessions à prendre en compte avant l’achat. Replié, l’appareil mesure 11,3 mm d’épaisseur et pèse 254 grammes, soit 43 grammes de plus que l’iPhone 18 Pro. Son écran extérieur de 5,4 pouces est également plus petit que celui des deux modèles Pro, qui affichent respectivement 6,3 et 6,9 pouces. Pour profiter de la dalle intérieure de 7,6 pouces, il faut donc ouvrir le téléphone (c’est le concept même d’un téléphone pliant). Cette dernière affiche par ailleurs une densité de 430 pixels par pouce, contre 460 sur les Pro.

De plus, malgré les efforts d’Apple pour réduire la pliure au centre de l’iPhone Duo, celle-ci devrait rester visible sous certaines conditions d’éclairage.

