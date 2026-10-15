Avec son écran pliable de 7,6 pouces, l’iPhone Duo propose un format inédit au sein de la gamme Apple. Mais ce changement de design s’accompagne de plusieurs concessions face aux iPhone 18 Pro, y compris sur des fonctions utilisées au quotidien et sur les capacités photo.
L’iPhone Duo s’annonce comme l’un des appareils les plus novateurs d’Apple ces dernières années, avec son écran pliable de 7,6 pouces et les possibilités qu’il pourrait offrir au quotidien. Nous avons d’ailleurs déjà évoqué à plusieurs reprises ses atouts, mais ce nouveau format ne vient pas sans compromis. Face aux iPhone 18 Pro, le smartphone pliant fait l’impasse sur plusieurs fonctions, parfois bien installées dans les habitudes des utilisateurs. Et son prix élevé rend ces concessions d’autant plus difficiles à ignorer.
Un iPhone pliant plus cher, mais moins pratique sur plusieurs points
Mettons immédiatement les pieds dans le plat avec l’un des principaux sujets qui fâchent : le prix. À capacité de stockage équivalente (256 Go), l’iPhone Duo coûte 2 339 euros, soit 860 euros de plus que l’iPhone 18 Pro et 710 euros de plus que le Pro Max. Et la différence ne s’arrête pas au moment de l’achat : les tarifs d’AppleCare+, les réparations et le remplacement de la batterie sont également plus élevés que sur les modèles Pro.
Le format pliant impose aussi quelques concessions à prendre en compte avant l’achat. Replié, l’appareil mesure 11,3 mm d’épaisseur et pèse 254 grammes, soit 43 grammes de plus que l’iPhone 18 Pro. Son écran extérieur de 5,4 pouces est également plus petit que celui des deux modèles Pro, qui affichent respectivement 6,3 et 6,9 pouces. Pour profiter de la dalle intérieure de 7,6 pouces, il faut donc ouvrir le téléphone (c’est le concept même d’un téléphone pliant). Cette dernière affiche par ailleurs une densité de 430 pixels par pouce, contre 460 sur les Pro.
De plus, malgré les efforts d’Apple pour réduire la pliure au centre de l’iPhone Duo, celle-ci devrait rester visible sous certaines conditions d’éclairage.
Face ID, bouton Action, autonomie : ce que l’iPhone Duo abandonne
Plusieurs fonctions du quotidien sont également absentes. Face ID cède sa place à un Touch ID intégré dans le bouton latéral et le bouton Action personnalisable des modèles Pro disparaît. MagSafe reste heureusement compatible avec les coques et les chargeurs sans fil, mais pas avec les portefeuilles de la marque. Autre particularité : l’iPhone Duo fonctionne exclusivement avec une eSIM, alors que certains iPhone 18 Pro conservent un emplacement pour carte nano-SIM selon les marchés, dont la France.
Enfin, l’autonomie annoncée atteint 24 heures en utilisation typique. C’est autant que l’iPhone 18 Pro, mais six heures de moins que le Pro Max. La recharge filaire est également plus lente. Apple annonce environ 20 minutes pour atteindre 50 %, contre 15 minutes sur les deux modèles Pro.
La photo et la vidéo font aussi les frais du pliant
C’est sans conteste sur la photo que l’iPhone Duo creuse le plus l’écart avec les modèles Pro. Faute de téléobjectif dédié, il doit se contenter d’un zoom de qualité optique 2x, alors que les iPhone 18 Pro disposent d’un téléobjectif 4x et d’un zoom numérique pouvant atteindre 40x. Le capteur principal perd également l’ouverture variable des modèles Pro. Son ouverture fixe à f/1,6 laisse moins de latitude pour ajuster la capture de lumière et la profondeur de champ.
Les amateurs de photo et de vidéo avancées devront aussi faire des concessions. L’iPhone Duo fait l’impasse sur le scanner LiDAR, la capture ProRAW et les formats vidéo ProRes et ProRes RAW. Il ne prend pas non plus en charge les photos et vidéos spatiales, Apple Log 2 ou le système ACES, utilisés dans certains flux de production professionnels. Les commandes avancées des modèles Pro, qui permettent notamment d’ajuster la vitesse d’obturation et la balance des blancs, sont elles aussi absentes.
À l’avant, la caméra Center Stage extérieure passe de 18 à 12 mégapixels, avec une ouverture moins grande. Et la caméra intégrée sous l’écran intérieur va encore plus loin dans les compromis puisqu’elle se limite à la vidéo en 1080p et ne propose ni mode Nuit, ni mode Portrait, ni styles photographiques. Le grand écran pliable de l’iPhone Duo ne s’accompagne donc pas de toute la polyvalence photo des iPhone 18 Pro.
L’iPhone Duo n’en reste pas moins une proposition inédite chez Apple, dont le grand écran pliable pourrait ouvrir de nouvelles possibilités intéressantes. Reste que son intérêt dépendra aussi des fonctions auxquelles chacun est prêt à renoncer. Le smartphone sera pour rappel disponible à la vente dès le 23 octobre prochain, tandis que les précommandes débuteront ce vendredi 16 octobre.