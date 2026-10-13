Le circuit prend aussi en charge une caméra FaceTime placée sous l’écran intérieur. Le refroidissement général repose par ailleurs sur une chambre à vapeur et sur un matériau baptisé « metal over foam », que l’iFixit a également examiné lors de son démontage de l’iPhone 18 Pro. Barabadi le décrit comme un couplage thermique et mécanique direct entre la puce et la chambre à vapeur, dont la mise au point a demandé des mois.