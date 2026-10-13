Pour évacuer la chaleur de l’A20 Pro dans un appareil qui double d’épaisseur une fois plié, Apple a fait passer un conduit de graphite flexible à travers la charnière de l’iPhone Duo. Les ingénieurs de la marque détaillent cette pièce, qui relie les deux moitiés du pliant.
L’iPhone Duo, premier pliant d’Apple, doit gérer la chaleur d’une puce gravée en 2 nm dans un châssis en deux parties. Selon un entretien accordé par Apple à PCMag, la charnière joue ici un rôle thermique inattendu : elle sert de pont pour répartir la chaleur sur une plus grande surface.
Un conduit de graphite flexible traverse la charnière
Banafsheh Barabadi, responsable senior de la conception thermique chez Apple, qualifie ce point de « l’un des aspects techniquement les plus difficiles » du design. Le conduit transfère la chaleur d’une moitié de l’appareil à l’autre, ce qui augmente la surface disponible pour la dissiper. Sur un pliant, l’épaisseur double une fois l'appareil refermé, d’où l’intérêt de mettre les deux moitiés à contribution.
La pièce a dû être conçue conjointement par les équipes thermique et mécanique. Il s’agit d’un matériau flexible qui doit encaisser de très nombreux cycles d’ouverture tout en conservant sa conductivité thermique et son intégrité structurelle sur toute la vie du produit. Autrement dit, la même pièce doit être un bon conducteur et un bon ressort, deux qualités qui s’accordent rarement.
Une puce A20 Pro légèrement adaptée au pliant
Cette puce équipe les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et iPhone Duo. C’est la première puce d’iPhone d’Apple gravée en 2 nm, après les débuts de cette finesse avec la M6 du Mac mini en août. La version du Duo diffère un peu, Dan Murray, vice-président de l’ingénierie silicium, explique qu’Apple a ajouté un second moteur d’affichage pour faire fonctionner simultanément l’écran intérieur et l'écran extérieur.
Le circuit prend aussi en charge une caméra FaceTime placée sous l’écran intérieur. Le refroidissement général repose par ailleurs sur une chambre à vapeur et sur un matériau baptisé « metal over foam », que l’iFixit a également examiné lors de son démontage de l’iPhone 18 Pro. Barabadi le décrit comme un couplage thermique et mécanique direct entre la puce et la chambre à vapeur, dont la mise au point a demandé des mois.
Deux écrans à alimenter, une seule enveloppe thermique
Le second moteur d’affichage a un coût : deux dalles pouvant s’activer ensemble, c’est davantage de chaleur à évacuer dans un châssis qui ne se dilate pas. Le conduit de graphite apporte la réponse côté dissipation, là où une chambre à vapeur classique ne peut pas franchir une charnière.
L’iPhone Duo arrive en magasin le 23 octobre. Les ingénieurs ne donnent à ce stade aucun chiffre de température ou de performance soutenue : c’est à l’usage, sous charge prolongée, que ce conduit fera ses preuves.