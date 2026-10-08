À force de vouloir des écrans toujours plus grands, les smartphones sont devenus moins faciles à utiliser d’une seule main. L’iPhone Duo prend le problème à contre-pied et propose une disposition qui pourrait bien donner des idées pour la suite.
On s’est habitués à avoir des smartphones toujours plus grands. Le problème, c’est qu’à force d’allonger les écrans, certaines zones sont devenues difficiles à atteindre, surtout lorsqu’on tient son téléphone d’une seule main. L’iPhone Duo propose une autre approche : sur son écran extérieur, Apple place le dock et les commandes principales sur la droite, et donc beaucoup plus près du pouce.
L’iPhone Duo remet le pouce au centre de l’écran
C’est probablement l’un des aspects les plus intéressants du format imaginé par Apple. Lorsque l’iPhone Duo est fermé, son écran extérieur ne reprend pas simplement iOS tel qu’on le connaît sur un iPhone classique. L’interface a été adaptée à la forme particulière de l’appareil, avec une zone d’affichage suffisamment large à gauche et les principaux éléments de navigation regroupés sur la droite.
On garde ainsi un écran assez grand pour consulter ses contenus, sans devoir contorsionner son doigt pour atteindre les commandes. C’est d'ailleurs un problème que l’on connaît bien avec les smartphones actuels. À mesure que les écrans se sont allongés, certaines zones sont devenues de plus en plus difficiles à atteindre d’une seule main.
À l'époque, le format des petits smartphones permettait d’atteindre beaucoup plus facilement les différentes zones de l’écran d’une seule main, bien qu'il fallait, en contrepartie, se contenter d’une surface d’affichage plus réduite. L’iPhone Duo cherche à réunir ces deux aspects, avec un écran suffisamment grand tout en conservant les commandes à portée du pouce.
Un format qui pourrait inspirer d’autres iPhone
L’idée va même encore un peu plus loin sur les réseaux sociaux. Depuis la présentation de l’iPhone Duo, certains passionnés ont déjà imaginé un « iPhone Solo » qui reprendrait les dimensions de son écran extérieur, mais sans mécanisme de pliage. Pour l'heure, Apple ne semble pas travailler sur un tel appareil, et rien ne permet aujourd’hui de dire qu’un modèle de ce type verra le jour. Mais l’idée a le mérite de poser une question intéressante sur le format actuel des smartphones.
Si ces derniers sont devenus aussi hauts, c’est surtout le résultat de leur évolution. Les écrans 16:9 ont progressivement laissé place à des formats plus allongés, les bordures ont disparu, puis le bouton Home a fini par passer à la trappe. À chaque fois, les téléphones ont gagné quelques centimètres d’écran, sans que tout soit pour autant plus facile à atteindre avec le pouce.
L’iPhone Duo prend finalement le chemin inverse. Plutôt que de continuer à allonger l’écran, le géant de Cupertino a repensé la façon dont les commandes y sont disposées. Une approche qui pourrait finalement donner une autre idée de ce que peut être un smartphone grand format.