C’est probablement l’un des aspects les plus intéressants du format imaginé par Apple. Lorsque l’iPhone Duo est fermé, son écran extérieur ne reprend pas simplement iOS tel qu’on le connaît sur un iPhone classique. L’interface a été adaptée à la forme particulière de l’appareil, avec une zone d’affichage suffisamment large à gauche et les principaux éléments de navigation regroupés sur la droite.

On garde ainsi un écran assez grand pour consulter ses contenus, sans devoir contorsionner son doigt pour atteindre les commandes. C’est d'ailleurs un problème que l’on connaît bien avec les smartphones actuels. À mesure que les écrans se sont allongés, certaines zones sont devenues de plus en plus difficiles à atteindre d’une seule main.

À l'époque, le format des petits smartphones permettait d’atteindre beaucoup plus facilement les différentes zones de l’écran d’une seule main, bien qu'il fallait, en contrepartie, se contenter d’une surface d’affichage plus réduite. L’iPhone Duo cherche à réunir ces deux aspects, avec un écran suffisamment grand tout en conservant les commandes à portée du pouce.