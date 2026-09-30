Apple débarque tard sur le marché des smartphones pliables, mais les analystes lui promettent déjà une place de choix. Seule ombre au tableau : des usines qui peinent à suivre…
Les précommandes de l’iPhone Duo, présenté en grande pompe par la marque à la pomme le 9 septembre dernier, ouvriront le 16 octobre. Vendu à partir de la maudite somme de 2 339 euros, l’appareil arrive sur un segment encore très modeste, puisque les pliables ne représentent qu’environ 2 % des smartphones vendus dans le monde. Dans ce contexte, combien d’exemplaires Apple peut-elle espérer écouler ?
Un quart du marché dès la première année
Une estimation chiffrée vient en effet de tomber. Selon Counterpoint Research, qui suit trimestre par trimestre les livraisons de tous les grands fabricants de smartphones, Apple devrait livrer environ 6 millions d’iPhone Duo d’ici à la fin de l’année. Petite précision, ce chiffre fait référence aux appareils expédiés aux revendeurs et aux opérateurs, pas encore achetés par les clients.
Mais rapporté au marché, ce volume pèse lourd, explique Bloomberg. Le géant californien s’emparerait ainsi d’environ 25 % des livraisons mondiales de pliables en 2026. De quoi se hisser directement à la deuxième place, derrière Samsung (38 %) mais devant Huawei (22 %). Le tout avec à peine dix semaines de commercialisation.
L’arrivée d’Apple profiterait d’ailleurs à tout le segment. IDC, autre grand nom des études de marché, table sur 22,9 millions de pliables livrés cette année au total, soit une hausse de près de 13 % en glissement annuel. Sans l’iPhone Duo, le marché aurait au contraire reculé de plus de 10 %.
Le défi se joue sur les lignes d’assemblage
Mais ces projections reposent sur une condition essentielle : la production. Car atteindre les 6 millions d’unités dépend de la vitesse à laquelle Apple montera en cadence. Le chiffre fait donc figure de plafond plutôt que de moyenne. Les autres estimations vont dans le même sens, avec 5 millions pour TrendForce et 6 millions pour l’analyste Jeff Pu.
Ces volumes restent modestes à l’échelle d’Apple. Par exemple, un iPhone Pro se vend habituellement à 20 ou 30 millions d’exemplaires sur l’ensemble de sa carrière. Pour le marché des pliables, en revanche, c’est un séisme.
Mais la tâche s’annonce délicate sur les lignes d’assemblage. Chez Foxconn, le principal sous-traitant d’Apple, à peine plus de 60 % des appareils assemblés auraient passé les contrôles qualité à la mi-septembre. De même, les écrans pliables fournis par Samsung Display et la charnière, composée de plus de 100 pièces, auraient aussi pris du retard. Il faudrait encore environ six mois pour tourner à plein régime.