Mais la tâche s’annonce délicate sur les lignes d’assemblage. Chez Foxconn, le principal sous-traitant d’Apple, à peine plus de 60 % des appareils assemblés auraient passé les contrôles qualité à la mi-septembre. De même, les écrans pliables fournis par Samsung Display et la charnière, composée de plus de 100 pièces, auraient aussi pris du retard. Il faudrait encore environ six mois pour tourner à plein régime.