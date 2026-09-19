Pour imaginer un smartphone à la fois spacieux et suffisamment compact pour être transporté facilement, Molly Anderson, vice-présidente du design industriel chez Apple, est partie d'un objet on ne peut plus familier : le carnet de notes. Une référence qui a permis aux designers d'Apple de réfléchir à une question simple : comment gagner en surface d'affichage sans transformer le téléphone en appareil encombrant une fois rangé dans une poche ?

Cette inspiration se retrouve jusque dans la forme de l'iPhone Duo. Pour ses proportions, la firme américaine s'est inspirée des formats de papier A4, A5 et autres déclinaisons de la série A. L'iPhone Duo conserve ainsi le même rapport entre ses dimensions, qu'il soit plié ou déplié.

La charnière a elle aussi fait l'objet d'un travail minutieux de la part des ingénieurs de la pomme : celle-ci doit s'ouvrir facilement, puis maintenir fermement l'iPhone Duo lorsqu'il est complètement déplié. Un choix de conception sur lequel Molly Anderson est revenue dans l'entretien accordé à GQ.