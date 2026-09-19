Comment concevoir un smartphone pliant qui ne donne pas l'impression d'utiliser deux appareils différents ? Les équipes d'Apple reviennent sur les choix de design, l'interface et les inspirations qui ont guidé la conception de l'iPhone Duo.
Pour concevoir l’iPhone Duo, Apple a puisé dans ce qu’elle avait déjà appris avec l’iPhone, l’iPad et le Mac. Dans un entretien accordé au magazine GQ, John Ternus, Molly Anderson et Steve Lemay reviennent sur le travail mené autour de ce premier modèle pliant. Leur objectif : proposer davantage de surface d'affichage tout en conservant un appareil compact et facile à transporter. La marque à la pomme a aussi cherché à rendre le passage d'un écran à l'autre le plus naturel possible, jusque dans la forme du téléphone, la charnière et l'interface.
iPhone Duo : un format inspiré des carnets de notes et du papier
Pour imaginer un smartphone à la fois spacieux et suffisamment compact pour être transporté facilement, Molly Anderson, vice-présidente du design industriel chez Apple, est partie d'un objet on ne peut plus familier : le carnet de notes. Une référence qui a permis aux designers d'Apple de réfléchir à une question simple : comment gagner en surface d'affichage sans transformer le téléphone en appareil encombrant une fois rangé dans une poche ?
Cette inspiration se retrouve jusque dans la forme de l'iPhone Duo. Pour ses proportions, la firme américaine s'est inspirée des formats de papier A4, A5 et autres déclinaisons de la série A. L'iPhone Duo conserve ainsi le même rapport entre ses dimensions, qu'il soit plié ou déplié.
La charnière a elle aussi fait l'objet d'un travail minutieux de la part des ingénieurs de la pomme : celle-ci doit s'ouvrir facilement, puis maintenir fermement l'iPhone Duo lorsqu'il est complètement déplié. Un choix de conception sur lequel Molly Anderson est revenue dans l'entretien accordé à GQ.
Apple veut éviter l'impression de deux appareils réunis
Côté logiciel, Steve Lemay, vice-président du design de l’interface utilisateur chez Apple, explique que l’objectif était simple : une fois déplié, l’iPhone Duo doit donner l’impression d’être toujours le même appareil, avec davantage d’espace à l’écran. Il affirme qu'il était primordial pour les équipes que l'iPhone Duo « ressemble dès le départ à une expérience cohérente, et non à deux produits différents maladroitement assemblés ». Autrement dit, déplier le téléphone doit donner l'impression d'agrandir naturellement l'appareil que l'on a déjà en main.
Pour y parvenir, Apple a conservé la position et l'apparence des commandes entre les deux configurations du téléphone. Une fois l'iPhone Duo déplié, l'utilisateur retrouve ainsi immédiatement ses repères. Même l'animation de transition aperçue lors de la keynote ne relève pas uniquement de l'esthétique : elle a été pensée pour donner l'impression que l'écran intérieur se déploie naturellement sous l'écran extérieur.
Lemay cite notamment le Mac parmi les principales sources d'inspiration pour l'interface de l'iPhone Duo, avec l'iPad et les iPhone actuels. Le géant de Cupertino a ainsi cherché à reprendre ce qui fonctionne déjà sur ses différents appareils pour l'adapter au format pliant.
Et pour la suite, le designer compte aussi sur les développeurs d'applications, qui pourront imaginer des façons inédites d’exploiter le format pliant de l’iPhone Duo : « Il y a tellement de choses qu'ils vont imaginer que nous n'avons jamais anticipées. Certaines deviendront de grandes idées qui prendront le dessus dans le secteur et feront évoluer le produit de manière intéressante ».