Pour le lancement de son iPhone Duo, Apple a concocté une petite surprise aux futurs acquéreurs de l’appareil. Une surprise qui coûtera, tout de même, plus de 2 300 euros.
Officialisé le 9 septembre dernier après d’interminables mois d’attente et de rumeurs, l'iPhone Duo verra ses précommandes débuter le 16 octobre prochain, pour une commercialisation prévue le 23 octobre. Si, depuis, le premier pliant d’Apple nous a révélé certains de ses secrets, il semblerait que la marque à la pomme ait réservé une petite attention à ses acheteurs. Mais uniquement pour certains d’entre eux, et sous certaines conditions.
iPhone Duo : une surprise pour les acheteurs
L’iPhone Duo ne sera clairement pas à la portée de toutes les bourses. Proposé à la vente à partir de 2 339 euros en France pour la version 256 Go, Apple a bien conscience que tout le monde ne pourra pas s’offrir son nouveau joujou. Afin de récompenser ceux qui se procureront le premier iPhone pliant, la marque a mis au point un système de personnalisation permettant d’ajouter le nom de l’acheteur à un iPhone Duo, comme cela nous est généreusement rapporté par Mark Gurman.
Cette option de personnalisation ne sera toutefois pas accessible à tous. Tout d’abord, les clients devront nécessairement avoir acheté leur iPhone Duo dans un Apple Store. Les employés de la boutique pourront alors eux-mêmes personnaliser l’appareil pour que le nom de l’acheteur apparaisse sur l’écran d’accueil lors de sa première mise en marche. Mais ce n’est pas tout : Mark Gurman précise ensuite que cette attention sera uniquement proposée aux États-Unis, avec des options linguistiques en anglais et en espagnol.
Une attention réservée aux Apple Store américains
Pour celles et ceux parmi vous résidant Outre-Atlantique et ayant prévu d’acquérir l’iPhone Duo, sachez qu’il vous faudra préalablement avoir sélectionné « retrait en magasin » au moment de choisir l’option de livraison, et que vous devrez vous rendre en personne en boutique si vous souhaitez profiter de la petite attention prévue par Apple.
En dépit de cette différence de traitement entre les États-Unis et le reste du monde, la marque met les bouchées doubles pour que le lancement de l'iPhone Duo se déroule sans accroc. La firme américaine veut notamment éviter à son iPhone Duo les problèmes de compatibilité d’applications rencontrés par les smartphones pliants concurrents à leur lancement.