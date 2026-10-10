Pour celles et ceux parmi vous résidant Outre-Atlantique et ayant prévu d’acquérir l’iPhone Duo, sachez qu’il vous faudra préalablement avoir sélectionné « retrait en magasin » au moment de choisir l’option de livraison, et que vous devrez vous rendre en personne en boutique si vous souhaitez profiter de la petite attention prévue par Apple.

En dépit de cette différence de traitement entre les États-Unis et le reste du monde, la marque met les bouchées doubles pour que le lancement de l'iPhone Duo se déroule sans accroc. La firme américaine veut notamment éviter à son iPhone Duo les problèmes de compatibilité d’applications rencontrés par les smartphones pliants concurrents à leur lancement.