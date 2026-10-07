En effet, le jour du lancement de certains smartphones Android, bon nombre d'applications présentaient des bugs, en raison d'une taille d'affichage non correspondante à l'écran du smartphone en question. Apple veut à tout prix éviter ce scénario catastrophe, qui serait celui de la désillusion pour certains utilisateurs.

Si les applications natives fonctionnent parfaitement, les applications tierces sont plus sujettes à risque, c'est ce risque que la marque à la pomme anticipe.