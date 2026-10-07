L'iPhone Duo doit impérativement être un lancement réussi. Pour la marque à la pomme, aucun problème de compatibilité ne sera toléré. Les applications doivent être nativement compatibles avec les deux écrans, et le constructeur met les bouchées doubles auprès des éditeurs d'applications pour une sortie sans accroc.
Apple met en place une stratégie pour assurer que l'iPhone Duo, qui arrive dans deux semaines, ne rencontrera pas les problèmes de compatibilité d'applications que les téléphones pliables Android ont connus à leurs lancements respectifs. Le smartphone doit être pleinement opérationnel dès la sortie de la boite, et les applications optimisées pour ces nouveaux formats d'écrans.
Apple accompagne les développeurs
La firme de Cupertino a publié des directives détaillées destinées aux développeurs sur son blog officiel. Trois étapes permettront de garantir que les applications fonctionnent correctement sur le nouvel appareil.
La première consiste à recompiler les applications existantes à l'aide de Xcode 27.1. Cet outil offre des fonctionnalités de visualisation permettant aux développeurs de vérifier l'apparence et le comportement de leurs applications sur l'iPhone Duo.
La deuxième étape porte sur les éléments nécessaires à la publication sur l'AppStore, notamment les captures d'écran et les caractéristiques des aperçus de l'appli dans l'AppStore. La troisième étape correspond à la soumission de l'application elle-même.
Des délais progressifs pour la conformité
Apple commence dès à présent à accepter les applications optimisées pour l'iPhone Duo. À partir d'avril 2027, toutes les nouvelles applications soumises à l'App Store devront supporter l'iPhone Duo et inclure des captures d'écran montrant leur affichage sur l'appareil.
La société organise également des ateliers spécialisés pour les développeurs. L'idée étant bien évidemment d'apprendre des erreurs des smartphones précédents sous Android, pour ne pas les reproduire.
En effet, le jour du lancement de certains smartphones Android, bon nombre d'applications présentaient des bugs, en raison d'une taille d'affichage non correspondante à l'écran du smartphone en question. Apple veut à tout prix éviter ce scénario catastrophe, qui serait celui de la désillusion pour certains utilisateurs.
Si les applications natives fonctionnent parfaitement, les applications tierces sont plus sujettes à risque, c'est ce risque que la marque à la pomme anticipe.