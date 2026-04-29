Coïncidence ? Nous ne croyons pas. Il se trouve que ce petit changement de la part de Google va de pair avec les rumeurs autour d'Aluminium OS, la future plateforme de Google issue de la fusion d'Android et de ChromeOS, dont le Play Store serait le magasin central.

De là à déduire que cette mise en place du système de badge aujourd'hui, avant même que cet OS n'existe, revient à construire une infrastructure de découverte d'apps capable d'accueillir demain des millions d'utilisateurs sur des écrans de formats très différents, il n'y a qu'un pas que personne n'ose franchir pour le moment.

Android 16 apporte des avancées importantes en matière de fenêtrage sur grand écran, et les apps mobiles peuvent désormais toucher plus de 500 millions d'appareils actifs: pliables, tablettes, Chromebooks et même certaines voitures, avec des modifications minimales du code.

Google incite donc les développeurs à proposer des apps adaptatives, avec un seul un seul code qui gère plusieurs formats. Le badge Play Store pour grands écrans serait un premier pas, car un studio qui optimise son app pour tablette la rend mécaniquement compatible avec les futurs appareils sous Aluminium OS.

Google a tenté d'améliorer Android sur grands écrans avec Android 12L début 2022, sans que cela ait fait grand bruit. Cette fois, avec la fusion des OS, on est dans un contexte industriel différent. Mais surtout, le bénéfice reviendrait en premier aux utilisateurs de tablettes et de pliables, qui trouveront plus facilement des apps qui exploitent vraiment leur écran.