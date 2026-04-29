Sur tablettes et pliables, beaucoup d'applis Android s'affichent encore avec des marges noires ou des mises en page étirées taillées pour un écran de 6 pouces. Google prépare dans le Play Store un badge visible pour identifier d'un coup d'œil les apps vraiment conçues pour les grands écrans.
La version 51.2 du Play Store intégrera un nouveau badge signalant les applications adaptées aux grands écrans, tablettes et smartphones pliables en tête.
La mise à jour propose également d'autres modifications, dont une meilleure visibilité des classifications de contenu, des flux d'installation améliorés et l'accès aux infos d'abonnement depuis les avis.
Rien n'a encore commencé à se déployer.
Un badge, mais surtout une pression sur les développeurs
Même s'il y a pire dans notre quotidien, une application qui se lance avec les proportions et les paramètres d'affichage d'un smartphone sur une tablette, c'est fâcheux.
Google ne peut pas obliger les studios à retravailler leur interface. En revanche, si Mountain View appose un badge sur les apps optimisées, cela revient à exposer publiquement celles qui ne le sont pas, même sans les dévaloriser. Un développeur dont l'app n'affiche aucun badge sur la fiche Play Store d'un utilisateur Galaxy Tab ou Pixel Fold aura une raison supplémentaire de revoir sa copie, car ses concurrents optimisés gagneront en visibilité. Comment forcer la main sans le demander directement.
- Grande diversité d’applications (+2,5 millions)
- Intégration avec les services Google
- Interface utilisateur intuitive
Google avait déjà annoncé qu'il alerterait les utilisateurs de grands écrans sur les apps peu adaptées, avec des avertissements, mais finalement préféré une signalétique positive à la mise en garde.
Le Play Store affiche par ailleurs depuis un moment des notes spécifiques à chaque type d'appareil, afin que les utilisateurs de tablettes voient les avis d'autres utilisateurs de tablettes.
Si ça n'est pas suffisant pour mettre la pression aux éditeurs d'applications, alors on ne sait pas ce que c'est.
La préparation discrète d'un nouvel écosystème
Coïncidence ? Nous ne croyons pas. Il se trouve que ce petit changement de la part de Google va de pair avec les rumeurs autour d'Aluminium OS, la future plateforme de Google issue de la fusion d'Android et de ChromeOS, dont le Play Store serait le magasin central.
De là à déduire que cette mise en place du système de badge aujourd'hui, avant même que cet OS n'existe, revient à construire une infrastructure de découverte d'apps capable d'accueillir demain des millions d'utilisateurs sur des écrans de formats très différents, il n'y a qu'un pas que personne n'ose franchir pour le moment.
Android 16 apporte des avancées importantes en matière de fenêtrage sur grand écran, et les apps mobiles peuvent désormais toucher plus de 500 millions d'appareils actifs: pliables, tablettes, Chromebooks et même certaines voitures, avec des modifications minimales du code.
Google incite donc les développeurs à proposer des apps adaptatives, avec un seul un seul code qui gère plusieurs formats. Le badge Play Store pour grands écrans serait un premier pas, car un studio qui optimise son app pour tablette la rend mécaniquement compatible avec les futurs appareils sous Aluminium OS.
Google a tenté d'améliorer Android sur grands écrans avec Android 12L début 2022, sans que cela ait fait grand bruit. Cette fois, avec la fusion des OS, on est dans un contexte industriel différent. Mais surtout, le bénéfice reviendrait en premier aux utilisateurs de tablettes et de pliables, qui trouveront plus facilement des apps qui exploitent vraiment leur écran.