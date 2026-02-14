L’installation ne réserve aucune surprise. Le téléchargement se fait via un installeur classique, et la configuration initiale demande les autorisations attendues pour ce type d’outil, extension système et accès complet au disque. Rien d’anormal pour un antivirus qui prétend analyser les fichiers en profondeur et surveiller les processus en continu.

L’intégration au système se limite à ce qui est nécessaire. Moonlock active sa protection en temps réel et se loge dans la barre de menu, sans multiplier les pop-ups au premier lancement.

Côté interface, on retrouve immédiatement la patte MacPaw. C’est léché, lumineux, très travaillé visuellement. La page d’accueil affiche un tableau de bord qui synthétise l’état de la protection en temps réel, les dernières mises à jour de la base de données de malwares et les vérifications récentes. Les mises à jour sont automatiques, mais il est possible de les déclencher manuellement. En revanche, impossible de lancer une analyse depuis cet écran, ce qui oblige à passer par le module dédié.