Si vous souhaitez vous lancer dans la création de contenus vidéo, la DJI Osmo Pocket 3 à 263,98 euros s'avère intéressante, en tout cas plus qu'à 469 euros. Elle est bien pensée pour le vlog, avec son suivi ActiveTrack 6.0, ses trois microphones intégrés et les enregistrements en 4K.

Mais voilà, ce n'est pas une action cam conçue pour les activités sportives ou en conditions difficiles. Son absence d'étanchéité, sa batterie inamovible, ses limites en photo et son autonomie plus modeste en 4K peuvent être contraignantes pour certains usages. Mais pour filmer des voyages, des scènes du quotidien ou des vidéos face caméra avec une bonne stabilisation, c'est une bonne pioche.