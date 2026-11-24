La DJI Osmo Pocket est une petite caméra pensée pour filmer facilement le mouvement. Pour le Black Friday, Amazon la fait passer de 429 euros à 263,98 euros, de quoi réjouir les vloggers.
La DJI Osmo Pocket 3 est une caméra de poche stabilisée qui s'adresse avant tout aux vloggers, aux voyageurs et aux créateurs de contenu qui veulent réaliser des vidéos de qualité sans s'encombrer d'un équipement volumineux. Avec son capteur de 1 pouce, sa nacelle mécanique à trois axes et son écran rotatif, elle offre une solution complète pour filmer aussi bien les déplacements que faire des face cam. Pour le Black Friday, Amazon propose cette DJI Osmo Pocket 3 avec près de 165 euros de réduction.
La DJI Osmo Pocket 3 passe de 469 € à 263,98 € sur Amazon pendant le Black Friday
Pourquoi choisir la DJI Osmo Pocket 3 ?
- Sa stabilisation mécanique sur 3 axes avec une vraie nacelle motorisée pour filmer des séquences fluides.
- Son capteur 1 pouce plus généreux que ceux de nombreuses petites caméras pour une meilleure captation de lumière et qualité d'image.
- Un écran rotatif adapté aux vidéos verticales pour faire des vidéos destinées à TikTok, Instagram ou YouTube Shorts.
Une caméra de poche pour filmer sans s'encombrer
Avec seulement 179 grammes sur la balance, la DJI Osmo Pocket 3 se glisse facilement dans une poche et s'adresse aux voyageurs, vloggers et créateurs qui veulent filmer à main levée sans multiplier les accessoires. Son capteur CMOS de 1 pouces et 12 Mpx, son objectif équivalent 20 mm s'ouvrant à f/2. Quant à sa nacelle mécanique à trois axes, on l'a dit, elle sert à faire des vidéos détaillées et stables. L'écran OLED tactile de 2 pouces, la détection ActiveTrack 6.0 et les trois microphones intégrés facilitent le cadrage, le suivi d'un sujet et la captation sonore. Elle sait enregistrer en 4K jusqu'à 60 images/seconde, 120 images/seconde pour le ralenti et en D-Log M 10 bits si vous cherchez plus de latitude en postproduction.
Quelles sont les alternatives à la DJI Osmo Pocket 3
Face à la DJI Osmo Pocket 4, qui reprend le principe de la caméra compacte à nacelle, la Pocket 3 propose un bon rapport qualité/prix. Les Insta360 Ace Pro 2 et GoPro Hero 13 Black sont des alternatives plus adaptées aux usages sportifs et aux prises de vue embarquées. La Pocket 3 reste toutefois moins polyvalente en conditions extrêmes, puisqu'elle n'est pas étanche sans caisson, et son format photo limité ainsi que sa batterie non amovible sont de vrais compromis.
✅ Les points forts
- Son capteur CMOS de 1 pouce de 12 Mpx
- La nacelle mécanique à trois axes qui stabilise les mouvements
- L'enregistrement vidéo 4K jusqu'à 60 images/seconde
- L'écran tactile OLED de 2 pouces
- Le WiFi et le Bluetooth 5.0 pour se connecter avec un smartphone
- Son format compact de 179g et la charge rapide
❌ Les limites
- L'enregistrement vertical limité au 3K
- Le bruit numérique et la perte de détails visibles quand la sensibilité ISO augmente
- L'autofocus hésitant en basse lumière
- La batterie non amovible
- Pas de GPS intégré
- Non étanche sans protection supplémentaire
Retrouvez la DJI Osmo Pocket 3 en promo à 263,98 € au lieu de 429 € pendant le Black Friday sur Amazon
Si vous souhaitez vous lancer dans la création de contenus vidéo, la DJI Osmo Pocket 3 à 263,98 euros s'avère intéressante, en tout cas plus qu'à 469 euros. Elle est bien pensée pour le vlog, avec son suivi ActiveTrack 6.0, ses trois microphones intégrés et les enregistrements en 4K.
Mais voilà, ce n'est pas une action cam conçue pour les activités sportives ou en conditions difficiles. Son absence d'étanchéité, sa batterie inamovible, ses limites en photo et son autonomie plus modeste en 4K peuvent être contraignantes pour certains usages. Mais pour filmer des voyages, des scènes du quotidien ou des vidéos face caméra avec une bonne stabilisation, c'est une bonne pioche.
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