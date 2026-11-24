À trois jours du Black Friday du vendredi 27 novembre, Cybertek a déjà baissé le prix de deux de ses PC gamer équipés de cartes GeForce RTX 50, dans le cadre de son opération Black Month. Nous avons retenu trois configurations, de la RTX 5060 à la RTX 5080, en vérifiant sur chaque fiche les composants réels et en nous appuyant sur nos tests de cartes graphiques et de processeurs quand nous les avons menés.
Aucun de ces trois PC n’est passé entre nos mains : ils sont classés du moins cher au plus cher, et nous citons nos tests des composants quand nous les avons menés. La sélection va de la RTX 5060 à la RTX 5080, et deux des trois machines affichent une remise, de 4 % à 8 % par rapport au prix barré. La plus forte économie revient au BLACKCYBER, avec 100 € de moins, soit 8 % sous son prix barré.
- Cybertek BLACKCYBER RTX 5060 et Ryzen 7 5700X à 1 099,99 € au lieu de 1 199,99 € (-8 %)
- Cybertek BLACKROCK RTX 5060 Ti et Ryzen 5 8400F à 1 349,99 € au lieu de 1 399,99 € (-4 %)
- Cybertek BLACKSAPPHIRE RTX 5080 et Ryzen 7 9800X3D à 3 299,99 €
Cybertek BLACKCYBER : la RTX 5060 avec un watercooling 240 mm et 100 € de remise, à 1 099,99 €
Ce PC associe une GeForce RTX 5060 de 8 Go à un Ryzen 7 5700X refroidi par un watercooling M.RED Serenity 240, avec 16 Go de DDR4 et un SSD de 512 Go. La carte mère MSI A520M Vector intègre le Wi-Fi, et Windows 11 Home est fourni en version d’essai de 90 jours. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 100 € de remise : le prix passe de 1 199,99 € à 1 099,99 €, le plus bas de la sélection.
- Un processeur 8 cœurs bien refroidi : le Ryzen 7 5700X est placé sous un watercooling de 240 mm plutôt que sous un simple ventirad.
- À savoir : les 16 Go de DDR4 tiennent sur une seule barrette, et le SSD de 512 Go se remplit vite avec quelques gros jeux.
Cybertek BLACKROCK : la RTX 5060 Ti sur une plateforme AM5 en DDR5, à 1 349,99 €
Le BLACKROCK passe à la plateforme AM5 d’AMD avec un Ryzen 5 8400F (6 cœurs, 12 threads), 16 Go de DDR5 à 6 000 MHz et une GeForce RTX 5060 Ti OC de 8 Go. Le processeur est refroidi par un watercooling MSI MAG Coreliquid A13 de 240 mm, sur une carte mère MSI MAG A620AM Gaming EVO WIFI5. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une base plus récente : socket AM5 et DDR5 à 6 000 MHz, quand le BLACKCYBER reste en AM4 et en DDR4.
- Un watercooling 240 mm : le MSI MAG Coreliquid A13 refroidit le Ryzen 5 8400F.
- À savoir : la remise se limite à 50 €, les 16 Go de DDR5 tiennent sur une seule barrette et le SSD de 500 Go est le plus petit de la sélection. Cybertek propose un SSD de 1 To en option, pour 159,99 € de plus.
Cybertek BLACKSAPPHIRE : la RTX 5080 et le Ryzen 7 9800X3D noté 9/10, à 3 299,99 €
Notre test de la GeForce RTX 5080 lui a attribué 8/10 : en 4K, avec le DLSS 4 et la génération multi-images, elle dépasse 150 images par seconde dans Cyberpunk 2077 en path tracing. Le Ryzen 7 9800X3D qui l’accompagne a obtenu 9/10 dans notre test du Ryzen 7 9800X3D, porté par ses 96 Mo de cache L3. Cybertek complète avec 32 Go de DDR5 à 6 000 MHz et un SSD Samsung 990 EVO de 2 To. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une alimentation de 1 050 W : la M.RED MRR-1050, certifiée 80+ Gold, laisse de la marge à la RTX 5080, mesurée à 368 W en charge dans notre test.
- Un watercooling 360 mm : le M.RED Onyx refroidit le Ryzen 7 9800X3D, contre 240 mm sur les deux autres PC de la sélection.
- À savoir : aucun prix barré n’est affiché sur ce modèle, et sans génération multi-images la RTX 5080 ne devance la RTX 4080 que de 17 % en 4K, selon notre test.
Black Friday 2026 : comment Cybertek déroule ses promos sur les PC gamer
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre et le Cyber Monday le lundi 30, mais les configurations de cette sélection sont déjà en ligne à leur prix actuel. Chez Cybertek, l’opération s’affiche sous le nom de Black Month, avec un paiement en quatre fois sans frais par Alma proposé du 2 novembre au 2 décembre, sous réserve d’acceptation. Les prix d’un PC monté dépendent du coût de chaque composant et peuvent bouger d’ici vendredi : noter dès maintenant celui de la configuration qui vous intéresse permet de comparer sereinement. Pour suivre les autres offres, notre page Black Friday réunit chaque jour celles retenues par la rédaction.
Comment savoir si un PC gamer tout monté vaut vraiment son prix ?
Le nom de la carte graphique ne suffit pas : regardez la quantité de mémoire vidéo, 8 Go sur les RTX 5060 et 5060 Ti de cette sélection, contre 16 Go sur la RTX 5080. Vérifiez ensuite les composants moins visibles, comme le nombre de barrettes de RAM, la capacité du SSD et la puissance de l’alimentation. Windows est souvent livré en version d’essai : chez Cybertek, la licence définitive coûte 159,99 € de plus en édition Home, une somme à intégrer au budget. Pour situer chaque carte, notre guide des meilleures cartes graphiques compare les modèles que nous avons testés.
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