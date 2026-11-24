Le nom de la carte graphique ne suffit pas : regardez la quantité de mémoire vidéo, 8 Go sur les RTX 5060 et 5060 Ti de cette sélection, contre 16 Go sur la RTX 5080. Vérifiez ensuite les composants moins visibles, comme le nombre de barrettes de RAM, la capacité du SSD et la puissance de l’alimentation. Windows est souvent livré en version d’essai : chez Cybertek, la licence définitive coûte 159,99 € de plus en édition Home, une somme à intégrer au budget. Pour situer chaque carte, notre guide des meilleures cartes graphiques compare les modèles que nous avons testés.