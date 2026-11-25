Il profite lui aussi de la transmission intégrale AWD, de la cartographie automatique multizone et du mode DropMow, particulièrement pratique pour lancer une tonte ponctuelle sans devoir enregistrer pour cela une nouvelle carte. En cette période de Black Friday, son prix passe à 1 399 € au lieu de 1 899 €, soit 500 € de remise.

Le pack avec mini-garage est quant à lui affiché à 1 499 €, avec toujours le support de lavage offert.