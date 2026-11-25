Et si le meilleur cadeau de fin d’année, c’était finalement de ne plus avoir à passer les week-ends à venir derrière une tondeuse ? Mammotion anticipe le Black Friday dès le 10 novembre, avec des réductions pouvant atteindre 650 € sur ses robots tondeuses.
À l’approche des fêtes de fin d’année, Mammotion lance ses promotions Black Friday et Cyber Monday avec plusieurs modèles de robots-tondeuses à prix réduit. L’occasion de s’équiper avant le retour des beaux jours, et accessoirement de glisser sous le sapin un cadeau qui pourrait bien changer les habitudes de toute la famille.
Au programme, on retrouve des modèles compacts pour les jardins résidentiels, mais aussi des références plus ambitieuses capables de s’attaquer aux très grandes surfaces et aux terrains difficiles. Et pour l’achat de n’importe quel modèle des gammes LUBA 3 AWD et LUBA mini 2 AWD, Mammotion ajoute un support de lavage pour tondeuse offert.
LUBA mini 2 AWD 1000 : un robot compact pour simplifier la tonte au quotidien
Pour les jardins jusqu’à 1 000 m2, le LUBA mini 2 AWD 1000 mise sur un format compact et une navigation autonome. Son système associant vision IA Tri-Cam et NetRTK lui permet de cartographier la pelouse avec précision, sans aucun câble périphérique à l’horizon ni installation complexe. Il peut également poursuivre son travail lorsque des arbres ou des avancées de toit perturbent temporairement le signal satellite.
Autre particularité intéressante, il bénéficie d’une transmission intégrale AWD (pour All-Wheel Drive), qui lui permet de négocier des pentes pouvant atteindre 80 %, soit 38,6°. Un avantage évident pour les jardins qui ne ressemblent pas exactement à un terrain de golf parfaitement plat. Elle est également équipée d'un disque de coupe latéral qui coupe à seulement 5 cm des murs et des massifs, limite également les finitions manuelles avec un rotofil.
L’application mobile Mammotion permet enfin de gérer les zones de tonte, les plannings et les différents réglages. En promotion pour le Black Friday, le LUBA mini 2 AWD 1000 passe à 1 199 € au lieu de 1 499 €, soit 300 € d’économie, avec son support de lavage offert. Un pack avec mini-garage (pour protéger la tondeuse de la pluie notamment) est également proposé à 1 249 €.
LUBA mini 2 AWD 1500 : davantage de couverture pour les jardins complexes
Les jardins plus vastes et les configurations comportant davantage d’obstacles pourront se tourner vers le LUBA mini 2 AWD en version 1500. Cette déclinaison conserve les qualités tout-terrain de la gamme, mais adopte un système de navigation différent, associant cette fois un LiDAR à 360° et une vision IA à double caméra.
Cette combinaison lui permet de mieux appréhender son environnement, de détecter les obstacles plus tôt et d’adapter ses trajectoires. Avec une capacité annoncée de 1 500 m2, il s’adresse notamment aux propriétaires dont la pelouse comprend des arbres, des arbustes, des massifs ou encore du mobilier de jardin.
Il profite lui aussi de la transmission intégrale AWD, de la cartographie automatique multizone et du mode DropMow, particulièrement pratique pour lancer une tonte ponctuelle sans devoir enregistrer pour cela une nouvelle carte. En cette période de Black Friday, son prix passe à 1 399 € au lieu de 1 899 €, soit 500 € de remise.
Le pack avec mini-garage est quant à lui affiché à 1 499 €, avec toujours le support de lavage offert.
LUBA 3 AWD 3000 : la solution haut de gamme pour les grands terrains
Pour les propriétaires disposant de surfaces plus importantes et de terrains particulièrement exigeants, le LUBA 3 AWD 3000 représente une solution plus ambitieuse. La marque reprend ici sa transmission intégrale, capable de gérer des pentes jusqu’à 80 %, et l’associe à son système de navigation Tri-Fusion.
Celui-ci combine trois technologies : un LiDAR à 360°, le positionnement RTK et la vision par intelligence artificielle. L’objectif est de conserver une navigation ultra précise, même lorsque les conditions lumineuses ou l’environnement compliquent le travail des capteurs. Mammotion annonce une précision de positionnement de ±1 cm.
Le robot peut également reconnaître et éviter plus de 300 types d’obstacles, dont les jouets et les animaux. Sa largeur de coupe de 400 mm, répartie sur deux disques, lui permet de couvrir jusqu’à 500 m2 par heure. Depuis l’application, il est possible de gérer jusqu’à 50 zones, avec des paramètres de tonte personnalisables pour chacune.
Affiché à 2 149 € au lieu de 2 699 €, le LUBA 3 AWD 3000 bénéficie de 550 € de réduction, auxquels s’ajoute encore et toujours le support de lavage offert.
Et pour les propriétés encore plus vastes, le LUBA 3 AWD 5000 reprend cette même architecture technique dans une version capable de couvrir (comme son nom l’indique) jusqu’à 5 000 m2. Sa navigation Tri-Fusion, sa transmission intégrale et sa gestion multizone lui permettent de s’adapter aux configurations les plus exigeantes.
C’est aussi le modèle qui profite d’une remise particulièrement généreuse pendant cette opération, avec un prix qui chute à 2 599 € au lieu de 3 199 €, soit 600 € d’économie. Et avec le coupon de bienvenue de 50 € pour les premiers clients sur la boutique en ligne officielle Mammotion, la réduction atteint même 650 € (toujours avec le support de lavage offert).
YUKA mini 2 500 : la vision IA aussi pour les jardins plus modestes
Tout le monde n’a pas besoin d’un robot capable de s’attaquer aux pentes d’un terrain accidenté ou de couvrir plusieurs milliers de mètres carrés. Aussi, pour les pelouses jusqu’à 500 m2, le YUKA mini 2 500 constitue une alternative plus accessible.
Son principal atout repose sur son système de vision IA Tri-Cam, qui associe deux caméras monochromes à une caméra RVB. Cette configuration lui permet de cartographier son environnement, de repérer les limites de la pelouse et de reconnaître plus de 300 types d’objets. Là encore, aucun câble périphérique ni antenne RTK ne sont nécessaires pour installer le robot.
La cartographie automatique peut prendre en charge jusqu’à cinq zones consécutives. Un mode DropMow permet aussi de lancer une tonte ponctuelle sans enregistrer de carte, simplement en déposant le robot sur la surface à entretenir.
Plus abordable que les modèles de la gamme LUBA, le YUKA mini 2 500 passe à 599 € au lieu de 799 €, soit 200 € d’économie. Un pack avec mini-garage est également disponible à 649 €.
Les promotions Black Friday et Cyber Monday de Mammotion débutent le 10 novembre. De quoi anticiper les achats de fin d’année et préparer sereinement au passage la prochaine saison de tonte.