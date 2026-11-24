L’Amazon Echo Time est un réveil connecté personnalisable qui intègre l’assistant vocal Alexa. Pour le Black Friday, son prix dégringole de 51 % : il passe de 214,99 € à 104,99 €.
Près de 215 € pour un réveil connecté, vous trouvez ça trop cher ? Il semblerait qu’Amazon soit d’accord avec vous. Durant le Black Friday, le cybermarchand a décidé de diviser par deux le prix de son Echo Time, afin de le proposer à 104,99 € au lieu de 214,99 €. La remise est précisément de 51 %. Facile à installer sur une table de nuit, ce réveil doté d’un écran rond intègre Alexa, et donne même un accès anticipé à Alexa+.
Le réveil connecté Amazon Echo Time est à 104,99 € pour le Black Friday, contre un prix de référence de 214,99 €.
Pourquoi choisir l’Amazon Echo Time ?
- Pour son affichage personnalisable : des centaines de cadrans permettent d’adapter l’horloge à vos goûts, et l'écran réduit sa luminosité la nuit.
- Pour ses fonctions audio : musique, podcasts et sons d’ambiance sont accessibles à la voix, selon les services utilisés.
- Pour ses commandes domotiques : vous pouvez piloter un éclairage ou d’autres appareils compatibles depuis votre lit grâce à Alexa.
Un réveil qui ne fait pas que vous sortir du lit le matin
L’Echo Time dispose d’un écran tactile circulaire de 3,2 pouces et, contrairement à beaucoup d’appareils connectés de ce type, il n’embarque pas de caméra. Outre le fait que l’affichage de son écran soit personnalisable et qu’un vaste choix de sonneries soit proposé pour vous réveiller le matin, vous pouvez utiliser ce réveil connecté de différentes manières. Vous pouvez l’utiliser pour écouter de la musique, des podcasts et même des sons relaxants en faisant une simple demande vocale à Alexa.
Avec Alexa+, une fonction facultative utilise également des ultrasons pour estimer les phases de sommeil léger et adapter le déclenchement de l’alarme avant l’heure programmée, afin de vous réveiller plus en douceur. Son utilisation s’active manuellement et implique de laisser les microphones activés.
Plus complet qu’un réveil classique, moins polyvalent qu’un Echo Show
Si l’Amazon Echo Time est parfaitement adapté à une chambre à coucher, il ne dispose pas de certaines fonctionnalités que l’on trouve dans les appareils Echo Show. Il est impossible, par exemple, de s’en servir pour regarder des vidéos malgré la présence d’un écran.
✅ Les points forts
- Écran personnalisable avec affichage adapté à la nuit.
- Sons d’ambiance et alarmes progressives.
- Absence de caméra et bouton de désactivation des microphones.
❌ Les limites
- Pas de streaming vidéo ni d’appels vidéo.
- Support orientable vendu séparément.
L’Amazon Echo Time est disponible pour 104,99 € durant le Black Friday grâce à une réduction de 110 €.
Si vous disposez déjà d’enceintes connectées Echo Show, alors l’Amazon Echo Time peut représenter un complément de choix pour étoffer votre écosystème connecté. C’est une belle façon d’inviter Alexa et tous ses avantages sur votre table de nuit.
Si vous utilisez déjà votre smartphone pour vous réveiller le matin ou si vous n’avez pas l’habitude d’utiliser Alexa au quotidien, cet investissement est peut-être moins pertinent. Il peut, malgré tout, faire office de porte d’entrée dans l’univers Echo d’Amazon.
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