L’Echo Time dispose d’un écran tactile circulaire de 3,2 pouces et, contrairement à beaucoup d’appareils connectés de ce type, il n’embarque pas de caméra. Outre le fait que l’affichage de son écran soit personnalisable et qu’un vaste choix de sonneries soit proposé pour vous réveiller le matin, vous pouvez utiliser ce réveil connecté de différentes manières. Vous pouvez l’utiliser pour écouter de la musique, des podcasts et même des sons relaxants en faisant une simple demande vocale à Alexa.

Avec Alexa+, une fonction facultative utilise également des ultrasons pour estimer les phases de sommeil léger et adapter le déclenchement de l’alarme avant l’heure programmée, afin de vous réveiller plus en douceur. Son utilisation s’active manuellement et implique de laisser les microphones activés.