« Dites à Alexa que vous devez être prêt à 8 heures et que vous ne devez surtout pas oublier votre déjeuner avant de partir : elle réglera votre réveil au bon moment et programmera un rappel. Le soir, demandez-lui de diffuser une musique relaxante : elle sélectionnera la playlist adaptée sur votre service musical préféré, ou ajustera la température de la pièce pour favoriser votre sommeil » explique Amazon.