Avec son petit écran rond, ses cadrans personnalisables et ses fonctions dédiées au sommeil, l’Echo Time veut transformer le réveil matinal en un moment (un peu) moins pénible.
Se lever du bon pied, c’est une chose. Réussir à sortir du lit sans négocier cinq fois avec son réveil, c’est encore mieux. Avec son nouvel Echo Time, Amazon entend apporter une petite dose d’intelligence à ce rituel quotidien, grâce à Alexa+ et à plusieurs fonctions pensées pour accompagner l’endormissement comme le réveil.
Un petit réveil tout choupinou qui soigne son apparence
Avec son format compact, sa silhouette arrondie et son écran tactile circulaire de 3,2" (8,1 cm), le réveil Echo Time a de quoi trouver sa place sur une table de chevet. Amazon annonce des centaines de cadrans personnalisables, des plus classiques aux plus fantaisistes, avec des thèmes inspirés de la nature, du sport ou encore de célèbres personnages de fiction.
Evidemment, le réveil vise aussi à afficher diverses informations utiles, programmer des alarmes et s’appuyer sur l’IA Alexa+ pour organiser les routines du matin et du soir.
« Dites à Alexa que vous devez être prêt à 8 heures et que vous ne devez surtout pas oublier votre déjeuner avant de partir : elle réglera votre réveil au bon moment et programmera un rappel. Le soir, demandez-lui de diffuser une musique relaxante : elle sélectionnera la playlist adaptée sur votre service musical préféré, ou ajustera la température de la pièce pour favoriser votre sommeil » explique Amazon.
Un réveil qui veut respecter sommeil et vie privée
Avec Echo Time, Amazon promet aussi un « réveil intelligent ». Grâce à la technologie Omnisense, l’appareil utilise notamment des ultrasons et des capteurs de température pour détecter certains signes de présence et suivre des paramètres liés au sommeil, et cela, sans montre ni bracelet connecté.
L’objectif est de réveiller son propriétaire pendant une phase de sommeil plus léger, dans une fenêtre de 10 à 60 minutes avant l’heure programmée. L’écran peut également s’éclaircir progressivement à l’approche du réveil, à la manière d’un lever de soleil, tandis que l’alarme gagne doucement en intensité.
Amazon insiste aussi sur un point : l’Echo Time ne possède aucune caméra, afin de préserver la vie privée dans la chambre. Les microphones peuvent être désactivés à l’aide d’un bouton dédié, et la détection du sommeil reste facultative. Des précautions pour le moins bienvenues pour un appareil qui s’invite dans l’un des espaces les plus intimes de la maison.
Un réveil malin, mais à près de 200 dollars
Reste une question essentielle, combien coûte ce petit compagnon du matin ? L’Echo Time est annoncé à 200 dollars… auxquels il faut ajouter 40 dollars pour son support réglable vendu séparément. Un tarif qui risque de faire grimacer plus d’un curieux.
À l'heure actuelle, le nouveau réveil signé Amazon est vendu uniquement aux États-Unis, et décliné en Graphite, Glacier White, et Coral Pink.