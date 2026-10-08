Amazon revient sur le marché des tablettes tactiles et change d’approche avec l’Amazon Alexa Tablet. Nous avons pu découvrir en avant-première cette nouvelle gamme, voici nos impressions.
Si Amazon est un acteur moins visible sur le marché des tablettes qu’un Apple avec ses iPad, ou encore Samsung avec sa gamme Galaxy Tab, l'e-marchand américain a pu s’imposer dans les foyers. Selon la marque, ses différentes gammes comme les Fire HD ou Fire Max représentent par exemple 1/3 des tablettes en circulation sur le marché du Royaume-Uni. Seulement, ces différentes collections d’ardoises, vendues à bas prix, commençaient à sentir la poussière et n’ont pas été revues depuis plusieurs années. Amazon revient donc aujourd’hui avec une nouvelle gamme de tablettes, premium cette fois, qui met en avant Alexa+. Et surprise : le constructeur les propose à des prix très abordables, malgré les hausses continues des prix des composants.
Amazon Alexa Tablet : trois tailles et une version mate qui se rapproche d’un livre papier
Adieu Fire, et dites bonjour à l’Amazon Alexa Tablet. Ou plutôt les Alexa Tablet puisque la marque propose trois versions de sa tablette. Celle-ci est déclinée en plusieurs tailles, 12 pouces, 11 pouces et un petit format de 8 pouces, qui rappelle évidemment l’iPad mini d’Apple et saura satisfaire les amateurs de mobilité. Tous les modèles sont déclinés en plusieurs coloris. Amazon abandonne au passage le plastique au profit d’un corps en aluminium unibody, plus premium.
Pour l’écran, là encore il y a le choix si vous optez pour le plus grand modèle de 12 pouces. L’Amazon Alexa Tablet est disponible avec une dalle au revêtement brillant habituel, mais aussi dans une version Pro, avec un revêtement mat du plus bel effet. Le procédé n'est pas nouveau sur le marché des tablettes, Huawei s'y essaie depuis plusieurs mois avec ses MatePad. Au premier contact, l'affichage est excellent, avec une excellente restitution des couleurs et une bonne luminosité malgré le traitement mat de la dalle. Il faudra bien entendu un test plus poussé pour avoir un avis définitif sur la question.
Ce soin apporté à l’écran découle de l’usage : Amazon veut transformer votre tablette en Kindle à tout moment avec un mode lecture dédié. En accédant à l’application Kindle, l’affichage évolue, passe en noir et blanc le cas échéant pour transformer l’ardoise en livre et l'écran en papier. L’effet est assez réussi, la transition rapide et les notifications sont aussi coupées pour vous permettre de plonger dans votre lecture.
Une tablette Android au service d’Alexa+
Petite révolution chez Amazon : l’Amazon Alexa Tablet tourne sous Android. C’était déjà le cas précédemment, mais par l’intermédiaire de Fire OS, un fork qui retirait soigneusement tous les services Google. Changement de braquet aujourd’hui avec cette nouvelle gamme, qui fait tourner Android 16 et donne accès au Google Play Store et son écosystème applicatif. Concernant les spécifications techniques, les tablettes sont proposées avec 64 ou 128 Go de stockage (128 et 256 pour l'Alexa Tablet Pro) et 8 Go de RAM (4 Go pour la version 8 pouces). Le processeur contient 8 cœurs CPU et 7 cœurs GPU, mais le constructeur ne nous a pas précisé le modèle précis de la puce.
Comme son nom l’indique, Alexa+ est au cœur de l'expérience utilisateur et cela commence dès l’écran d’accueil avec la Dynamic Tab, un espace en haut à gauche de l'écran qui affiche des informations contextuelles comme la météo, l’heure ou le dernier contenu que vous avez lu ou visionné sur votre tablette. En swipant vers la droite, vous accédez à une page « Pour vous » qui recense les derniers films, séries ou livres consommés, ainsi que des suggestions en fonction de vos habitudes. Amazon nous a précisé que si les applications maison (Prime Video, Kindle…) sont en bonne place, cet espace sera garni avec les titres d’autres plateformes comme Netflix.
Alexa+ est enfin présent en bas à droite avec un accès au chatbot. Il est possible de lui poser tout un tas de questions, mais aussi de laisser l’intelligence artificielle analyser le contenu affiché pour obtenir une réponse davantage personnalisée. Deux accessoires viennent compléter l'ensemble : un clavier avec trackpad, proposé en option, et un stylet pour annoter un document, signer ou dessiner directement sur l'écran.
Si ces tablettes n'ont rien de particulièrement original, mis à part l’intégration poussée d’Alexa+ qui ravira les utilisateurs déjà équipés d’une enceinte Echo ou d’un Fire TV Stick, Amazon marque des points sur un sujet sensible : le prix.
L'Amazon Alexa Tablet Pro, la tablette la plus avancée de la gamme, sera disponible à un prix de 560 €. C’est près de 200 € de moins qu’un iPad Air. Les autres modèles démarrent à partir de 230 € pour la version 8 pouces et 350€ pour le modèle 11 pouces.
Les précommandes démarrent dès aujourd’hui pour une sortie prévue à la fin du mois d’octobre.