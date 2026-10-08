Petite révolution chez Amazon : l’Amazon Alexa Tablet tourne sous Android. C’était déjà le cas précédemment, mais par l’intermédiaire de Fire OS, un fork qui retirait soigneusement tous les services Google. Changement de braquet aujourd’hui avec cette nouvelle gamme, qui fait tourner Android 16 et donne accès au Google Play Store et son écosystème applicatif. Concernant les spécifications techniques, les tablettes sont proposées avec 64 ou 128 Go de stockage (128 et 256 pour l'Alexa Tablet Pro) et 8 Go de RAM (4 Go pour la version 8 pouces). Le processeur contient 8 cœurs CPU et 7 cœurs GPU, mais le constructeur ne nous a pas précisé le modèle précis de la puce.

Comme son nom l’indique, Alexa+ est au cœur de l'expérience utilisateur et cela commence dès l’écran d’accueil avec la Dynamic Tab, un espace en haut à gauche de l'écran qui affiche des informations contextuelles comme la météo, l’heure ou le dernier contenu que vous avez lu ou visionné sur votre tablette. En swipant vers la droite, vous accédez à une page « Pour vous » qui recense les derniers films, séries ou livres consommés, ainsi que des suggestions en fonction de vos habitudes. Amazon nous a précisé que si les applications maison (Prime Video, Kindle…) sont en bonne place, cet espace sera garni avec les titres d’autres plateformes comme Netflix.