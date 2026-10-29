Ce Lenovo IdeaPad Slim 3 est un ordinateur pensé pour les étudiants et les professionnels, des personnes qui sont souvent en déplacement. Il faut donc que cette machine puisse se glisser dans un sac à dos sans trop vous alourdir. Mission accomplie ici puisque l’appareil ne pèse que 1,6 kg pour une épaisseur inférieure à deux centimètres.

L'écran est aussi une réussite avec une dalle Full HD de 15,6 pouces. Un traitement antireflet est présent tout comme un filtre pour limiter la lumière bleue. Vous pourrez donc passer plusieurs heures devant cet ordinateur sans souffrir de maux de tête.

Sous le capot, Lenovo a offert à sa machine un AMD Ryzen 5 et 16 Go de RAM. Un duo efficace pour le multitâche puisqu’il sera possible de profiter de l’entièreté de cette dalle de 15,6 pouces pour avoir plusieurs fenêtres ouvertes côte à côte sans que l’ordinateur ne ralentisse.