Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un ordinateur confortable pour travailler avec ce grand écran de 15,6 pouces et son format compact pour faciliter son déplacement. En ce moment, vous pouvez le trouver sur Amazon pour moins de 700 euros.
Si vous cherchez un laptop pour vos déplacements professionnels qui mêle performances et prix abordable, rendez-vous sur Amazon où le Lenovo IdeaPad Slim 3 est disponible avec une réduction de presque 250 euros. Pour ce prix, vous aurez entre vos mains une machine performante grâce à l’AMD Ryzen 5 et aux 16 Go de RAM.
Pourquoi choisir le Lenovo IdeaPad Slim 3 ?
- Un écran confortable : Le Lenovo IdeaPad Slim 3 se présente avec une dalle Full HD de 15,6 pouces. Cette grande surface permettra d’avoir plusieurs fenêtres ouvertes côte à côte sans ralentissement grâce aux 16 Go de RAM.
- Taillé pour la bureautique : Ce laptop est équipé de l’AMD Ryzen 5. Pour lire vos mails ou éditer des documents, cela sera idéal. Retoucher des photos sera même possible.
- Pour son prix qui renforce son attractivité : En pleine inflation des composants pour PC, le Lenovo IdeaPad Slim 3 possède un rapport qualité-prix très intéressant au vu de sa configuration
Une configuration parfaite pour la bureautique
Ce Lenovo IdeaPad Slim 3 est un ordinateur pensé pour les étudiants et les professionnels, des personnes qui sont souvent en déplacement. Il faut donc que cette machine puisse se glisser dans un sac à dos sans trop vous alourdir. Mission accomplie ici puisque l’appareil ne pèse que 1,6 kg pour une épaisseur inférieure à deux centimètres.
L'écran est aussi une réussite avec une dalle Full HD de 15,6 pouces. Un traitement antireflet est présent tout comme un filtre pour limiter la lumière bleue. Vous pourrez donc passer plusieurs heures devant cet ordinateur sans souffrir de maux de tête.
Sous le capot, Lenovo a offert à sa machine un AMD Ryzen 5 et 16 Go de RAM. Un duo efficace pour le multitâche puisqu’il sera possible de profiter de l’entièreté de cette dalle de 15,6 pouces pour avoir plusieurs fenêtres ouvertes côte à côte sans que l’ordinateur ne ralentisse.
Le meilleur rapport qualité-prix du moment ?
Actuellement, le Lenovo IdeaPad Slim 3 coûte moins cher qu’un MacBook Neo. Un peu plus de cent euros séparent désormais les deux appareils. Outre le prix, la machine de Lenovo s’avère plus polyvalente que celle d’Apple. Sur le Lenovo IdeaPad Slim 3, la retouche photo et le montage vidéo seront possibles même si vous souhaitez travailler sur plusieurs timelines, là où pêche le MacBook Neo.
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 s’offre aussi un espace de stockage confortable avec 512 Go.
On pourrait donc croire que la copie de ce laptop est parfaite. Cependant, la batterie est un point faible. Outre le chargeur qui n’est pas inclus, le laptop ne devrait tenir que sept heures avant de s’éteindre. Cela peut être insuffisant pour tenir une journée de cours ou de travail.
✅ Les points forts
- Un écran de 15,6 pouces équipé d'un antireflet
- L'AMD Ryzen 5 et 16 Go de RAM
- Un SSD confortable de 512 Go pour la bureautique
❌ Les limites
- Le chargeur n’est pas fourni comme c’est devenu trop souvent le cas
- Une autonomie moins endurante par rapport au reste du marché
Habituellement vendu pour 899,99 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 3 chute à 659,99 euros sur Amazon
Si la batterie était au niveau du reste, le Lenovo IdeaPad Slim 3 posséderait le meilleur rapport qualité prix du moment sans trop de débat. Malheureusement, le fait de devoir prendre son chargeur pour partir l’esprit tranquille réduit la portabilité de ce laptop qui était pourtant excellent grâce à ce format compact.
Ce défaut n’est pas rédhibitoire pour autant et la machine trouvera sans doute son public, surtout après cette réduction d’Amazon.
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