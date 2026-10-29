La Garmin Forerunner 265 est une montre connectée qui s'adresse avant tout aux sportifs comme en témoigne le bouton "Run". Pour séduire tous les sportifs, plusieurs modes d'entraînement sont présents. L'ensemble est proposé pour un peu plus de 250 euros.
La gamme des montres connectées de Garmin est portée par la Forerunner 965. Cependant, cette montre est onéreuse et est vendue autour de 500 euros, ce qui n'est pas adapté à tous les budgets. La marque a trouvé la parade en sortant des produits plus accessibles comme la Garmin Forerunner 265. Plus accessible que la 965, elle passe en plus sous les 300 euros chez AliExpress.
Pourquoi choisir la Garmin Forerunner 265 ?
- Pour sa discrétion : Malgré ce format de 46 mm, la Garmin Forerunner 265 reste discrète au poignet grâce à son coloris entièrement noir. Même les cinq boutons arrivent à se faire discrets.
- L'écran OLED : Par rapport à la Forerunner 255, la Garmin Forerunner 265 opte pour une dalle OLED lumineuse, ce qui est idéal pour les entraînements en plein soleil.
- Parfaite pour le sport : La Garmin Forerunner 265 emporte une multitude de modes d'entraînement, un GPS et un suivi de la fréquence cardiaque précis. Que demander de plus ?
Une montre qui fait le choix de la sobriété
La Garmin Forerunner 265 dans cette version de 46 mm concernée par la promotion d'AliExpress fait le choix de la discrétion. La montre opte pour un coloris entièrement noir. Cependant, si vous voulez ajouter un peu de couleur à cette montre, le bracelet se remplace facilement.
Malgré ce coloris discret, on se rend rapidement compte que Garmin Forerunner 265 est dédiée à la pratique sportive. Preuve en est, elle possède une multitude de boutons, dont une touche "Run" qui dénote avec le reste du design puisqu'elle est rectangulaire et pas arrondie comme les autres.
Si le design est discret, l'écran de cette Garmin Forerunner 265 l'est beaucoup moins. La marque a opté pour une dalle OLED de 1,3 pouce. Un mode Always-On est aussi présent, mais il peut présenter quelques limites lors de vos activités sportives puisqu'un coup de poignet sera nécessaire pour consulter les différentes données.
Seulement pour le sport
Qui dit Garmin dit montre pour le sport et la Forerunner 265 brille sur ce domaine. La montre emporte une multitude de modes d'entraînement. Pour séduire les coureurs notamment, il faut que le GPS soit au rendez-vous. Garmin a ressorti la puce GNSS multibande déjà présente sur la Forerunner 255. Sans surprise, votre parcours est retranscrit avec précision. Autre ajout intéressant pour les sportifs, la possibilité de stocker 8 Go de musique.
Petit bémol à noter : une bibliothèque d'applications limitée. Si tous les indispensables pour le sport sont présents, dès que l'on s'éloigne de la pratique sportive, on a rapidement fait le tour de ce qui est disponible.
Autre point noir : l'autonomie. Étonnamment, la Garmin Forerunner 265 est moins endurante que la 255. En réalité, la différence est minime puisque la 265 peut tenir jusqu'à 13 jours contre 14 jours pour la Forerunner 255.
✅ Les points forts
- Un passage réussi à l'OLED
- La multitude de modes d'entraînement
- La possibilité de stocker 8 Go de musique
❌ Les limites
- Une autonomie en baisse
- Une promotion qui ne s'applique sur le coloris Black Standard de 46 mm
Disponible pour 349 euros, la Garmin Forerunner 265 chute à 283,41 euros sur le site d'AliExpress
La Garmin Forerunner 265 avait une mission simple : être une montre connectée dédiée au sport et plus abordable que les cadors de la marque. Mission accomplie ici puisque l'accessoire de Garmin propose un GPS précis, tout comme le suivi de la fréquence cardiaque.
Cependant, la Garmin Forerunner 265 est peut-être trop orientée pour le sport et si vous cherchez une montre polyvalente pour la vie quotidienne, elle risque de vous laisser sur votre faim.
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