La Garmin Forerunner 265 dans cette version de 46 mm concernée par la promotion d'AliExpress fait le choix de la discrétion. La montre opte pour un coloris entièrement noir. Cependant, si vous voulez ajouter un peu de couleur à cette montre, le bracelet se remplace facilement.

Malgré ce coloris discret, on se rend rapidement compte que Garmin Forerunner 265 est dédiée à la pratique sportive. Preuve en est, elle possède une multitude de boutons, dont une touche "Run" qui dénote avec le reste du design puisqu'elle est rectangulaire et pas arrondie comme les autres.

Si le design est discret, l'écran de cette Garmin Forerunner 265 l'est beaucoup moins. La marque a opté pour une dalle OLED de 1,3 pouce. Un mode Always-On est aussi présent, mais il peut présenter quelques limites lors de vos activités sportives puisqu'un coup de poignet sera nécessaire pour consulter les différentes données.