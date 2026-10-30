Amazon a lancé ses Ventes Flash à quelques semaines du Black Friday, prévu le 27 novembre, et les aspirateurs robots y tiennent une belle place, avec une offre chez JoyBuy. Nous avons retenu 10 offres, des modèles d’entrée de gamme aux stations complètes, en distinguant les baisses prouvées des remises calculées sur un prix conseillé.
Les Ventes Flash Amazon reviennent à l’approche du Black Friday, et les robots aspirateurs laveurs sont parmi les produits les plus remisés. Les prix relevés le 28 octobre varient beaucoup, et l’affichage d’un gros pourcentage ne dit pas toujours si la baisse est réelle.
Cette sélection réunit 10 offres, presque toutes chez Amazon, une chez JoyBuy. Elle s’adresse aussi bien à ceux qui cherchent un petit robot d’appoint qu’à ceux qui veulent une station avec lavage automatique des serpillières. Pour chaque produit, nous indiquons ce que la remise vaut vraiment.
Les 10 offres sur les aspirateurs robots repérées par la rédaction
- ECOVACS T90 MAX PRO Aspirateur Robot à 519 € au lieu de 599 €
- eufy Robot Vacuum Omni E25 à 579 € au lieu de 899,99 €
- roborock Q7 L5+ Robot Aspirateur Laveur avec Station à 179,99 € au lieu de 389,99 €
- roborock Q10 S5+ Set Aspirateur Robot Laveur avec Station à 229,98 € au lieu de 439,99 €
- roborock Qrevo Edge 2 Aspirateur Robot Laveur à 549,99 € au lieu de 889,99 €
- roborock Qrevo 2 Pro Aspirateur Robot Laveur avec Station à 499,99 € au lieu de 689,99 €
- Lefant M330 Plus Robot Aspirateur Laveur 5000Pa Anti-Emmêlement Gris à 129,96 € au lieu de 299,99 €
- Lefant M213 Mini Robot Aspirateur Laveur de Sol à 99,99 € au lieu de 299,99 €
- Lefant M2 Robot Aspirateur Laveur 6000Pa avec Cartographie Laser à 109,96 € au lieu de 399,99 €
- 2 en 1 Robot Aspirateur Laveur Cartographie Jusqu'à 6000Pa Navigation à 129,99 € au lieu de 259,99 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 2,75 €/mois pendant 2 ans (-40 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Quelles offres sortent vraiment du lot ?
Dans cette liste, deux offres seulement s’appuient sur un prix moyen du marché relevé sur 90 jours : l’Ecovacs et l’eufy. Pour les autres, le pourcentage se calcule sur un prix conseillé ou un ancien prix Amazon, ce qui ne prouve pas une baisse réelle. Un -73 % impressionne, mais il pèse moins qu’une remise plus modeste mesurée face au marché. Le vendeur compte aussi : plusieurs offres viennent de boutiques officielles de marque sur Amazon.
- ECOVACS T90 MAX PRO : À 519 € au lieu de 599 €, la remise de -13 % paraît modeste, mais elle se mesure face à un prix moyen du marché de 629,89 € sur 90 jours. C’est l’une des deux baisses réellement documentées de la liste. Il est vendu par la boutique officielle ECOVACS sur Amazon, avec une offre annoncée jusqu’au 04/11.
- eufy Robot Vacuum Omni E25 : Proposé à 579 € chez JoyBuy contre 899,99 € avant, soit -36 %, il se situe sous un prix moyen du marché de 699,67 € sur 90 jours. La baisse est donc solide. Le prix vient d’Affilizz et date du 27/10 : vérifiez-le sur la page du marchand avant d’acheter.
- roborock Qrevo Edge 2 : À 549,99 € (-38 %), il est annoncé jusqu’au 08/11. Attention : ce prix n’est pas un plancher, car nous avions déjà relayé ce même modèle à 549,99 € le 6 octobre. La remise repose en outre sur un prix conseillé, pas sur un historique.
- roborock Qrevo 2 Pro : Il passe à 499,99 € au lieu de 689,99 € (-28 %), avec une station qui lave et sèche ses serpillières. Nous l’avons déjà relayé le 26 octobre sous les 500 € : le prix n’a donc rien d’inédit. La remise est la plus mesurée de la gamme roborock, mais elle reste calculée sur un prix conseillé.
- Lefant M2 : C’est la remise la plus forte de la liste, -73 %, à 109,96 € au lieu de 399,99 €. Elle est calculée sur un prix conseillé, sans preuve de baisse réelle : le chiffre est à relativiser. Il s’adresse à un petit budget qui veut une navigation laser, d’une marque moins établie que roborock ou Ecovacs.
- Robot aspirateur laveur Yigars 2 en 1 : À 129,99 € au lieu de 259,99 € (-50 %), il vise les petits budgets. Son offre était annoncée jusqu’au 28/10 à 23:59 : elle a peut-être pris fin, à vérifier sur la page. La remise repose sur un prix conseillé.
Acheter maintenant ou attendre le Black Friday ?
Sur les 10 offres, seules deux reposent sur un prix moyen du marché : l’Ecovacs T90 MAX PRO et l’eufy Omni E25. Les huit autres affichent des remises de -28 % à -73 % calculées sur un prix conseillé ou un ancien prix, qui peuvent surévaluer l’économie. Plusieurs modèles roborock ont déjà été relayés récemment à des prix proches, ce qui montre que ces tarifs ne sont pas inédits.
Le Black Friday tombe le 27 novembre, suivi du Cyber Monday le 30 novembre, mais rien ne garantit des prix plus bas sur ces modèles. Les offres Amazon de cette liste s’arrêtent entre le 01/11 et le 08/11, donc le choix se fait plus tôt. Pour vous repérer, notre comparatif des aspirateurs robots recommande le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete comme choix toutes catégories, et l’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni, un autre modèle que celui de la liste, en milieu de gamme.
Ventes Flash Amazon : vos questions
Jusqu’à quand durent ces offres ?
Les offres Amazon de la liste sont annoncées jusqu’à des dates comprises entre le 01/11 et le 08/11, sauf une, annoncée jusqu’au 28/10 à 23:59. Le prix JoyBuy de l’eufy date du 27/10 et doit être revérifié.
Les prix barrés sont-ils fiables ?
Pas tous. Seuls l’Ecovacs T90 MAX PRO et l’eufy Omni E25 sont comparés à un prix moyen du marché sur 90 jours. Pour les autres, la remise se calcule sur un prix conseillé ou un ancien prix Amazon.
Faut-il attendre le Black Friday pour acheter un aspirateur robot ?
Le Black Friday est prévu le 27 novembre et le Cyber Monday le 30 novembre, mais rien ne garantit une baisse supplémentaire. Les remises de cette sélection sont celles relevées le 28 octobre.