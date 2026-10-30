Sur les 10 offres, seules deux reposent sur un prix moyen du marché : l’Ecovacs T90 MAX PRO et l’eufy Omni E25. Les huit autres affichent des remises de -28 % à -73 % calculées sur un prix conseillé ou un ancien prix, qui peuvent surévaluer l’économie. Plusieurs modèles roborock ont déjà été relayés récemment à des prix proches, ce qui montre que ces tarifs ne sont pas inédits.

Le Black Friday tombe le 27 novembre, suivi du Cyber Monday le 30 novembre, mais rien ne garantit des prix plus bas sur ces modèles. Les offres Amazon de cette liste s’arrêtent entre le 01/11 et le 08/11, donc le choix se fait plus tôt. Pour vous repérer, notre comparatif des aspirateurs robots recommande le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete comme choix toutes catégories, et l’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni, un autre modèle que celui de la liste, en milieu de gamme.