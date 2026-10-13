L’aspirateur-robot laveur Lefant M5 Pro affiche un bon rapport qualité-prix pour les logements essentiellement composés de sols durs sur un seul niveau. Sa station multifonction permet de réduire les besoins d’intervention manuelle.

En revanche, si vous possédez beaucoup de tapis, c’est un modèle un peu moins adapté. Il faut aussi penser à acheter des sacs à poussière de remplacement afin d’en changer de temps en temps.