L’aspirateur robot laveur Lefant M5 Pro est un modèle adapté à l’entretien quotidien des petits logements. Sur Amazon, il est actuellement possible de l’acquérir pour 399,98 € au lieu de 999,99 € grâce à l'association d'une remise immédiate et d'un coupon de réduction.
Tous les aspirateurs-robots laveurs avec station d’autonettoyage n’affichent pas un prix à quatre chiffres. Le Lefant M5 Pro est une référence de milieu de gamme adaptée aux petits logements sur un niveau, et il coûte actuellement 399,98 € au lieu de 999,99 € chez Amazon. Pour obtenir cette remise de 60%, il ne faut pas oublier d’activer le coupon de réduction de 50 €, présent sur la fiche du produit et valable jusqu’au 21 octobre 2026.
L’aspirateur-robot laveur Lefant M5 Pro revient à 399,98 € chez Amazon grâce à une remise immédiate et à un coupon de réduction.
Pourquoi choisir le Lefant M5 Pro ?
- Pour son rouleau de 20 cm : il est alimenté en eau propre pendant le nettoyage, tandis qu’une raclette récupère les saletés et l’eau usagée.
- Pour sa station automatique : elle collecte la poussière et lave le rouleau à l’eau chaude jusqu’à 75°C après chaque cycle.
- Pour sa gestion des tapis : le robot les détecte et relève son rouleau de 8 mm pour limiter leur contact avec l’humidité.
Un système de lavage adapté aux sols durs
Le Lefant M5 Pro est un aspirateur-robot laveurparticulièrement adapté aux logements dotés d’une majorité de sols durs, comme du carrelage, du linoléum ou encore du parquet. Néanmoins, pas d’inquiétude si vous avez des tapis, puisque l’appareil est capable de relever son rouleau de 8 mm pour éviter de trop les mouiller. Le rouleau-brosse qui équipe le robot est raclé et alimenté en eau propre en permanence, ce qui optimise grandement le nettoyage des sols. Au retour à la base, le rouleau bénéficie d’un nettoyage à l’eau chaude et d’un séchage à l’air froid. La poussière et l’eau sale sont automatiquement stockées respectivement dans un sac et dans un bac dédiés, présents dans la station.
Une station pratique, avec quelques concessions
La station multifonction qui accompagne le Lefant M5 Pro automatise certaines tâches d’entretien, ce qui s’avère pratique. Néanmoins, la capacité des réservoirs d’eau propre et d’eau sale est plus limitée que sur d’autres modèles d’aspirateurs plus haut de gamme, il faut donc intervenir manuellement plus souvent.
✅ Les points forts
- Rouleau lavant de 20 cm alimenté en eau propre.
- Lavage du rouleau avec une eau à 75°C.
- Collecte automatique de la poussière.
❌ Les limites
- Séchage du rouleau à l’air froid.
- Relevage de 8 mm peu adapté aux tapis épais.
Pour obtenir le Lefant M5 Pro à 399,98 €, pensez à cocher le coupon avant de passer commande.
L’aspirateur-robot laveur Lefant M5 Pro affiche un bon rapport qualité-prix pour les logements essentiellement composés de sols durs sur un seul niveau. Sa station multifonction permet de réduire les besoins d’intervention manuelle.
En revanche, si vous possédez beaucoup de tapis, c’est un modèle un peu moins adapté. Il faut aussi penser à acheter des sacs à poussière de remplacement afin d’en changer de temps en temps.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac + iPhone Intego One Complete à -35 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €