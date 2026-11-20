Avec plus de 500 € d’économie à la clé, le Lefant M210 Pro Omni profite d’une promotion particulièrement agressive sur Amazon. Et grâce à un code supplémentaire de 17 %, ce robot aspirateur-laveur tombe même à 199,19 €. Mais vite, c'est jusqu’au 30 novembre.
Les robots aspirateurs-laveurs avec station d’entretien sont généralement associés à des tarifs assez élevés. A l’occasion du Black Friday, Lefant entend bien rendre ce type d’équipement plus accessible concernant son M210 Pro Omni, avec un robot qui combine aspiration, lavage à rouleau et entretien automatisé. Et avec plus de 70 % de remise à la clé, son prix devient particulièrement intéressant.
Un rouleau lavé en continu pour nettoyer les sols à l’eau propre
Côté aspiration, Lefant annonce une puissance maximale de 20 000 Pa. Pour un maximum d’efficacité, le M210 Pro Omni s’appuie également sur deux brosses latérales et une entrée d’aspiration sans brosse centrale, une conception qui limite notamment les risques d’emmêlement des cheveux et des poils.
La particularité du M210 Pro Omni se trouve sous son châssis, avec ici un rouleau de lavage de 20 cm, alimenté régulièrement en eau propre pendant le nettoyage. Celui-ci tourne jusqu’à 240 tours par minute et exerce une pression annoncée de 15 N sur le sol.
Le système pulvérise de l’eau propre sur le rouleau, tandis qu’un mécanisme récupère les saletés et l’eau usagée. L’objectif est d’éviter de repasser sur le sol avec une serpillière qui accumulerait progressivement les résidus, et éviter ainsi les terribles « traces ». Le robot peut ainsi sereinement s’attaquer aux tâches et autres salissures du quotidien, notamment sur le carrelage ou les autres sols durs.
Une station qui s’occupe aussi de l’entretien du rouleau
L'autre intérêt de ce modèle Lefant résident dans sa station multifonction. Une fois sa mission terminée, le robot retourne automatiquement à sa base, laquelle va prendre en charge le remplissage en eau propre, la récupération de l’eau sale, le rinçage du rouleau et son séchage à l’air.
Pour cela, la station dispose de deux réservoirs, de 2,4 litres pour l’eau propre et de 1,5 litre pour les eaux usées. Le bac à poussière du robot affiche quant à lui une capacité de 800 ml. Attention toutefois : la station ne vide pas automatiquement ce dernier, qu’il faudra donc penser à vider manuellement.
Le format compact du robot constitue un autre argument, puisqu'avec un diamètre de seulement 28 cm et une hauteur de 9,9 cm, il est capable de se faufiler dans (presque) tous les recoins. Sa navigation laser dToF lui permet de cartographier le logement et de mémoriser jusqu’à trois cartes. Aspirateur moderne et connectivité web oblige, le nettoyage peut ensuite être organisé par pièce ou par zone directement depuis l’application.
Le Lefant M210 Pro Omni à 199,19 € avec ce code promo
C’est évidemment le tarif qui retient l’attention. Alors qu’il est annoncé à 699,99 € en prix de référence, le Lefant M210 Pro Omni est actuellement proposé à seulement 239,99 € sur Amazon. Une réduction d'ores et déjà très importante. Mais il est possible de faire encore mieux grâce au code DYA1EPKU, qui vient accorder 17 % de remise supplémentaire.
Une fois celui-ci appliqué, le prix de cet aspirateur-laveur autonome dégringole à 199,19 €, soit une économie totale de 500,80 € (et une réduction d’environ 72 % par rapport au tarif initial).
L’offre est valable jusqu’au 30 novembre 2026, dans la limite des stocks disponibles. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur la fiche Amazon du produit et de prendre le soin de saisir le code promotionnel DYA1EPKU au moment de la commande.