Le format compact du robot constitue un autre argument, puisqu'avec un diamètre de seulement 28 cm et une hauteur de 9,9 cm, il est capable de se faufiler dans (presque) tous les recoins. Sa navigation laser dToF lui permet de cartographier le logement et de mémoriser jusqu’à trois cartes. Aspirateur moderne et connectivité web oblige, le nettoyage peut ensuite être organisé par pièce ou par zone directement depuis l’application.