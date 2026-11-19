L’aspirateur-robot Roborock Qrevo 2 Pro nettoie les sols à la serpillière après avoir aspiré la poussière. Il est accompagné d’une station qui se charge de son entretien. Amazon propose ce modèle à 360,99 € dans le cadre du Black Friday.
La période du Black Friday peut s’avérer idéale pour enfin vous équiper d’un aspirateur-robot laveur. Le Roborock Qrevo 2 Pro, par exemple, passe de 499,99 € à 360,99 € sur Amazon. Pour obtenir ce tarif, vous devez bien penser à activer le coupon qui active une remise supplémentaire sur la fiche du produit. Cet aspirateur polyvalent aspire et lave le sol, et il retourne ensuite sur sa station pour y bénéficier d’un entretien automatique. Si vous avez peu de temps à consacrer au ménage, c’est un achat utile.
Le Roborock Qrevo 2 Pro est à 360,99 € chez Amazon grâce à une remise immédiate et à un coupon de réduction.
Pourquoi choisir le Roborock Qrevo 2 Pro ?
- Pour sa station d’entretien : elle vide le bac à poussière, lave les serpillières à l’eau chaude et les sèche.
- Pour la gestion des tapis : le robot peut déposer automatiquement ses serpillières à la station avant d’aspirer les tapis.
- Pour le nettoyage des bordures : une serpillière extensible permet de mieux atteindre le long des meubles et des plinthes.
Un robot aspirateur adapté aux sols durs comme aux tapis
Le Qrevo 2 Pro de Roborock utilise deux serpillières rotatives pour laver les sols, et il dispose d’une puissance d’aspiration qui peut atteindre les 25 000 Pa. Une configuration adaptée aux sols durs, mais les tapis ne sont cependant pas oubliés. En effet, le robot les détecte et, avant de s’en occuper, il retourne à la station afin d’y déposer ses serpillières. Il se concentre, ainsi, sur l’aspiration. Cette fonction doit cependant être activée dans l’application de Roborock.
Une aide quotidienne qui demande un peu d’entretien
Si la station d’accueil du Qrevo 2 Pro automatise l’entretien du robot, quelques manipulations restent nécessaires sur une base régulière : il faut notamment remplir le réservoir d’eau propre, vider l’eau sale et nettoyer les capteurs de l’appareil lorsque l’application mobile le demande.
✅ Les points forts
- Vidage de la poussière et entretien des serpillières à la station.
- Retrait automatique des serpillières avant l’aspiration des tapis.
- Serpillière extensible pour longer les bordures.
❌ Les limites
- Station un peu encombrante.
- Réservoirs d’eau et consommables à gérer manuellement.
N’oubliez pas d’activer le coupon de réduction sur Amazon afin d’obtenir le Roborock Qrevo 2 Pro au prix de 360,99 €.
Le Roborock Qrevo 2 Pro est adapté aux foyers qui veulent gagner du temps dans les corvées ménagères, sans faire de compromis sur la propreté des sols. La gestion des serpillières en présence de tapis est un vrai atout dans les logements qui en sont dotés.
Avant votre achat, vérifiez bien que vous disposez de l’espace nécessaire pour accueillir la station, qui mesure environ 40,2 cm de large, 49,4 cm de profondeur et 45 cm de haut. Il faut aussi compter l’espace au-dessus afin d’accéder facilement aux réservoirs.
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