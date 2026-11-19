Le Roborock Qrevo 2 Pro est adapté aux foyers qui veulent gagner du temps dans les corvées ménagères, sans faire de compromis sur la propreté des sols. La gestion des serpillières en présence de tapis est un vrai atout dans les logements qui en sont dotés.

Avant votre achat, vérifiez bien que vous disposez de l’espace nécessaire pour accueillir la station, qui mesure environ 40,2 cm de large, 49,4 cm de profondeur et 45 cm de haut. Il faut aussi compter l’espace au-dessus afin d’accéder facilement aux réservoirs.